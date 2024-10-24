Фанаты «Фенербахче» избили болельщиков «МЮ» в Стамбуле. В ноябре туда поедет «Зенит»

Ой-ой.

Несколько фанатов «Манчестер Юнайтед» были избиты в Стамбуле накануне матча Лиги Европы с местным «Фенербахче» — об этом сообщает издание Daily Mail. В результате драки есть пострадавшие. Игра состоится 24 октября в 22.00.

Сами нарвались?

Нападение произошло в среду вечером. Если верить одному из английских свидетелей, слова которого приводит Daily Mail, в потасовке участвовали около 50 турецких фанатов, тогда как «МЮ» представляли всего несколько человек.

«Нас было пятеро, их — около 50. Они окружили нас. Один парень преследовал меня и притворился, что помогает, а затем ударил меня в челюсть», — рассказал неназванный болельщик. Также есть информация о том, что один из пострадавших получил удар ломом.

В Англии считают, что за нападением стоит фанатская группировка GFB Bogaz Hooligans — именно в ее соцсетях появились кадры избиения.

Более того, в одном из аккаунтов группировки появился скриншот переписки с неким английским фанатом, который якобы сам зазывал турок на потасовку в ирландский бар, перед этим оскорбив страну и нацию на религиозной почве. Подлинность переписки не подтверждена, однако если она настоящая, то можно уверенно сказать, что англичане сами навели на себя беду.

Примечательно, что нападение на болельщиков «МЮ» произошло всего в километре от площади Таксим, где в 2000 году преступники, поддерживавшие «Галатасарай», зарезали двух болельщиков «Лидса» перед полуфинальным матчем Кубка УЕФА.

Скоро сюда ехать «Зениту»

Фанаты «Фенербахче» бросили тень на Стамбул, и это не очень хорошие новости для болельщиков «Зенита». Сине-бело-голубые прибудут в город 15 ноября для товарищеского матча с командой Жозе Моуринью, и им наверняка лучше лишний раз позаботиться о своей безопасности.

Тем более прецеденты были. В прошлом году «Зенит» уже играл контрольный матч с «Фенербахче», и тогда все закончилось потасовкой — туркам не понравилось, что болельщики петербургского клуба скандировали «Россия». В ситуацию пришлось вмешаться полиции, поклонников питерского клуба в итоге вывели под конвоем в подтрибунные помещения.

Впрочем, член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки тогда не увидел поводов для беспокойства. «Был небольшой инцидент, но уже все хорошо. «Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», — говорил он «СЭ».

По итогам матча нескольких болельщиков «Зенита» задержали. Однако в турецком генконсульстве РФ тогда заявили, что местные власти обошлись разговорами. «Сотрудники ограничились профилактическими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет, — цитировало генконсульство издание «Вечерний Санкт-Петербург».