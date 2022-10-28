Криштиану Роналду вернулся и забил, Киев без евровесны, команда Хайкина провалилась в Цюрихе

Главные события 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Улыбка звезды

Накануне Криштиану Роналду сообщил о возвращении к тренировкам с основным составом «МЮ». Как написал сам португалец — с прежним настроем и отношением к делу. И наконец-то в стартовом составе. Правда, хитом первого тайма в соцсетях стал финт Атони с вращением, только трюк бразильца поняли не все, так как исполнен он был на свободном пространстве, а последовавший затем пас в штрафную оказался неточным.

Иногда чем проще — тем лучше. Как в случае с голом Диогу Далота, который замкнул подачу Эриксена с углового. Роналду же забил из офсайда и со злости запустил мяч на трибуны. И это была не игра на публику, а настоящие эмоции человека, который никак не наберет привычные для себя ритм и форму.

Криштиану остается завидовать легкости, с которой играет сейчас Рэшфорд. В отличие от рвавшегося уйти из клуба португальца он, напротив, летом принял решение остаться в «МЮ» и доказать Эрику тен Хагу, что может стать прежним. У англичанина это получилось, он пользуется абсолютным доверием тренера, и продолжает забивать. Только и Роналду не безнадежен, и свой гол он выстрадал. Преуспел на добивании, исполнил новое празднование около углового флажка и наконец-то улыбнулся. Жизнь налаживается?

Возвращение капитана

«Арсенал» обеспечил себе место в плей-офф на прошлой неделе, когда гол Сака принес победу в отложенном матче с ПСВ. В Эйндховене же «канонирам» до перерыва откровенно везло, так как после вмешательства ВАР отменили мячи Гакпо и Чави Симонса. Последнего было особенно жаль, так как он выдал изумительное соло, а взятие ворот не засчитали из-за офсайда у другого игрока хозяев.

Но логика все же восторжествовала, когда Руд ван Нистелрой выпустил на поле лечившегося почти два месяца Люка де Йонга. Ветерану передали капитанскую повязку, и он за несколько минут сделал результат. Сначала вывел на удар Вермана, а потом головой замкнул подачу Гакпо. Полноценным же праздник для Эйндховена сделал результат параллельного матча.

Хотя поначалу в Цюрихе все складывалось по сценарию «Буде-Глимт». Никита Хайкин выручил, вытянув при счете 0:0 опаснейший удар, а ошибка хозяев привела к голу Пеллегрино. Однако второй тайм превратился для чемпиона Норвегии в кошмар. Сначала — после попадания в штангу — Хайкину не удалось остановить добивание, а в компенсированное время занимающий сейчас последнее место в швейцарской лиге «Цюрих» добился первой за два месяца победы. Так «Буде» не просто потерял реальные шансы на плей-офф, но и при определенных раскладах может не попасть даже в Лигу конференций.

Нервотрепка для Моуринью

«Рома» выходила на поле в Хельсинки уже зная, что «Бетис» обыграл «Лудогорец». Это существенно повышало шансы римлян на выход в плей-офф, так как в последнем туре они примут болгар на своем поле. Оставалось главное — догнать конкурента, ведь через неделю при любых раскладах нужно играть на победу, но в случае успеха против ХИК не придется держать уме разность мячей в личных встречах с «Лудогорцем».

С финнами же долгое время не удавалось забить по правилам. Одно взятие ворот отменили из-за фола в атаке. Второе — по причине офсайда, и только Эбрахам в концовке первого тайма сделал все по правилам, замкнув подачу со штрафного. Только ХИК не выбросил белый фланг, и шокировал «Рому» ответным голом после перерыва.

И если кто-то посчитал это случайностью, то и спровоцированный активностью Эбрахама автогол не остановил хозяев. В одной атаке Руй Патрисиу укротил мяч лишь со второй попытки. В другой вратарю не оставили шансов сумасшедшим по силе и точности дальним ударом, и только ВАР спас «Рому» от фиаско, разглядев отмашку и попадание по лицу Кристанте.

Бесполезная ничья

После четырех поражений у «Динамо» был один шанс на евровесну и плей-офф Лиги конференций — обязательная победа в Ларнаке и желательно с перевесом в два мяча. Однако первый гол гостей отменили из-за очевидного офсайда, на что АЕК ответил потрясающим по красоте ударом израильтянина Альтмана боковыми «ножницами». Данный эпизод украсил бы и Лигу чемпионов.

На этом фоне атака сравнявшего счет Ваната смотрелась скромно, но главное, что мяч все-таки проскочил в ближний угол. Принципиально это, впрочем, ничего не изменило. Оборона гостей не смогла помешать атаке Рафы Лопеша со «второго этажа», а дубль Альтмана фактически убил интригу. Так что дубль Гармаша в концовке даже не подсластил команде Мирчи Луческу горькую пилюлю. Через неделю европейская кампания «Динамо» официально завершится.

Статистика дня

1-й немецкой командой, выигравшей в Лиге Европы три матча подряд со счетом 1:0, стал «Унион».

5 побед в еврокубках — повторение клубного рекорда «Реала Сосьедад».

11 голов — новый рекорд результативности «Фенербахче» в групповых турнирах.

12 результативных баллов заработал в этом сезоне полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич. Среди игроков этого амплуа в лигах топ-5 он уступает только Де Брейне.

23 гола забил в еврокубках нападающий ПСВ Люк де Йонг. Среди голландцев в XXI веке он уступает только Хюнтелару (24).

34,3 метра — расстояние до ворот в момент удара форварда «Трабзонспора» Бакасетаса. Это гол с самой дальней дистанции в этом розыгрыше.