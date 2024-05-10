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«Байер» снова спасся в самой концовке и сыграет в финале с клубом Миранчука, «Олимпиакос» пишет историю

«Аталанта» Миранчука сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Байера» празднуют победу над «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы.
Фото Reuters
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Главные события ответных полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Новый рекорд «Байера»

Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Рома

Самая статусная полуфинальная пара после первого матча казалась самой предсказуемой. А после игры в Риме напрашивался, как оказалось, поспешный вывод о том, что Даниэле Де Росси хоть и преобразил «Рому» после отставки Жозе Моуринью, но не настолько, чтобы на равных соперничать с великолепным «Байером». Кстати, год назад примерно в той же ситуации оказался и главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо. Он сам потом рассказывал, сколь непростым был период перестройки «аспириновых». И хотя принявший команду по ходу сезона испанец уже тогда проделал невероятную работу, этого не хватило, чтобы пройти на этой же стадии Лиги Европы ту же «Рому».

Алексей Миранчук (слева) против защитника &laquo;Марселя&raquo; Леонардо Балерди. Миранчук — в финале Лиги Европы! «Аталанта» без нервов прошла «Марсель» и сыграет с непобедимым «Байером»

С тех пор многое поменялось, и в Риме «Байер» вполне мог забить больше двух безответных мячей. Но, зная характер Де Росси, было очевидно — в Германии «волки» обязательно покажут зубы. Чтобы это понять, хватило четырех неполных минут, и Коваржу пришлось спасать команду самоотверженным броском в ноги Лукаку. Но, конечно, у вратаря гостей Свилара работы было не в пример больше. За первый тайм «Байер» нанес 17 ударов, и несколько их них должны были заканчиваться взятием ворот. Так, в одной атаке голкипер остановил два удара — от Адли и Гложека. Когда же Паласиос попал в штангу, мяч отлетел в спину Свилару, но далее проследовал не в ворота, а параллельно им.

А под удар перспективы «Байера» и его феноменальной беспроигрышной серии поставил бывший игрок леверкузенцев Азмун. Экс-звезда РПЛ оказалась на газоне после зацепа Та, и Паредес (еще один в прошлом игрок «Зенита»!) безупречно исполнил пенальти. И как же это воодушевило «Рому» на второй тайм! Сразу после перерыва Коваржа напрягли неприятные удары Кристанте и Эль-Шаарави, еще пару раз вратарю помогали защитники, а чемпионы Германии никак не могли прикончить интригу. Даже в атаке «3 в 2», когда поймавший кураж Свилар не дал забить Хофманну.

Вратарь «Ромы» Миле Свилар отбивает удар нападающего «Байера» Йонаса Хофманна.
Фото Reuters

Этот момент мог стать ключевым событием матча, так как вскоре «Рома» заработала второй пенальти. Паредес при подходе к «точке» снова оказался безупречен, а Гложек, за игру рукой которого назначили 11-метровый, превращался в антигероя вечера. Но в итоге это звание досталось выдавшему невероятную игру Свилару. Вратарь вытаскивал мертвые мячи, однако не забрал простейшую подачу, чем озадачил записавшего на свой счет автогол Манчини.

«Рому», которая подарила крутую интригу при почти безвыходном раскладе, было жаль. Но ведь нельзя сказать, что «Байер» на гол не наиграл. А магия Хаби Алонсо — это «Реал» в миниатюре. Его команда снова спаслась на седьмой добавленной минуте! Ждали подвигов от вышедших со скамейки Шика и Вирца, а забил — убрав на замахе Паредеса — защитник Станишич, который появился на поле на 90-й минуте. Леверкузен вышел в финал с рекордной для европейского футбола серией из 49 матчей без поражений, превзойдя достижение великой «Бенфики» 1963 года.

Домашний финал для «Олимпиакоса»

Лига конференций. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
2:0
Астон Вилла

Победа «Олимпиакоса» в Бирмингеме стала главной сенсацией первых полуфиналов, так что грекам оставался один шаг до статуса команды-открытия нынешнего евросезона. И все это — после смены главного тренера! Но именно в этом и кроется главный секрет красно-белых. Год назад Хосе Луи Мендилибар написал не менее крутую историю: став третьим за сезон тренером кризисной «Севильи», он привел сражавшуюся за выживание команду к победе в Лиге Европы.

Осенью андалусийцы отправили 60-летнего специалиста в отставку, и теперь он в шутку благодарит бывший клуб за увольнение: «Иначе меня бы здесь не было». В этих словах накануне ответного матча можно было уловить уверенность в своих силах, и она была обоснованной. Мендилибар знал, что делать в первой встрече, и знал, как построить игру в Пирее. Первый тайма все показал, а 75 процентов владения в пользу «Астон Виллы» резко контрастировали с 1:0 на табло. Гости владели мячом и давили, их лучший снайпер Уоткинс бил чаще, чем весь «Олимпиакос» (4:3), но эффективнее оказалась греческая команда.

Фото Reuters

Классная пауза Даниэла Поденсе с передачей под забегание Кини, которая отрезала сразу трех защитников «Виллы», и подставивший ногу под прострел Эль-Кааби возглавил список лучших снайперов Лиги конференций. После второго в матче гола на его счету 10 мячей, и половину (!) из них марокканец забил в полуфинальных играх, став персональным кошмаром Унаи Эмери. Все-таки Лига конференций — не его лига. А у «Олимпиакоса» будет исторический — домашний финал в Афинах. И скорее фаворитами будут уже пирейцы, а не «Фиорентина», которая днем ранее после ничьей с «Брюгге» (1:1) второй раз подряд вышла в финал третьего по статусу еврокубка.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Байер
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Рома
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