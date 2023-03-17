Команда Черчесова не смогла совершить чудо. «Ференцварош» завершил евросезон

Проиграли и второй матч «Байеру» в Лиге Европы.

Первый матч между «Ференцварошем» и «Байером» оставил немного двойственное впечатление. С одной стороны, команда Станислава Черчесова довольно умело и грамотно засушивала игру и даже имела возможности забить — например, отличный шанс упустил Кристофер Закариассен. Но все равно пропустила два гола, которых, в принципе, можно было бы и избежать. С другой, «Байер» старался доминировать, играть активно и в этом смысле заслужил победу.

После матча схожее мнение высказал и сам Черчесов в интервью «СЭ»: «По части выполнения тренерской установки и особенно по самоотдаче к ребятам глобальных претензий нет. Да, соперник больше владел мячом, но на это и настраивались. Была задача компактно действовать в обороне и в центре поля в расчете на то, что свои моменты у чужих ворот обязательно создадим. Мы их и создали, но не реализовали, а оба гола получили из-за досадных недоработок.

«Байер» — серьезный клуб бундеслиги, не простил даже мелочей. При этом со вторым мячом немцам еще и повезло с отскоком после исполнения штрафного удара. Но ведь везение в футболе никто не отменял, так что пенять нам надо прежде всего на самих себя. Значит, что-то не донесли до ребят, не до конца объяснили » .

К чести российского тренера, он в свойственном себе стиле не стал жаловаться на кадровые трудности. Первый матч в Леверкузене из-за травм пропускали пять футболистов из основной обоймы «Ференцвароша», а к ответной игре к ним добавился и дисквалифицированный правый защитник Эндре Ботка. По словам Черчесова, для подготовки ко встрече с «Байером» в его распоряжении было всего 13 человек плюс молодежь.

Главный тренер «Фради» произвел ротацию состава в выходные в матче чемпионата Венгрии с «Академией Пушкаша»: из тех, кто был в основе в Леверкузене, в старте вышло только пять человек. В частности, передышку получили те же Закариассен и ударный форвард Райан Ммаэ. «Ференцварош» проиграл — 1:2, не помогло и удаление у соперника на 57-й минуте. Впрочем, этот результат мало что меняет — ближайшего преследователя в чемпионате столичный клуб опережает на 11 очков.

В ответном матче с «Байером» Черчесов рассчитывал на помощь трибун: «Надеемся, что на ответную встречу на главном стадионе Венгрии придет не менее 60 тысяч болельщиков — а это очень солидная поддержка. Никогда нельзя сдаваться, нужно всегда до конца верить в свои силы и делать работу на максимуме».

На стадионе имени Ференца Пушкаша — главной арене Венгрии, где проходили матчи ЧЕ-2020 — действительно собралась приличная аудитория, вот только «Ференцварошу» это не особенно помогало. Уже на 3-й минуте положение «Фради» стало совсем критическим: Мусса Диаби подхватил мяч еще на своей половине поля после выноса от углового флага, просто добежал до ворот и забил. Невероятный в своей простоте гол.

Хозяева, конечно, старались «делать свою работу на максимуме», и в желании им не откажешь, но толку было не особенно много. «Ференцварош» до перерыва имел пару моментов, и, реализуй хотя бы один из них, ситуация могла повернуться. Но не сложилось. Правда, оба шанса были абсолютно шальные, пришедшие после рикошетов: в первом случае мяч после дальнего удара отлетел в центр штрафной к Амеру Гойяку, но тот пробил во вратаря, а во втором было аж два рикошета и попадание в перекладину.

«Байер» же, забив быстрый гол, играть не бросил и моментов создавал даже больше, без всяких случайностей и рикошетов. Но «Ференцварош» держал на плаву голкипер Денес Дибус. Гости поймали кураж, играли легко и изящно, и во втором тайме вопрос стоял уже о том, сможет ли команда Черчесова избежать более крупного, а то и разгромного поражения — о какой-то борьбе за выход в следующий раунд речи уже не шло. Мячи в ворота «Фради» не залетали порой каким-то чудом. Но второй мяч «Байер» все же забил — Диаби сделал все, чтобы отличился Амин Адли.