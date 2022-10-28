«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче с «Ференцварошем» (1:1).

После перерыва исчез

L'Equipe выпустил материал об игре в Будапеште с заголовком «Монако» держит судьбу в свои руках". Речь, естественно, о раскладе в группе и предстоящем матче с «Црвеной Звездой». Также самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что монегаски вернули свою игру — с Камара в составе и тройкой центральных защитников.

Лучшим игроком матча назван получивший шестерку Бен Йеддер. А ключевым моментом игры по версии L'Equipe стал момент, упущенный при счете 1:0 Фолландом после штрафного в исполнении Александра Головина. При этом наш легионер получил четверку, что является худшей оценкой среди монегасков наряду с голкипером Нюбелем и бледно вышедшим на замену Диатта.

Портал Maxifoot разочарован результатом и отмечает, что «жемчужины от Бен Йеддера для «Монако» оказалось недостаточно». Как раз капитан получил максимальную оценку в этой игре (6,5). Столько же у Дисаси, худшим назвали наигравшего на 2,5 Фолланда, а игру Головина оценили четверкой.

«На позиции факелоносца, которого сопровождали Камара и Фофана, российский полузащитник организовал несколько комбинаций в нападении в первом тайме. Однако в своих попытках приблизиться к опасной зоне он все же допускал персональные ошибки. А после перерыва и вовсе исчез».

Слишком много потерь

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал лучшими игроками матча Бен Йеддера и Фофана. В разделе «провалы» два пункта. Первый — вновь раскритикованный Филипп Клеман, чью оборонительную тактику в обзоре игры сравнили с Берлинской стеной в колючей проволоке и поразились, что бельгиец решил влить свежую кровь только после ответного гола. А среди игроков бесполезными посчитали квартет в лице Диатта, Фолланда, Вандерсона и Головина.

«Спасибо за Головина. Я думал, я один увидел, что он не на уровне... Слишком много потерь», — поддержал выбор редакции Umberto.

«Без того немногого, что принес Головин, мы могли бы обойтись», — продолжил тему

Tiussman.

«Головин? С тех пор как он в «Монако», у него не было большого или просто хорошего сезона», — поднял тему перепадов в игре российского легионера Monacolover.

Александр Головин (справа). Фото Global Look Press

Много критики и в соцсетях, хотя не все с ней согласны.

«Давайте перестанем преувеличивать этот состав. Головин и Бен Йеддер — наши лучшие игроки — даже не входят в топ-20 в мире. Я уже не говорю о других. Несмотря на наш бюджет. Плачевно», — отметил системные проблемы vincehasni.

«Клеман, неужели ты не видишь, что Фолланд — это катастрофа? Он и Головин», — ругал тренера TGuillardi.

«Головин профи, но он не умеет играть головой», — грустно иронизировал по поводу упущенного нашим легионером момента ArxTarpeiaASM.

«Марипан не имеет права промахиваться. Головин сделал все для него, чтобы выиграть этот матч», — вспомнил штрафной россиянина и промах чилийца на последней минуте HichSuba.

«Головин очень плохой, у Минамино наконец-то есть шанс доказать свою позицию, но нет. Головин доиграет матч. Коучинг», — снова уколол тренера Jyyyce.

«Головин сегодня борется. Это не его роль, но он старается. У него есть желание, поэтому я не могу винить его в этих неудачах», — вступился за россиянина Monacoalsace.