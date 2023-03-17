Интервью Черчесова о евросезоне «Ференцвароша» и сборной России

Тренер подвел итоги выступлений в еврокубках и рассказал о дальнейших планах.

Венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова дошел до 1/8 Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил «Байеру». Корреспондент «СЭ» поговорил с тренером и узнал про разговор с Азмуном, дальнейшие планы, а также про отношение к товарищескому мартовскому турниру с участием сборной России.

Мы должны быть довольны евросезоном, вышли в 1/8, провели 16 матчей

— Можете подвести итог двухмачтового противостояния с «Байером» в Лиге Европы?

— Понятно, что изначально Леверкузен был фаворитом, но мы же прекрасно знаем, что в футболе и аутсайдер может дать результат. Надо сказать, что мы не забили свои мячи - что в Леверкузене, что здесь (в Будапеште. — Прим. «СЭ»). К сожалению, из-за травм у нас не было пяти основных игроков, и самый важный матч мы проводили не в том составе, в котором хотели. После матча и на пресс-конференции я сказал игрокам, что этим еврокубковым периодом мы должны быть довольны. Все-таки 1/8, мы провели 16 матчей. Надо отдать должное ребятам, они максимально выложились.

— Как вам атмосфера матча изнутри, от бровки?

— Наши болельщики уже ездили с нами и в Леверкузен, и в Монако, и везде они были более шумными, чем местные фанаты. Знаю, что они могут, ведь это наши болельщики, они везде за нами ездят, поддерживают. Сегодня был полный стадион. Мы сделали максимум, чтобы порадовать наших фанатов, но, опять же, не всегда соперник дает нам такую возможность.

— Кто вернется в строй в ближайшее время?

— Вернется Ботка, пропускавший сегодняшнюю игру из-за желтой карточки. Есть надежда, что после зимней паузы на сборные вернутся в строй Паска и Овосу. Сами Ммаэ будет пока недоступен, Бешич не будет играть еще минимум 8 месяцев.

— Можно ли сказать, что нынешний «Байер» сильнее того, против которого вы выступали в бытность игроком?

— Это две разные команды. Тогда она была более возрастная, опытная, с именем. Играли Кирстен, Шустер. А нынешняя команда более быстрая, мобильная, молодая. Современная версия мне нравится больше. У них сейчас очень хороший период, они на ходу.

— Виртц из «Байера», которого все очень хвалят, действительно так талантлив?

— С ним и без него это две разные команды. Когда у него было повреждение крестообразной связки, «Байер» буксовал, пока Флориан после не вернулся и не набрал форму. Сейчас он в хорошем состоянии, команда смотрится отлично. В каждой команде есть такие игроки, как Виртц, от которых зависит качество игры.

Сердар Азмун (справа). Фото AFP

— Как вам Азмун по итогу двух матчей? Общались ли вы с ним?

— После первой игры мы с ним немного пообщались, сегодня — побольше. Пока я ждал пресс-конференцию, минут 15 поговорили, обменялись мнениями, сфоткались. С одной стороны, легко подготовиться к команде, в которой есть игрок, которого очень хорошо знаешь. Мы ведь его знаем как облупленного — куда бежит, что делает. Я про него много рассказал футболистам, они все прекрасно о нем знали. С другой стороны, он прекрасно играет головой, и во втором матче, где было больше свободы, ему намного лучше удалось проявить свои положительные качества.

— Может ли Азмун доставить сложности сборной России в предстоящем матче?

— Если честно, не знаю, как играет Иран, но Азмун как лидер сборной может доставить неприятности любой команде. В России его хорошо знают, так что сборной нужно подготовиться к нему.

Сейчас все матчи сборной должны быть контрольными, не просто товарищескими

— В качестве тренера «Ференцвароша» вы провели уже 62 матча, хотя работаете всего год. Что для вас нынешний «Ференцварош», а самое главное — что дальше?

— Очень насыщенное время, игры идут одна за другой. Повторюсь, мы сыграли в одном еврокубковом сезоне 16 матчей, каким-то клубам и за несколько сезонов не удается столько сыграть. Другое дело, что не хотелось бы останавливаться на достигнутом, во время перерыва на сборные у нас со спортивным директором будет маленькая встреча, чтобы понять, куда нам двигаться дальше. Анализ всегда есть, даже эти два матча с «Байером» дали много пищи для размышлений. Поэтому надо сформировать «свои возможности с нашими желаниями», как говорится в том тосте. Не хочется делать шаг назад. Будут изменения — кто-то уйдет, кто-то придет, как это всегда делается. Главное, все вовремя сделать, чтобы к квалификации подойти в хорошем состоянии.

— Слышал, к вам проявляют интерес на Азиатском рынке, рассматриваете ли вы потенциальную возможность поработать там?

— Я не большой любитель рассуждать о будущем. Я тренер «Ференцвароша», я с удовольствием здесь работаю. Хотелось бы дальше развиваться именно с «Ференцварошем». 47 лет клуб не выходил в 1/8 еврокубков, мы это сделали. Но этого недостаточно, планируем только расти. На данный момент я тренер «Ференцвароша».

Станислав Черчесов. ФК "Ференцварош"

— С учетом опыта этого европейского сезона в чем надо прибавлять, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов?

— Нужно быть более сосредоточенными и внимательными. Есть детали, на которые мы обращаем внимание до игры, но все же часто допускаются ошибки в ситуациях, которые мы обычно разбираем.

— Вы понимаете, что делать на трансферном рынке?

— Мы понимаем, что надо делать. Есть возможность, есть необходимость, потому будем смотреть. Но в первую очередь нужно думать о нынешних игроках, готовить их, воспитывать. Сегодня у нас, например, два молодых футболиста вышли на поле, один из которых провел свой первый матч в карьере за «Ференцварош». А трансферный рынок всегда богат, главное — найти правильного игрока, чтобы он усилил команду.

— Вероятно, в июне этого года состоится турнир в Азии, с участием нашей сборной. Насколько важно нашим ребятам играть даже в таком полуофициальном турнире?

— Не знаю, какого уровня будет турнир, но институт сборной должен быть. Если есть возможность собрать сборную, играть на таком турнире, даже ничего не значащем, — это хорошее дело. Главное, тренеру расставить правильные акценты. Хотелось бы, чтобы матчи, которые они, дай Бог, проведут, были лучше и качественнее, чем, например, с Киргизией.

— Насколько такие турниры важны для игроков?

— Это важно. Многие соскучились, у кого-то есть шанс дебютировать за сборную. Сейчас все матчи должны быть контрольными, не просто товарищескими. Чтобы эти игры что-то значили. Важно настраиваться даже на такие матчи.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото "СЭ"

— Что скажете о нынешних розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы в целом?

— И там и там составы, честно говоря, «лигочемпионские». В Лиге Европы мне нравятся «Рома», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед». А в Лиге чемпионов смотрел «Наполи». Думаю, сам Бог велел им дойти до финала. Я знаком со Спаллетти, встречались на сборах в Австрии, в Москве, играли друг против друга. Очень рад, что у него все получается, желаю ему только удачи.

— Вы говорили, что еще давно видели в Кварацхелии огромный потенциал и советовали его итальянским клубам. Как объяснить то, что он сейчас творит?

— У него есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать, это талант. Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу. Вот, что называется, игрок нашел свой клуб. Возможно, в условном «Милане» Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха. «Наполи» — шажок для перехода в суперклуб. Например, «Реал» или «Барселону».

— А можно ли сказать, что Алексей Миранчук тоже нашел свою команду и своего тренера?

— Он набрался опыта в «Аталанте», привык к менталитету, привык к Италии, и это дало свои плюсы. Сейчас в «Торино» видно, что Алексей чувствует себя комфортно. Надеюсь, «Торино» его выкупит и даст ему возможность сделать толчок для следующего шага. Парень молодой и талантливый, пускай проявляет себя.