Черчесов прорвался в плей-офф Лиги Европы, Головину остался последний рывок

Тренер «Ференцвароша» может праздновать.

Александр Головин был одним из любимых игроков Станислава Черчесова в сборной России. Техничный моторный полузащитник выделялся в РПЛ — неудивительно, что в раннем возрасте хавбек уехал в Европу. Успехи Черчесова-тренера на клубном уровне тоже связаны в основном с заграницей — он становился чемпионом Польши и Венгрии, а также брал кубки в обеих странах.

Однако ни Головин, ни Черчесов пока не выступают на топовом уровне за рубежом — жеребьевка свела их в одной группе Лиги Европы. Впрочем, наблюдать за приключениями наших представителей в еврокубках действительно увлекательно. Перед предпоследним, 5-м, туром ситуация складывалась так: 9 очков у «Ференцвароша», по 6 — у «Трабзонспора» и «Монако» (турки выше по дополнительным показателям), 3 — у «Црвены Звезды».

В очном матче венгры имели все возможности официально оформить выход из группы, ну а команде Головина победа необходима была, чтобы, как минимум, не отпустить далеко «Трабзонспор» и сохранить интригу в последнем туре.

— Перед встречей с «Монако» в строй вернулся ряд ключевых исполнителей, — говорил в интервью «Известиям» Черчесов. — Не могу сказать, что на поле смогут выйти ведущие футболисты. Например, центральный защитник Кнустер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем. Для «Ференцвароша», который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну, и потом с «Трабзонспором».

Головин же получает все больше позитивных оценок во Франции.

— Головин больше чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу, — рассказывает журналист Foot Mercato Орельен Македо. — После перехода в чемпионат Франции он страдал от частых травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе. На поле Головин проявляет себя не постоянно, но выглядит достаточно хорошо. Когда русский в форме, футбол «Монако» становится более гибким. Чувствуется, что полузащитник вернулся на хороший уровень. Когда Головин в форме, то и «Монако» заканчивает сезон хорошо, как в последние два года.

Головин и правда получает все более широкие полномочия. В Будапеште российский легионер располагался под дуэтом форвардов Фолландом и Бен Йеддером. Эта парочка при поддержке Александра и крайних хавов с первых минут насела на ворота хозяев. Уже на 4-й минуте Бен Йеддер отправил мяч в сетку, но гол не засчитали из офсайда. Спустя несколько секунд Виссам снова пробил из пределов штрафной — на этот раз в перекладину.

Вообще «Монако» доминировал на поле на протяжении всего первого тайма. Головин же стал одним из главных движущих механизмов своей команды: раскручивал атаки и искал передачами пару форвардов, здорово отрабатывал без мяча и дважды пробил издали. Закончилось все логично — на 31-й минуте наш парень запустил атаку, записав свой счет предголевой пас. Отличился же, само собой, Бен Йеддер, ювелирно подставив пятку под прострел Дисаси с правого фланга.

У «Ференцвароша» на этом отрезке мало что получалось. Венгры старались выходить в атаку через короткий пас, но попадали под мощный прессинг. Доходить до ворот получилось только за счет прорывов с мячом и длинных передач, но опасные моменты из этого выжимать долгое время не выходило.

Во втором тайме «Монако» чуть отошел назад, отдав инициативу сопернику. Но на 63-й минуте именно у Головина появился отличный момент, чтобы закрепить преимущество своей команды — мяч после его удара головой пролетел выше ворот. Черчесов решил усилить атаку, выпустив атакующего полузащитника Токмака Нгуена. «Ференцварош» искал свои моменты передачами с флангов, но сработал тонкий пас, к которому монегаски оказались не готовы. Красиво исполнил тот самый Токмак, а мяч в сетку отправил Закариассен, уже выручавший свою команду в этом розыгрыше ЛЕ.

Концовка получилась огненной — оба соперника хотели победить и летели друг на друга, игнорируя центр поля. Под конец не сдержался Черчесов, за что получил желтую карточку. А на последних секундах «Монако» заработал опасный штрафной — Головин классно исполнил подачу, но после удара головой мяч прошел рядом со штангой.

Ничья 1:1 позволила «Ференцварошу» оформить выход в плей-офф Лиги Европы. Настоящее достижение для Черчесова, которого можно только поздравить.

Что касается «Монако», то благодаря неожиданному поражению «Трабзонспора» в параллельной игре Головин и Ко закрепились на второй строчке с 7 очками. Для выхода в плей-офф нужно просто не упустить свое в домашнем матче с «Црвеной Звездой». И это «Монако» вполне по силам.