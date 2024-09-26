Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 11:15

В Гамбурге не рады киевскому «Динамо». На матче с «Лацио» полупустой стадион, а местные болельщики протестуют

«Лацио» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Стадион во время матча между киевским «Динамо» и «Лацио»
Стадион во время матча между киевским «Динамо» и «Лацио».
Фото Reuters
Telegram Дзен
У украинского клуба большие проблемы.
Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
0:3
Лацио

Киевское «Динамо» в сезоне-2024/25 проводит свои домашние матчи на общем этапе Лиги Европы на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, но болельщики одноименного клуба этим явно недовольны. Они считают фанатов украинской команды расистами, а также упрекают руководство немецкого коллектива за то, что их «стадион можно арендовать не сложнее, чем квартиру на Airbnb». Даже плакат такой сделали недавно: «Наш стадион не Airbnb, вы — стервятники».

«Динамо» никому не интересно в Гамбурге

Киевляне выбрали стадион в Гамбурге не случайно, ведь в прошлом сезоне Лиги чемпионов на нем выступал «Шахтер». Президент клуба Игорь Суркис решил: если на некоторые игры «горняков» приходило более 40 тысяч болельщиков, то же самое произойдет и на матчах его команды.

Но выяснилось, что «Динамо» бесконечно далеко от подобных показателей. На встрече с «Лацио» (0:3) 25 сентября присутствовало меньше 8 тысяч зрителей. А самое ужасное для киевлян заключается в том, что «Лацио» был самым привлекательным соперником для болельщиков. «Ференцварош», «Виктория» Пльзень и РФШ вряд ли вызовут больший интерес у жителей Гамбурга.

«Вопрос заключается в том, кто будет платить за убытки, ведь на таком интересе к матчам никто не заработает — ни украинцы, ни немцы. Оказалось, что «Динамо» никому не интересно в Гамбурге», — сообщил журналист Bild.

Посещаемость матча между киевским «Динамо» и «Лацио»
Посещаемость матча между киевским «Динамо» и «Лацио».
Фото Reuters

Одни убытки

Уже перед первой «домашней» игрой «Динамо» в Гамбурге произошел инцидент. Фанаты «Лацио» привезли с собой ножи, дубинки и другие опасные предметы, устроив погромы. Местные полицейские были вынуждены работать в дополнительные смены, чтобы прекратить беспорядки. Они арестовали около 50 болельщиков римлян.

Все это приносит убытки и увеличивает стоимость каждого матча в отдельности. Чтобы окупить все расходы, нужно прилично зарабатывать в игровые дни (речь идет не только о билетах, но и продаже еды, атрибутики, сувениров). А с этим у «Динамо» большие проблемы.

Все будут болеть против киевлян

Жители Гамбурга уже открыто говорят о том, что будут желать скорейшего вылета «Динамо» из Лиги Европы, поскольку в случае выхода в плей-офф киевский клуб намерен также проводить матчи на «Фолькспаркштадион». А это принесет еще больше проблем не только городу, но и местной команде.

Интерес к матчам украинцев настолько низкий, что стороны заранее договорились закрыть на стадионе верхний уровень (С) на еврокубковые игры. Сейчас обсуждается, нужно ли оставлять открытым сектор В (средний). Судя по тому, сколько зрителей пришло на матч с «Лацио», придется закрывать максимальное количество секторов. Это поможет хоть немного сократить расходы.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Лацио

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Сегодня
Вчера
Неделя