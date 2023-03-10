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Лига Европы

Сегодня, 01:45

«МЮ» реабилитировался за 0:7, Ди Мария тащит «Ювентус» к трофею, «Спортинг» создал проблемы «Арсеналу»

Андрей Кузичев
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» — 4:1.
Фото Reuters
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Главные события первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Разворот за несколько минут

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
2:2
Арсенал

Заявив, что на поле выйдут лучшие, Микель Артета постарался поставить точку в дискуссии о том, что важнее — первое за 19 лет чемпионство или второй по статусу еврокубок. По факту же у «Арсенала» появился смешанный состав, который даже в отсутствие ряда лидеров нельзя было назвать вторым. Фабиу Виейра — полноценный конкурент отдыхавшего в четверг Эдегора, сравнявшийся с норвежцем по числу голевых передач (6). А замкнувший подачу с углового Салиба — стопроцентный игрок основы.

Однако успешный старт и мощная в целом игра «канониров» не были гарантией успеха. Напротив, максимальные проблемы лондонцам создал воспитанник «Тоттенхэма» Эдвардс. Один из лидеров «Спортинга» выполнил результативную подачу на сравнявшего счет Гонсалу Инасиу и отдал ключевой пас в атаке, завершившейся добиванием Паулинью. Причем автор второго гола мог и должен был забивать еще, однако сразу после его промаха со «львами» случилась другая неприятность — обернувшийся автоголом рикошет от Мориты, который пытался прервать передачу в штрафную.

В итоге все закончилось так, как и в предыдущих четырех еврокубковых матчах «Спортинга» и «Арсенала». Снова ничья к перерыву, и даже с пятой попытки лиссабонцы не сумели победить (=3-2).

Магия «Олд Траффорд»

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:1
Бетис

Одно из самых интересных противостояний на этой стадии стало еще увлекательнее после унижения, пережитого «МЮ» на «Энфилде». Выходить на поле после 0:7 — то еще испытание. Тем более против крепкого соперника, который выдал рекордную в своей истории серию из семи еврокубковых матчей без поражений и на выходных засушил атаку «Реала».

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Однако Эрик тен Хаг решился на оригинальный ход, выставив тот же состав, что был унижен «Ливерпулем». Это точно не совпадение, так как в прошлый раз не чурающийся ротации голландец ничего не менял в сентябре. И штрафники начали так, словно соперник попал им под горячую руку. Или под горячую ногу вогнавшего мяч под перекладину Рэшфорда, который с 26 мячами в лигах топ-5 уступает по результативности только Холанну (33 гола) и Мбаппе (30). Что интересно, 18 раз англичанин отличился после рестарта сезона.

Однако одноклубники Маркуса в первом тайме той же эффективностью в завершении не выделялись, и обязаны взять урок у Айосе Переса. Перебравшийся зимой из «Лестера» в «Бетис» вингер преобразовал в гол первое же попадание андалусийцев в створ. Началась же эта атака с потери Каземиро, от которого ошибок ждешь меньше всего.

Однако урок был выучен за перерыв, и обводящий удар Антони в дальний верхний угол наверняка возглавит хит-парад недели. Как и действия Бруну Фернандеша, который к голевой передаче приплюсовал удар головой с подачи Шоу. И на десерт — гол загубившего массу моментов Вегхорста, который радовался так, словно именно его выстрел оказался победным.

Хотя понять голландца можно, ведь это его первый мяч на «Олд Траффорд», забитый 23-м по счету ударом. Но и без того «МЮ» продлил две крутые домашние серии — 21 матч без поражений и 15 игр подряд с не менее чем двумя забитыми мячами, чего не случалось с 2000 года. Тен Хаг снова напомнил о временах Алекса Фергюсона, хотя о 0:7 будут помнить еще долго.

Наказание Погба

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Фрайбург

Для «Ювентуса» Лига Европы — главный турнир сезона. Так что неудачу в матче с «Ромой» команда постаралась выбросить из головы, и Массимилиано Аллегри порадовало, как футболисты выглядели на тренировках. Исключение — опоздавший накануне на предматчевое собрание Погба. Как заявил тренер, это вопрос уважения к команде, поэтому француз даже не попал в заявку на игру.

Тем же, кто вышел на поле, до перерыва не хватало завершения. Рабьо не удалось поставить заваливавшегося вратаря в тупик ударом в ближний угол, а Бремеру — замкнуть классную подачу с углового Ди Марией. Зато вскоре после начала второго тайма Анхель, который тащит «Старую синьору» в плей-офф, дал мастер-класс по умению забивать со второго этажа. Кажется, замкнувший классную подачу Костича аргентинец умеет в футболе вообще все.

Минимальное преимущество ничего не гарантировало. В предыдущем раунде «бьянконери» дома упустили победу над «Нантом» (1:1). Сейчас тоже могли остаться ни с чем — повезло, что гол Хелера отменили после вмешательства ВАР. Он пригласил арбитра к монитору, и тот увидел, что результативная скидка Гинтера была сделана руками. Туринцы отделались испугом и в этом эпизоде, и когда после повреждения в игру все же сумел вернуться Кьеза.

Помня, сколько он лечился, стадион встретил Федерико аплодисментами, но все равно за одного из главных талантов итальянского футбола тревожно. «Юве» в четверг уже рискнул здоровьем Алекса Сандру, которого пришлось менять в середине первого тайма.

Моуринью скромничает и выигрывает

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Реал Сосьедад

Будучи мастером психологических приемов, Жозе Моуринью в плей-офф взял на вооружение новую тактику и, скажем так, прибедняется. В прошлом раунде Особенный хвалил качество игроков «Зальцбурга» и отмечал их преимущество в лигочемпионском опыте. Перед встречей с «Реал Сосьедад» к комплиментам в адрес соперника добавилась фраза от том, что «Роме» не повезло со жребием.

Если смотреть на результаты, такой подход получается оправданным. Хотя, не промахнись при счете 1:0 с угла площади ворот Мерино, у басков были бы шансы переломить игру. Однако пропустив после образцовой атаки с участием Дибалы, Абрахама и Эль-Шаарави, гости так ничем и не ответили. Только усложнили задачу на ответный матч, не удержав при подаче углового Кумбулла. С начала года «волки» выиграли восемь из девяти домашних матчей и создали задел перед поездкой в Сан-Себастьян.

Берлинский триллер

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
3:3
Юнион

В Берлине игра получилось не менее яркой и захватывающей, чем в Лиссабоне. Можно сказать, своими эмоциями она согревала болельщиков под проливным дождем, который в какой-то момент перешел в мокрый снег.

«Унион», владея преимуществом, постоянно сталкивался с проблемами. Сначала на помощь Бонифасу пришел поставивший вратаря в тупик рикошет. А после к сложностям привели контратаки чемпиона Бельгии, в которых нигерийский форвард стал первым, кому в этом еврокубковом сезоне удалось забить 10 мячей. Их Бонифас разделил поровну между «Буде-Глимт» и «Юнионом».

Немецкий клуб, несмотря на обилие моментов, поначалу добивался своего после стандартов благодаря защитникам. В первом случае это был великолепный штрафной Юрановича. Во втором — назначенный за попадание мяча в руку пенальти, который Кнохе не реализовал, но отличился на добивании. И лишь спасительный удар Михеля в концовке стал следствием обычной атаки — 3:3!

Статистика дня
7 (2+5) результативных баллов заработал в семи последних матчах вернувшийся на поле после многомесячного лечения полузащитник «Байера» Вирц.
7 раз «Реал Сосьедад» встречался с итальянскими клубами — и одержал единственную победу в 1979 году.
400-й гол «Севильи» в еврокубках забил полузащитник Хордан.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Унион Берлин
ФК Ювентус
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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