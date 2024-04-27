Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 16:00

«А такого врача в нашей клинике нет». В 2005-м «Парма» требовала не пустить ЦСКА в финал Кубка УЕФА, подделав справку

Французский тренер Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА-2005
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
ЦСКА празднует победу над &quot;Пармой&quot; и выход в финал Кубка УЕФА-2005.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
В четверг бывший главный тренер «Осера» Ги Ру дал громкое интервью французским СМИ, в котором обвинил ЦСКА в подкупе судей перед ответным матчем 1/4 финала Кубка УЕФА-2005.

—  В четвертьфинале Кубка УЕФА нас ограбили русские из ЦСКА, — сказал 85-летний Ру. — Рефери был куплен. Что касается ответного матча, то я расскажу вам анекдотическую ситуацию, из-за которой мы могли попасть в тюрьму. (Улыбается.) После первой игры у меня возникли подозрения, и я попросил парня из нашей команды пойти и обыскать сумки судей во время матча. Он возвращается весь бледный и говорит: «Там великолепные часы с рубинами». У меня было десять минут, чтобы принять правильное решение. За шесть месяцев до этого матча я решил, что покину «Осер», но никто об этом не знал. Если я решу обратиться в полицию и к властям, четырех немецких судей уволят, а я стану виновником скандала, а не человеком, который в качестве тренера провел 894 матча в лиге 1 и вывел клуб в еврокубки. Я не принял правильного решения. Я ничего не сказал. И я поступил еще более глупо, не оставив эти часы. (Смеется.)

Согласитесь, доказательная базу Ги Ру не слишком убедительна. Его главный аргумент — часы с рубинами, найденные в сумке арбитра. Едва ли подобные заявления заинтересуют компетентные органы, тем более спустя 19 лет после матча.

Но вот что интересно. В том розыгрыше Кубка УЕФА ЦСКА действительно попал в неприятную историю, которая могла стоить армейцам участия в финале турнира. И Ги Ру к ней никакого отношения не имел.

Даниэл Карвалью забивает "Парме".
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Дело принимает неприятный оборот...»

В полуфинале команда Валерия Газзаева встречалась с «Пармой». Игра в Италии завершилась нулевой ничьей. В Москве красно-синие одержали убедительную победу (3:0), однако в финал мог пройти разгромленный соперник!

Дело в том, что после первого гола армейцев в исполнении Карвалью (в тот вечер бразилец оформил дубль), видимо, кто-то из фанатов москвичей не совладал с эмоциями и бросил на поле петарду. Она приземлилась и взорвалась недалеко от голкипера гостей Буччи. Он упал, схватился за голову. А через несколько минут был заменен.

Все самое «интересное» началось уже после игры. «Парма», ссылаясь на то, что Буччи серьезно пострадал от петарды, подала протест на результат матча и потребовала засчитать ЦСКА поражение со счетом 0:3.

 
18&nbsp;мая 2005 года. Лиссабон. &laquo;Спортинг&raquo; Л&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:3. Главный тренер армейцев Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА. «В перерыве достал икону — игроки целовали ее и шли на поле». Валерий Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА 15 лет спустя

— От имени нашего клуба я официально опротестовал результат матча, — заявил административный директор «Пармы» Лука Баральди, который находился во время игры на скамейке запасных. — Нам повезло, что на московской встрече присутствовал адвокат нашего клуба Риго, с которым я сразу же проконсультировался. Считаю, что случившееся мало чем отличается от эпизода, в котором недавно пострадал бразильский голкипер Дида в ходе матча Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Напомню, что «Интер» был справедливо строго наказан за бесчинства своих болельщиков. УЕФА к тому же должен принять во внимание спортивное поведение Буччи: наш вратарь постарался продолжить матч и лишь спустя десять минут попросил замену. Через полтора часа после взрыва петарды голкипер все еще находился в раздевалке в горизонтальном положении. У Буччи сильное головокружение, он не может стоять на ногах и даже не сумел переодеться. Голкипер задержится в Москве на два-три дня и пройдет в больнице обследование. С ним остаются врач и физиотерапевт, а также жена Микела, прилетевшая вместе с нами в Россию.

Болельщики жгут пиротехнику во время матча ЦСКА и "Пармы".
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

На следующий день после случившегося «СЭ» обратился за комментарием к генеральному секретарю РФС Владимиру Радионову.

— Дело принимает неприятный оборот, — вздохнул Радионов. — В рапорте судьи Алена Хамера есть запись примерно следующего содержания: «После первого гола с трибун были брошены многочисленные петарды. Несколько из них упали около вратаря. Спустя секунды раздался сильный взрыв. Вратарь «Пармы» получил серьезную травму. После оказания помощи он вернулся в ворота, а через 9 минут был заменен».

— В некоторых случаях решение от имени контрольно-дисциплинарного комитета может в одиночку принять его председатель либо уполномоченный им член КДК. Как будет на этот раз?

— Беспокоит как раз то, что созывают экстренное заседание КДК, чего в обычных случаях не требуется. Члены комитета соберутся в одной из гостиниц около женевского аэропорта.

Главный аргумент «Пармы» — медицинское заключение о нанесении серьезного вреда здоровью Буччи. Справка была получена в одной из московских клиник, куда голкипер был доставлен после игры.

 
18 мая 2005 года. Лиссабон. &quot;Спортинг&quot; - ЦСКА - 1:3. Даниэл КАРВАЛЬЮ, ВАГНЕР ЛАВ и Игорь АКИНФЕЕВ - обладатели Кубка УЕФА. Европоход ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Как это было

Фальшивка

10 мая в Женеве контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА отклонил требование «Пармы» аннулировать результат ответного полуфинального матча Кубка УЕФА с ЦСКА. В качестве доказательства того, что травма действительно имела место, «Парма» представила на заседании медицинский документ, на поверку оказавшийся... фальшивкой!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в 2005 году возглавлял юридический отдел клуба. Вот что он рассказывал о перипетиях того громкого дела в интервью YouTube-каналу Moscow lawyers:

«Парма» настаивала на том, что Буччи получил контузию. В штаб-квартиру УЕФА поступило медицинское заключение от одной из московских клиник, в котором говорилось, что у вратаря повреждена перепонка. А это уже серьезно... Пришлось срочно вылетать в Швейцарию на заседание КДК УЕФА. Мы начали готовиться к слушаниям.

Замена контуженного петардой вратаря "Пармы" Луки Буччи.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Но вся наша защита разбивалась об это заключение московской клиники. Это действительно серьезный аргумент. А по дисциплинарному регламенту УЕФА, если в случае вмешательства третьих лиц тот или иной футболист не смог продолжить игру либо его здоровью нанесен вред, то результат матча может быть аннулирован, а команде, чьи болельщики так себя проявили, могут засчитать техническое поражение. Конечно, для нас это стало бы трагедией. Но мы не совсем понимали, как такое могло произойти (серьезная травма голкипера. — Прим. «СЭ»). Все-таки это была не граната, а петарда.

В итоге глубокой ночью дозвонились до этой московской клиники. И нам улыбнулась удача. Врач, который дежурил в ту ночь в больнице, оказался болельщиком ЦСКА. В любом другом случае, думаю, нам бы просто пожелали доброй ночи... Сами понимаете, мы не правоохранительные органы, а звоним в такое время суток, просим дать координаты врача, который поставил подпись под заключением... В 9 из 10 случаев, конечно, нам бы отказали.

Но нам пошли навстречу, и выяснилось, что врача с такой фамилией, который подписал медицинское заключение для «Пармы», в этой клинике не оказалось. Фальсификация! И теперь наша задача состояла в том, чтобы как можно быстрее получить официальное опровержение.

Николай Латыш и Валерий Газзаев празднуют победу над "Пармой".
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Любопытный факт. Интересы «Пармы» представляли адвокаты, которые в свое время защищали итальянскую мафию на судебном процессе в США. «Парма» не жалела денег на юристов. Игра стоила свеч.

И вот целая группа этих почтенных дяденек прибыла на заседание в Швейцарию. Они были полностью уверены в своей победе, считая, что у них в рукаве есть серьезный козырь — медицинское заключение.

Мы до последнего держали в секрете то, что получили справку. Сначала внимательно выслушали итальянскую сторону, которая настаивала на том, что ЦСКА нужно засчитать поражение. А затем спокойно представили КДК свою бумагу. Мол, присовокупите, пожалуйста, к делу этот документ тоже. (Улыбается.)

Вы бы видели лица итальянских адвокатов. Паника, ужас, полное непонимание того, что произошло. В сухом остатке апелляция «Пармы» была отклонена, и ЦСКА сыграл в финале и завоевал Кубок УЕФА».

18 мая в Лиссабоне ЦСКА победил «Спортинг» (3:1) и первым из российских клубов выиграл еврокубок.

Футбол
ФК Парма
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Во Франции задержан подросток, планировавший теракт на Олимпиаде
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Байер» спас историческую серию, Мартинес взбесил фанатов соперника и напомнил о финале ЧМ-2022, «Рома» прошла «Милан»