ПАОК Оздоева и Чалова не сдержал Осимхена, команда Хайкина обыграла «Порту», «МЮ» начал с домашней осечки

Рассказываем о главных событиях состоявшихся в среду матчей 1-го тура Лиги Европы.

Убойная связка «Буде»

Никита Хайкин первым из российских легионеров стартовал в Лиге Европы. И продержался сухим чуть более семи минут. Но сложно было что-то сделать, когда защитники позволили Франсишку Моуре выполнить скидку головой, после которой Саму Омородион наносил удар из площади ворот. Только «Буде-Глимт» на его поле смутить чем-то сложно, а быстрые атаки с ходу наводят ужас на любого соперника. «Порту» прочувствовал их остроту в полной мере, когда Хауге диагональным пасом отправил к воротам сравнявшего счет Хега.

Португальцы к стремительным выходам из обороны оказались не готовы. Хватило даже банального заброса на Хега, который зацепился за мяч, а Салтгнес вывел на удар Хауге. Зато в противоположных воротах Хайкин выручал, включая эпизод со срезкой защитника в строну собственных ворот. Но полной глупостью стало удаление форварда хозяев Мяатя, который на 51-й минуте получил второе предупреждение за откровенный нырок в штрафной. Норвежцам пришлось переходить в режим «терпеть и ждать». Ну и колоть соперника контратаками, одну из которых довели до ума неудержимые Хег и Хауге. Хайкин же пропустил только в концовке — снова с удара в упор, которому предшествовал крутой сейв.

Стабильность «Галатасарая»

В гостях у звездного «Галатасарая» в стартовом составе вышли как Магомед Оздоев, так и Федор Чалов. В квалификационных раундах Лиги чемпионов «Двуглавые орлы» запомнились анархичной игрой в обороне, однако в Стамбуле против Осимхена, Мертенса и их одноклубников защищались качественно. Больше того — едва не ушли на перерыв, лидируя в счете, однако один из главных греческих талантов Константелиас не смог переиграть вратаря при чистом выходе один на один.

Тем обиднее сложилось для ПАОК начало второго тайма. Он вроде бы избежал неприятностей после выпада Барыша Йылмаза, но получил досадный гол при подаче углового. Причем у Осимхена удар головой толком не получился, но мяч оказался в сетке от ноги невезучего Баба. Да, Константелиас позже все-таки забил, а замененный вскоре Чалов в этом эпизоде сумел увернуться от мяча, но даже ничьей «орлы» не добились, позволив Юнусу Акгюну расстрелять ворота из центра штрафной. Осимхен в третьем матче подряд отметился голевой передачей. Удар Икарди в касание на последней добавленной минуте стал уже контрольным выстрелом, зафиксировавшим четвертую домашнюю победу (в четырех матчах) «львов» над представителями Греции.

Грустная встреча для тен Хага

В составе «МЮ» масса тех, кто прекрасно знаком с голландским футболом, и нет ничего удивительного в том, что именно они создавали проблемы «Твенте». Так, вратарю гостей пришлось вытягивать мяч из верхнего угла, когда его одноклубник пробил по собственным воротам под давлением Зиркзе. Но когда примерно туда же с подбора выстрелил блиставший в «Аяксе» Эриксен, шансов у кипера не было.

Правда, во втором тайме необъяснимая потеря датчанина стоила «красным дьяволам» пропущенного гола. Да и Онана, который ранее вытащил сложный штрафной от лучшего снайпера «Твенте» Стейна, не выручил. Стал гадать, ожидая передачу в центр, и получил от Ламмерса в ближний угол. «Олд Траффорд» был в шоке, хотя ничего нового в таком состоянии нет. Ну а «Твенте» не только стал третьей — после «Аякса» и ПСВ — голландской командой, которая не проиграла в Манчестере, но и насолил Эрику тен Хагу, который играл в этом клубе и там же начинал свою тренерскую карьеру.

Вратарь спас «Сосьедад»

Тяжело начавший сезон и продолжающий играть без Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» не побеждал больше месяца. На Лазурном берегу от команды Иманола Альгуасиля многого не ждали, но она поймала «орлят» на потере в центре поля, и Барренечеа завершил контратаку выстрелом в верхний угол. Правда, допустивший ошибку Росарио сам получил подарок от соперника, когда на последней минуте первого тайма ему выбили мяч точно на ногу.

«Сосьедад», кстати, впервые с 1989 года — когда не было ни дела Босмана, ни глобализации футбола — выставил полностью испанский состав. Но уж точно это не объясняет необъяснимых просчетов в обороне. Спасибо Ремиро, который парировал пенальти от Гессана и снял часть критики с Пачеко, который уложил на газон 40-летнего Данте. Что интересно, басков уже не в первый раз в этом сезоне наказывают 11-метровыми за захваты в своей штрафной, но они продолжают танцевать на граблях.

Римская мощь

Легко разобравшись с защитниками в чужой штрафной, Диа обеспечил «Лацио» перевес в счете уже в дебюте. А еще через полчаса римляне прибили интригу двумя голами за две неполных минуты. Движущей силой «орлов» в эти мгновения стал еще в прошлом сезоне игравший в Турции Деле-Баширу. Сначала нигериец отправил мяч под перекладину после проникающего паса Весино, а потом сам навесил на голову оформившему дубль Диа. И это еще удар Педро остановила штанга. Шансов у «Динамо» не было. А еще эта игра запомнится удалениями в каждой из команд, причем в раздевалку досрочно отправились игроки, которые вышли на замену.

Статистика дня

1-м футболистом французского клуба, который сыграл в еврокубках в 40 лет, стал защитник «Ниццы» Данте.

4 матча не может выиграть в Лиге Европы «Порту».

9 раз, пропуская дома первым в последних десяти еврокубковых матчах, АЗ избежал поражения (+4=5).