«Головин вообще не влиял на матч — кажется, он не в форме». Что говорят во Франции об игре российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Байера» (3:2).

Сумасшедший успех!

L'Equipe в своем обзоре матча констатирует, что, исходя из сценария игры, «Монако» мог бы быть доволен даже ничьей, а победа и вовсе стоила огромных усилий. Речь о травмах защитников Агилара и Марипана, ведь глубины состава именно в обороне у монегасков нет. Лучшим игроком матча в Леверкузене самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало Эмболо, организовавшего первый гол. Также L'Equipe акцентирует внимание на том, что команда из княжества является обладателем самой длинной в лигах топ-5 результативной серии сезона и забивает хотя бы один мяч на протяжении 34 матчей.

Портал Maxifoot выпустил материал о матче в Леверкузене под заголовком «Сумасшедший успех!» Издание очень критично в оценках зрелищности, но эта встреча получила 9 баллов из 10. А звание игрока матча отдано получившему 7,5 автору победного гола Дисаси.

У Александра Головина в этот раз весьма скромные 4,5. Столько же получил и его напарник по левому флангу Кайю Энрике. Меньше только у японца Минамино (3,5), а действия российского легионера удостоились следующего комментария: «Полузащитник показал игру на тон ниже той, которую он обычно демонстрирует. Довольно интересный в своих передачах и в прессинге до перерыва, россиянин, однако, был полностью ошеломлен, когда «Байер» взвинтил темп во втором тайме».

Сайт Homme du Match в своем рейтинге также вывел на первое место Дисаси (7,5). Головин, для которого данное издание никогда не жалеет комплиментов, в этот раз наиграл на скромную пятерку. Таким же получился и комментарий к действиям российского легионера: «Он вообще не влиял на эту встречу — казалось, что он не в форме. Однако Александр изо всех сил пытался изменить ситуацию».

Foot Mercato не стал делать отдельный материал об игре «Монако», включив ее в обзор главных матчей Лиги Европы. «При 1:2 мы думали, что монегаски утонут. Но в этом зрелищном матче «Монако» подтвердил свою силу духа», — отмечено в тексте.

Много эмоций и в материале Monaco Tribume. И про сценарий, который нескоро забудут, и про невероятный характер команды из княжества. Нашлись добрые слова и в адрес соперника, для которого в перерыве возглавляющий «Байер» Хаби Алонсо нашел слова, мотивировавшие леверкузенских бойцов.

Но, естественно, большая часть комплиментов досталась своей команде, которая стала единственной участницей Лиги Европы, начавшей плей-офф с гостевой победы. Лучшими же в составе красно-белых названы Диатта и Дисаси, забившие переломные мячи.

«Байер» — «Монако». Александр Головин. Фото Reuters

Не хватает воинственности

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз в полном восторге от победы монегасков, а материал о матче удостоился яркого заголовка: «Великолепная победа воинов». В тексте отмечено, как Головин создал момент для Диатта в эпизоде, закончившемся эффектным сейвом Градецки. Однако в этот раз авторы обзора назвали российского легионера «незаметным на поле».

Данная оценка, впрочем, касается второго тайма, по ходу которого Vincent.fg написал: «Плохо вышел Бен Сегир. А Головина мы вообще не видим! Мы засыпаем».

Но у кого-то в тот момент было иное мнение. «Максимально напряженный матч, поэтому «Монако» не может удерживать мяч. Скорее поменяйте Минамино на Якобса, чтобы передвинуть Головина на позицию десятки», — предлагал свой вариант перестановок на поле Steph2one.

«Дисаси командует обороной. Страхует Марипан, чьи выходы на поле с каждым разом все увереннее. А Головин очень хорошо избегает прессинга. Отличный первый тайм команды Клемана», — подвел промежуточный итог MauricioBermd20.

«Головин и Диаби — вот особенные игроки», — выделил двух оппонентов siralexwengee.

«Команде немного не хватает воинственности», — ответил на вопрос об игре Головина DadouOSM12.

«Минамино и Головин придают мобильности в центре», — высказал свое мнение hugo_marugan.