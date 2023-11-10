Кокорин сверкнул в Лиге Европы: за 15 минут забил и чуть не отдал голевую. Но «Арис» все равно проиграл

«Бетис» выиграл 4:1.

Александр Кокорин ударно стартовал в Лиге Европы: уже в первом туре группового этапа экс-форвард сборной России реализовал пенальти в матче со «Спартой», хотя «Арис» все-таки уступил.

Тот гол до этого четверга и оставался единственным в сезоне для нападающего кипрского клуба. Но причина его низкой результативности довольно прозаична: до конца августа Кокорин находился в расположении «Фиорентины» и лишь на флажке трансферного окна подписал новое арендное соглашение с «Арисом», а с начала октября Александр был в лазарете.

Как раз перед встречей 4-го тура групповой стадии с «Бетисом» Кокорин выздоровел, но его шансы выйти на поле все равно были не очень высокими, ведь Саша еще не набрал оптимальную форму. Но на 75-й минуте главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский решил выпустить на поле Александра. С точки зрения тренерского штаба это была попытка пойти ва-банк: да, «Бетис» к тому времени выигрывал 2:0, но второй тайм проходил в равной борьбе.

Игроки «Бетиса» радуются победе над «Арисом». Фото Global Look Press

Кокорин еще не успел войти в игру, как хозяева получили право на пенальти. Фекир его не реализовал, но уже через три минуты Марк Рока сделал счет крупным.

Что оставалось в таком случае Кокорину? Конечно, продолжать гнуть свою линию. Александр неплохо вошел в игру: сразу полез в прессинг, много перемещался по полю, но почти все время проводил без мяча. Впрочем, на 84-й минуте контратака гостей привела к голу: Бенгтссон убежал от Клаудио Браво и сделал сквозную передачу на Кокорина. Голкипер «Бетиса» уже был отыгран, так что на пути Александра стояли только защитники. Но попасть же тоже надо было! Это первый гол российского форварда в еврокубках с игры за последние пять лет — тогда Кокорин забил «Славии» в футболке «Зенита».

Российский нападающий подарил «Арису» надежду, но гостям обязательно нужно было забивать еще. И уже через пару минут Кокорин создал еще один момент — он вывел один на один Гомиса, а тот не сумел переиграть Браво. Если бы получилось, вполне можно было зацепиться за ничью. Но вместо этого «Арис» получил гол в свои ворота и все-таки уступил 1:4.

Поражение означает, что кипрская команда остается на последнем месте в группе, хотя ее положение отнюдь не безнадежно: за два тура до финиша «Арис» находится в четырех очках от плей-офф Лиги Европы и в одном — от Лиги конференций. Кокорин выздоровел и доказал, что уже готов помогать команде, поэтому команду Алексея Шпилевского списывать еще нельзя.