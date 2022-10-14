«МЮ» избежал позора, у Моуринью нет права на ошибку, Хайкин снова не смог остановить «Арсенал»

Главные события 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

Тил разыгрался?

На норвежской синтетике за Полярным кругом «Арсенал» чувствовал себя комфортно, и в первой же атаке едва не наказал за рискованные действия Никиту Хайкина. Но если в этом эпизоде российскому голкиперу повезло, то в середине первого тайма удача от него отвернулась, когда Сака разыграл «стеночку» на углу штрафной и поразил цель благодаря рикошету от защитника «Буде-Глимт».

Как оказалось, команде Микеля Артеты этого хватило для одиннадцатой победы в двенадцати матчах текущего сезона. Это лучший результат среди всех английских команд, однако досрочно выйти в плей-офф «Арсеналу» не удалось. Причина — в переносе матча 2-го тура против ПСВ, который состоится в следующий четверг. В Эйндховен лондонцам будет достаточно сыграть вничью.

Сами же голландцы уничтожили оборону «Цюриха», причем для этого не потребовалось усилий самого результативного игрока команды Гакпо. Зато двумя результативными передачами отметился Тил. Бывший спартаковец после яркого сезона в «Фейеноорде» с 21 забитым мячом в новой команде не так ярок. Сейчас в активе Гуса два гола и столько же ассистов. Кроме того, стоит отметить, как эффективны эйндховенцы при подачах угловых. С января взятием ворот завершились уже 19 корнеров, и это больше, чем суммарно за два предыдущих года.

«Рома» избежала провала

Одержавший драматичную победу в Риме «Бетис» за здравие начал и ответную встречу на «Бенито Вильямарин». От «Ромы» же удача, как казалось, отвернулась напрочь. Сначала открыть счет атаковавшему с дальней дистанции Каналесу помог рикошет от ноги Ибаньеса, а в добавленное к первому тайму время ответный гол Белотти отменили из-за офсайда. В начале второй половины матча ситуация повторилась, однако здесь ВАР наконец-то взял сторону римлян и исправил ошибку судей.

Они просто не заметили первого касания Белотти, который выскакивал из-за спин защитников, поэтому никакого положения «вне игры» у также принявшего участие в голевой атаке Камара не было. Эта ничья отложила катастрофу «Ромы», но в оставшихся турах Жозе Моуринью необходим стопроцентный результат. В противном случае Особенному снова придется сыграть в Лиге конференций. И «волкам», кстати, может помочь «Бетис», которому в следующем туре для выхода в плей-офф нужно не проиграть «Лудогорцу».

Расколдованный «Олд Траффорд»

Чем ближе был финальный свисток, тем больше болельщикам «МЮ» казалось, что их домашнюю арену в еврокубках заколдовали. Весной «красные дьяволы» всухую проиграли здесь «Атлетико» (0:1). В сентябре ситуация повторилась против «Реала Сосьедад», а в четверг хозяева никак не могли забить кипрской «Омонии». Где-то им откровенно не везло, как в случае с выстрелом Каземиро в перекладину. В других эпизодах был великолепен голкипер сборной Нигерии Узохо, который, кстати, является болельщиком «Юнайтед».

Криштиану Роналду не смог забить ему даже с нескольких метров, когда первым успел на добивание. Всего же к финальному свистку хозяева нанесли 34 удара, из которых 22 — из пределов штрафной, а попаданиями в створ завершились 13 попыток. И как раз последняя принесла успех Мактиминаю, который парой минут ранее разочаровал фанатов выстрелом в направлении верхних ярусов трибун.

Статистика ударов матча «Манчестер Юнайтед» — «Омония» . Фото Whoscored Whoscored

Интересный факт: в прошлый раз вышедший на замену игрок «Юнайтед» забивал решающий гол в еврокубках после 90-й минуты в легендарном финале Лиги чемпионов-1999. Так что Мактиминай заставил статистиков вспомнить Уле Гуннара Сульшера. Теперь для выхода в плей-офф, куда уже отобрался выигравший все четыре матча «Реал Сосеьдад», команде Эрика тен Хага достаточно не проиграть дома «Шерифу».

Четвертое поражение Луческу

«Ренн» параллельно с «Фенербахче» гарантировал себе выход в плей-офф. Осталось определить только победителя группы, а против «Динамо», которое еще не набрало ни одного очка, снова все решила молодежь. В первом матче решающим оказался гол 17-летнего Дуэ. Сейчас подачу Буриго с углового до ума довел 21-летний камерунец Ву. Это первый гол защитника на таком уровне: ранее дебютировавший в основном составе «Ренна» Ву отличался только во втором французском дивизионе — в воспитавшем его «Нанси». А команде Мирчи Луческу остается бороться с кипрским АЕК за утешительную путевку в плей-офф Лиги конференций, для чего нужно обязательно выиграть в следующем туре в Ларнаке.

Статистика дня

11 домашних еврокубковых домашних матчей с забитыми мячами — лучшая серия «Фейеноорда» с 1983 года.

21 гол забил в еврокубках нападающий «Лацио» Иммобиле. Это рекорд римского клуба, которым прежде владел Симоне Индзаги.