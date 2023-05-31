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Лига Европы

Сегодня, 18:10

Жозе Моуринью может войти в историю и покинуть Рим красиво. Для португальца финал Лиги Европы с «Севильей» — особенный

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Тренер «Ромы» Жозе Моуринью
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
Тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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После матча он может поменять одну европейскую столицу на другую.

Гегемония итальянцев в Кубке УЕФА

Мы имеем дело с пятым случаем в истории итальянского футбола, когда во всех трех финалах еврокубков представлены клубы с Апеннин: «Интер» — в Лиге чемпионов, «Рома» — в Лиге Европы, «Фиорентина» — в Лиге конференций.

Лига Европы. Финал
31 мая, 22:00. Puskas Arena (Будапешт)
Севилья
Рома

Последний раз подобное случалось в сезоне-1993/94, а до этого в розыгрышах-1988/89, -1989/90, 1-992/93. При этом в сезоне-1989/90 Италия умудрилась выиграть три финала из трех: великий «Милан» Арриго Сакки обыграл «Бенфику», «Сампдория» благодаря дублю Джанлуки Виалли в дополнительное время додавила «Андерлехт» в Кубке кубков, а в финале Кубка УЕФА в двухматчевом противостоянии туринский «Ювентус» с Александром Заваровым и Сергеем Алейниковым в составе переиграл «Фиорентину» с Роберто Баджо.

В трех других указанных выше сезонах царившие тогда в Европе итальянские клубы взяли по два трофея из трех возможных. Ну а тот самый Кубок УЕФА, который позже переименовали в Лигу Европы, и вовсе был в 90-х годах прошлого века вотчиной команд из серии А. Список победителей турнира говорит сам за себя: 1989-й — «Наполи», 1990-й — «Ювентус», 1991-й — «Интер», 1993-й — «Ювентус», 1994-й — «Интер», 1995-й — «Парма, 1998-й — «Интер», 1999-й — «Парма». Получается, что с 1989 по 1999 год команды из серии А взяли восемь трофеев из возможных одиннадцати!

Ноль трофеев после Москвы

Но после финала «Парма» — «Марсель» (3:0), состоявшегося в 1999-м в «Лужниках», у итальянцев как отрезало. В XXI веке у клубов с Апеннин — ноль побед в Кубке УЕФА или в Лиге Европы. В 2014 году финал ЛЕ прошел в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса», и многие ждали в нем увидеть команду — хозяйку стадиона, однако «Старая синьора» вылетела в полуфинале, уступив «Бенфике». Ну а в 2020 году «Интер» под руководством Антонио Конте проиграл в финале «Севилье» (2:3).

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Сегодня на пути другого представителя Италии, «Ромы», вновь «Севилья». Этот клуб выиграл семь предыдущих финалов Кубка УЕФА, или Лиги Европы, из семи, ну а римляне впервые сыграют в финале турнира с момента его переименования. Зато в далеком уже 1961 году именно римляне стали обладателями Кубка ярмарок — предвестника Кубка УЕФА. Тот турнир (историю которого не признает УЕФА, но признает ФИФА) проводился с 1955 по 1971 год, и «Рома» стала единственной итальянской командой, которой удалось его выиграть.

Четвертый финал «Ромы»

Нынешний тренер римлян Жозе Моуринью родился через два года после того финала Кубка ярмарок, в котором «Рома» по итогам двух матчей одолела «Бирмингем». Сегодня знаменитый португалец имеет возможность подарить клубу второй международный трофей подряд. Для самого Жозе это шестой европейский финал, все пять предыдущих он выиграл — Лига чемпионов-2004 («Порту») и --2010 («Интер»), Лига Европы-2003 («Порту») и 2017 («Манчестер Юнайтед»), Кубок конфедераций-2022 («Рома»).

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Если «Рома» сумеет одолеть неукротимую в финалах ЛЕ «Севилью», то станет четвертой в истории серии А командой, которой удалось добыть евротрофей два сезона подряд. В 1964 и 1965 годах это сделал «Интер», в 1984 и 1985 годах — «Ювентус», ну а история «Милана» знает сразу два таких случая — в сезонах-1968/69 и 1-989/90. Впрочем, Жозе Моуринью уже в любом случае навсегда вписал свое имя в историю «Ромы», для которой два подряд финала евротурниров само по себе невиданный успех. До прихода Моуринью клуб за свои 90 с лишних лет существования лишь дважды (если не считать экзотический Кубок ярмарок) выходил в финал еврокубков — в 1984 и 1991 годах. В первый раз «Рома» проиграла «Ливерпулю» (1984-й) в Кубке чемпионов, второй раз — «Интеру» (1991-й).

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

После Рима Моуринью ждет Париж?

По итогам нынешнего сезона «Рома» не попадает в первую четверку серии А. Следовательно, амбициозный Жозе Моуринью может вывести клуб в Лигу чемпионов только при условии победы в Будапеште. Португалец хочет обеспечить себе шестой евротрофей и подарить «Роме» первую в истории клуба победу в Лиге Европы, а с ней и путевку в ЛЧ. Ну а еще Моуринью может обеспечить серии А целых пять команд в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира. Так что мотивации у Жозе хватит на троих!

Назвать «Рому» фаворитом финальной пары при этом точно нельзя, особенно с учетом непонятного физического состояния Пауло Дибалы, у которого была травма. Если верить итальянским СМИ, то чемпион мира-2022 начнет игру на скамейке запасных. Болельщики «Ромы» между тем верят в свою команду и в большом количестве прибыли в Будапешт. Матч пройдет на прекрасном стадионе имени Ференца Пушкаша. Праздник футбола гарантирован. Если, конечно, не будет каких-то инцидентов (в первую очередь с участием болельщиков «Ромы»).

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Ну а что касается дальнейшей судьбы неугомонного Жозе Моуринью, то призываю не удивляться, если при любом исходе финала звездный португалец вдруг объявит о том, что покидает Вечный город в поисках нового футбольного счастья. После победы в ЛЧ в 2010-м, когда «Интер» обыграл «Баварию», Моуринью сразу перебрался из Милана в Мадрид. Какой город ждет его после Рима? Не Париж ли, случайно?

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;. «Севилья» — «Рома»: короли Лиги Европы против особенного Моуринью. Онлайн-трансляция финала
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
ФК Севилья
Жозе Моуринью
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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