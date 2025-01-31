Захарян может сыграть с «МЮ» или «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги Европы. Четыре россиянина продолжат борьбу в турнире

Болеем за наших ребят.

Завершился последний и самый насыщенный тур общего этапа Лиги Европы, состоявший из 18 матчей. Громких сенсаций не произошло. Небольшое удивление вызвал вылет турецкого «Бешикташа», который недавно возглавил Уле Гуннар Сульшер. Рассказываем, что ждет каждую из команд впереди.

Счастливчики и аутсайдеры

По итогам восьми туров определились все участники 1/8 финала. Команды, которые выступят в стыках, и неудачники турнира.

Сначала о тех, кто напрямую попал в 1/8 финала и получит больше времени на отдых. Право сыграть в этом раунде заработали «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Сразу 12 клубов попрощались с Лигой Европы. Семь из них стали известны досрочно, еще пять добавились только в последнем туре в ночь на 31 января: РФШ, «Славия», «Мальме», «Лудогорец», «Карабах», «Ницца», «Динамо» Киев, «Маккаби» Тель-Авив, «Бешикташ», «Хоффенхайм», «Эльфсборг» и «Брага».

Стыки

Тем, кто занял на общем этапе места с 9-го по 24-е, предстоит пройти дополнительный отбор — сыграть по две стыковых встречи.

Тут стоит отметить, что новый формат Лиги Европы полностью повторяет в этом сезоне Лигу чемпионов. То есть, места, занятые командами, влияют на то, кто достанется в соперники и каков будет дальнейший турнирный путь.

При равенстве очков у двух и более клубов для определения их мест после завершения общего этапа учитываются следующие критерии:

1. Разность забитых и пропущенных мячей;

2. Количество голов;

3. Количество голов, забитых в гостевых матчах;

4. Число побед;

5. Число побед в гостевых матчах;

6. Количество очков, заработанных соперниками по общему этапу;

7. Разность забитых и пропущенных голов у соперников;

8. Количество голов, забитых соперниками;

9. Количество дисциплинарных баллов (красная карточка — три балла, две желтые карточки, приведшие к удалению, — три балла, желтая карточка — один балл);

10. Коэффициент клуба.

Участниками стыкового раунда стали:

«Сеяные»: «Буде-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория»;

«Несеяные»: «Ференцварош», «Порту», АЗ, «Мидтьюлланд», «Юнион», ПАОК, «Твенте», «Фенербахче».

Жеребьевка стыков

Жеребьевка стыков запланирована на пятницу, 31 января. Она начнется в 15.00 по московскому времени. На ней определятся только пары соперников для этого раунда турнира. А вот жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.

«Слепота» жеребьевки стыкового раунда условная. На самом деле в зависимости от занятых 16 командами мест определены не только «сеяные» и «несеяные», но и пары, которые вышли друг на друга. Никаких ограничений в этом раунде нет: могут встретиться команды из одной страны, а также те, кто уже играл друг с другом на общем этапе.

Спаренными перед жеребьевкой на основании занятых мест оказались:

«Ференцварош» и «Порту» (17-е и 18-е места);

«Рома» и «Виктория» (15-е и 16-е места);

«Твенте» и «Фенербахче» (23-е и 24-е места);

«Буде-Глимт» и «Андерлехт» (9-е и 10-е места);

«Юнион» и ПАОК (21-е и 22-е места);

«Стяуа» и «Аякс» (11-е и 12-е места);

АЗ и «Мидтьюлланд» (19-е и 20-е места);

«Реал Сосьедад» и «Галатасарай» (13-е и 14-е места).

В стыках сыграют (это уже определено и без жеребьевки):

«Ференцварош» / «Порту» — «Рома» / «Виктория»;

«Твенте» / «Фенербахче» — «Буде-Глимт» / «Андерлехт»;

«Юнион» / ПАОК — «Стяуа» / «Аякс»;

АЗ / «Мидтьюлланд» — «Реал Сосьедад» / «Галатасарай».

То есть с помощью жребия нужно определить, кто достанется кому в каждом из четырех противостояний. Поясняем: «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сыграет либо с «Твенте», либо с «Фенербахче», ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева встретится со «Стяуа» или «Аяксом», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна — с АЗ или «Мидтьюлландом». И так далее.

Жеребьевка начнется с «несеяных» команд. Их будут размещать в разные части сетки — УЕФА назвал их серебряной и оранжевой. Затем настанет черед «сеяных». Первые стыковые матчи пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля.

А что будет после стыков?

Уже известно и то, кто с кем может встретиться в 1/8 финала. Двум победителям стыков под номером 1 «Ференцварош» / «Порту» — «Рома» / «Виктория» достанется пара «Лацио» и «Атлетик». То есть если, к примеру, «Порту» и «Рома» пройдут стыковой раунд, в следующем их будут ждать две лучшие команды этого розыгрыша. Останется только определить жребием, кто с кем сыграет.

Двум победителям стыков 2 («Твенте» / «Фенербахче» — «Буде-Глимт» / «Андерлехт») достанется пара «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Двум победителям стыков 3 «Юнион» / ПАОК — «Стяуа» / «Аякс») достанется пара «Айнтрахт» и «Лион».

Двум победителям стыков 4 АЗ / «Мидтьюлланд» — «Реал Сосьедад» / «Галатасарай») достанется пара «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Встречи 1/8 финала состоятся 6 и 13 марта. Для четвертьфинала выделены 10 и 17 апреля, для полуфинала — 1 и 8 мая. Финал пройдет в Бильбао (Испания) на стадионе «Сан-Мамес» 21 мая.