Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции

Рассказываем о главных события состоявшихся в четверг матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Живительный штраф

Вслед за двумя поражениями на старте основного раунда руководство ПАОК оштрафовало футболистов, после чего тем удалось прервать неудачную серию в национальном чемпионате, а вслед за победой над «Левадиакосом» (2:0) последовала гостевая ничья с АЕК (1:1). В еврокубках же все было печально до концовки третьего тура. Если в дебюте ВАР помог отменить гол «Виктории», то позже техника исправила еще один просчет судей, так как отправивший мяч в сетку рикошетом от перекладины Гавел находился в правильном положении.

Магомед Оздоев и Федор Чалов наблюдали за этим со стороны, так как начали игру на скамейке запасных. А к перерыву положение «двуглавых орлов» усложнилось, так как Котарски отбил мяч точно на ногу Выдре. Меняться ситуация стала после серии замен и полученного на 70-й минуте численного преимущества. Вскоре на поле появился Чалов. Уже с ним на поле Тиссудали безупречно пробил головой с подачи Десподова. Концовку греки провели в атаках, и в компенсированное время, когда Чалов получил мяч у линии штрафной и перевел его направо, подача с последующей скидкой Камара завершилась спасительным голом Баба. Жизнь потихоньку налаживается?

Фото Reuters

«Карабах» сломало удаление

«Аякс» стал самым титулованным клубом, приехавшим на еврокубковый матч в Баку. Да, весной здесь выступал «Байер», но это еще был клуб без добытых Хаби Алонсо трофеев. Гурбан Гурбанов назвал приезд амстердамцев событием для азербайджанского футбола, независимо от результата. Но, естественно, «Карабах» хотел его добиться, и примерно четверть часа голландцам пришлось защищаться.

Один раз мяч побывал в воротах Пасвера, и на выручку гостям пришел отменивший взятие ворот ВАР. А в итоге контратака гостей привела к тому, что неловко сыгравший Жулио Ромао сбил с ног убегавшего к воротам Годтса, и «Карабах» остался в меньшинстве уже на 15-й минуте. Это кардинально изменило характер игры, и результат обеспечил удар Вегхорста, после которого мяч в сетку подправил Тэйлор.

«Карабах», у которого в пассиве уже три поражения, попытался активизироваться после перерыва, но хозяев сломали два гола за три минуты. Да еще и Джафаргулиев досрочно отправился в раздевалку, получив вторую желтую карточку. У гостей же стоит отметить забившего в третьем матче подряд форварда сборной Нидерландов Вегхорста.

Фото Reuters

Крутой Онана

«Манчестер Юнайтед» в гостях у Жозе Моуринью — главная афиша тура. И начало встречи с бывшей командой вряд ли порадовало Особенного. Как и игра в обороне, так как после паса Зиркзе к линии штрафной Эриксен отправил мяч в верхний угол, как на тренировке. Или — как в Лиге Европы, где датчанин отмечался результативными действиями во всех турах. Гол «Твенте», два ассистентских балла с «Порту» и теперь успех в Стамбуле.

А потом Жозе схватился за голову, отказываясь понимать — как в одной атаке Онана отразил два удара атаковавшего из убойных позиции форварда сборной Марокко Эн-Несири. Интересно, сказал ли тренер что-то своему нападающему в раздевалке? Зато все видели, как Жозе под трибунами обменялся шутками с Онана. Если же отдельная установка была, то Эн-Несири ее усвоил и в самом начале второго тайма пробил под опорную ногу вратарю. Такие не берутся. Хотя, марокканец и без советов знает, как забивать «МЮ»: в еврокубках он по три раза отправлял мяч в сетку «Боруссии», ПСВ и «красных дьяволов».

Чуть позже Моуринью нашел повод для недовольства, а эмоции по поводу не назначенного пенальти оказались столь сильными, что арбитр отправил португальца на трибуну. И вряд ли тренера расстроила первая для «канареек» ничья в семи матчах с «МЮ». То ли дело Эрик тен Хаг, у которого три ничьих в ЛЕ и потеря покинувшего поле на носилках Антони.

Фото Reuters

Английское совершенство

Ангелос Постекоглу не включил в заявку Сон Хын Мина. Тот только недавно вернулся в строй, и главной звезде «шпор» дали возможность восстановится. А те, кто вышел на поле, никак не могли забить. Пришлось ждать назначения пенальти, за право исполнить который борьбу выиграл Ришарлисон. Для переживающего непростой период в карьере бразильца первый гол в в сезоне очень важен, а «Тоттенхэм» набрал максимальные 9 очков наряду с «Лацио» и «Андерлехтом».

«Челси» продолжает оправдывать статус главного фаворита Лиги конференций. И если в первом тайме в Афинах синие ограничились одним голом, то после перерыва нокаутировали «Пао» тремя результативными атаками в течение десяти минут. Самыми горячими игроками матча стали Мудрик и Жоау Феликс. Первый наконец-то забил в нынешнем сезоне и дважды ассистировал португальцу, а тот к дублю добавил реализованный Нкунку пенальти. С таким колоссальным перевесом над соперниками лондонцы поступили правильно, не включив в заявку на турнир свою главную звезду Палмера. Пусть набирается сил перед более статусными играми.

Фото Reuters

«Астана» сыграла дублем, вратарь чуть не стал белорусским героем

«Астана» стартовала с победы над сербским клубом «Бачка Топола» (1:0), и была вправе рассчитывать на успех в Уэльсе. Правда, главный тренер казахстанцев Григорий Бабаян сетовал на то, что такого плотного графика у его команды не было никогда в истории. Отсюда довольно оригинальное решение оставить дома одиннадцать футболистов, которые начинали последнюю игру национального первенства.

Они готовятся к воскресной встрече с «Актобе», который идущие на третьем месте астанинцы опережают только по дополнительным показателям. Соответственно, против ТНС сыграли резервисты и молодежь. Хотя на поле были и заметные фигуры вроде опытного Куата, игрока сборной Казахстана Бейсыбекова и бывшего защитника «Ахмата» Быстрова. Но общего класса гостям все-таки не хватило, а стоили ли того жертвы, станет ясно после тяжелейшего отрезка, по ходу которого «Астана» проведет за восемь дней три игры чемпионата, после чего отправится в гости к кипрскому «Пафосу».

Вокруг бывшего главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко в последнее время много слухов. То о появлении новых специалистов в его тренерском штабе, то о планах пригласить его в не попавший в групповой турнир «Шериф». Впрочем, сам Скрипченко предпочел накануне говорить только об игре, выразив надежду на то, что «Динамо» покажет хорошую игру и наберет очки.

В стартовом составе минчан вышел бывший футболист «Локомотива» Данил Куликов, в августе отправившийся в Белоруссию из «Родины». Его нынешняя команда до перерыва дважды отправила мяч в сетку, но оба раза — из офсайда. В свою очередь ворота голкипера белорусский сборной Лапоухова спасла штанга. Это был тревожный звонок, а набат ударил спустя 19 секунд (!) после перерыва, когда к отраженному вратарем мячу первым успел Меллер.

В концовке же шансы на спасение стремились к нулю. От второго гола белорусов спасли рука удаленного в итоге Мельниченко и намертво забравший удар с пенальти Лапоухов. И этот подвиг вдохновил на ответный мяч на четвертой добавленной минуте. Лапоухов отправился на подачу углового и ассистировал сравнявшему счет Калинину. И как же было обидно, когда взятие ворот отменили после вердикта ВАР! Вместо крутой истории у минчан второе поражение и 30-е место в таблице.

Статистика дня

1-м украинцем, забившим клубу из своей страны в Лиге Европы, стал поразивший ворота киевского «Динамо» нападающий «Ромы» Довбик.

1-й раз за время выступлений в лигах топ-5 больше одного гола забил полузащитник «Фиорентины» Иконе.

3 раза в одиннадцати последних матчах получал численное преимущество «Аякс». До этого столько же раз соперники амстердамцев наказывались красными карточками в 135 играх.

3-м после Дино Дзоффа и Симоне Индзаги тренером, выигравшим с «Лацио» три первых еврокубковых матча, стал Роберто Барони.

4 (3+1) результативных балла заработал с начала сезона полузащитник «Лацио» Педро. Столько же набралось у испанского ветерана за весь прошлый спортивный год.

8 голов в восьми матчах за «Порту» забил нападающий Саму Омородион.

14 раз в последних пятнадцати матчах Лиги Европы пропускала в свои ворота «Ницца».

17 ударов в первом тайме матча с «Бешикташем» нанес установивший рекорд текущего розыгрыша «Лион».

50-й еврокубковый матч провел за «Лион» нападающий Ляказетт.