«Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа

Рассказываем о главных матчах 3-го тура групповых раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

«Марсель» первый, «Аякс» тонет

Группа В

На марсельском «Велодроме» часто бывает слишком жарко, но в этот раз никаких фанатских дебошей ждать не пришлось. Все дело в давней дружбе фанатов «Марселя» и АЕК, которые даже устроили совместный перформанс. Однако на поле друзей не бывает, и греки были недовольны решением судьи засчитать гол Витиньи. По мнению афинян, замыкавший прострел Клосса португалец толкнул Виду, однако ВАР ничего противозаконного не увидел. Зато чуть позже был подтвержден очевидный офсайд у так и не восстановившего равновесие бывшего вингера ЦСКА Цубера.

Казалось, гостям помогли замены, после которых на поле появились еще два поигравших в РПЛ футболиста — Понсе и Мохаммади. АЕК отыгрался, однако все испортил голкипер Станкович. Подарив мяч Витинье, он снес его с ног, что обернулось красной карточкой и переломным пенальти. А второй 11-метровый фактически подвел в игре черту. После этого уже было понятно, что «Марсель» сместил поверженного соперника с первого места в одной из самых интригующих групп. На втором месте теперь «Брайтон», отпраздновавший первую еврокубковую победу над продолжающим падение «Аяксом».

Группа B

И В Н П М О 1. Марсель 3 1 2 0 8-6 5 2. АЕК 3 1 1 1 5-6 4 3. Брайтон 3 1 1 1 6-5 4 4. Аякс 3 0 2 1 4-6 2

9 ноября. Аякс — Брайтон, АЕК — Марсель.

Поражение без Кокорина

Группа С

Пропустив из-за недомогания последний матч кипрского чемпионата, Александр Кокорин в среду возобновил тренировки в общей группе, но остался вне заявки на игру с «Бетисом». Фаворит же здесь был очевиден, несмотря на смешанный состав, и после перерыва испанцы подтвердили свой статус, усилив давление. Правда, голу севильцев, когда Айосе Перес добил мяч в сетку после двух попаданий в перекладину, предшествовал эпизод, в котором на выручку гостям пришла штанга.

Еще раз каркас ворот оказался в пользу команды Мануэля Пеллегрини в концовке, и в том числе удача обеспечила «Бетису» единоличное лидерство на турнирном экваторе. Ну а на руку «Арису» оказалась ничья «Спарты» и «Рейнджерс», который возглавил уволенный в межсезонье из «Монако» Филипп Клеман. Конкуренты опережают киприотов всего на одно очко, что оставляет им шансы на выход из группы. Что касается игры в Праге, то в первом тайме чехи могли забить два-три гола, а в концовке их спас голкипер, сумевший перевести в перекладину хлесткий удар Данилу.

Группа C

И В Н П М О 1. Бетис 2 2 0 1 3-2 6 2. Спарта Пр 3 1 1 1 4-4 4 3. Рейнджерс 3 1 1 1 2-2 4 4. Арис Л 3 1 0 2 4-5 3

9 ноября. Бетис — Арис Л, Рейнджерс — Спарта Пр.

Миранчук на лавке

Группа D

Не сыграл в четверг и Алексей Миранчук, хотя казалось, что Джан Пьеро Гасперини даст российскому полузащитнику шанс после того, как тот провел второй тайм в последнем туре серии А. Так что в роли зрителя наш легионер наблюдал за очень парадоксальной для «Аталанты» игрой. Самими собой бергамаски были на отрезке, когда два гола Муриэля превратили 0:1 в 2:1. Но как начался матч с гола после досадного рикошета от Рафаэла Толои, так и закончился пенальти на ровном месте, который был назначен после попадания в руку защитнику гостей. «Штурму» нужно отдать должное — лидер чемпионата Австрии спас игру, почти на целый тайм оставшись в меньшинстве после второй желтой карточки своего капитана Хирлендера.

Группа D

И В Н П М О 1. Аталанта 3 2 1 0 6-3 7 2. Спортинг Л 3 1 1 1 4-4 4 3. Штурм 3 1 1 1 4-4 4 4. Ракув 3 0 0 3 1-4 1

9 ноября. Аталанта — Штурм, Спортинг Л — Ракув.

Группа Н

Андрей Лунев вернулся в Леверкузен, где его карьера не заладилась, и российскому голкиперу можно было только посочувствовать. «Байер» сейчас в сумасшедшей форме, и «Карабах» не стал для команды Хаби Алонсо серьезным препятствием на пути к очередной победе. Два из трех голов в первом тайме леверкузенцы забили из позиций, которые принято называть убойными. А отразить хлесткий удар Бонифаса можно было скорее теоретически. И это еще Луневу повезло, когда с нескольких метров мяч был направлен в перекладину.

Что до пропущенного «Байером» гола, то это несчастный случай. Опытный Джака вроде бы контролировал мяч в своей штрафной, а в итоге на ровном месте «привез» пенальти. Но это был лишь эпизод на фоне тотального доминирования лидера чемпионата Германии. А что такое левая нога Алекса Гримальдо — лишний раз говорить не надо. Испанский защитник едва не оформил хет-трик, но его фирменный штрафной завершился попаданием в каркас ворот. Луневу же можно поставить в вину только один гол, когда он отбил мяч перед собой точно на ногу защитнику Тапсоба.

Группа H

И В Н П М О 1. Байер 3 3 0 0 11-2 9 2. Карабах 3 2 0 1 3-5 6 3. Мольде 3 1 0 2 6-4 3 4. Хеккен 3 0 0 3 1-10 0

9 ноября. Карабах — Байер, Хеккен — Мольде

Щедрый Александр-Арнолд

Группа Е

«Ливерпуль» продолжает радовать своих болельщиков в играх непривычного для «Энфилда» турнира. Даже пропущенный гол от лучшего снайпера «Тулузы» Даллинги после провала обороны — в пользу зрелищности. Тем более подобные ляпы с лихвой компенсировала активность в атаке, где тон задал сольный проход Диогу Жоты. У португальца невероятный КПД в Лиге Европы — 8 голов в последних семи матчах при четырех выходах в старте.

А у японца Эндо — первый успех после перехода в «Ливерпуль». За отличную подачу он должен поблагодарить Александра-Арнолда. С передач этого защитника счет своим голам за мерсисайдцев открывали Эндо, Гакпо, Собослаи и Гравенберх! Последний сегодня отличился в забавной ситуации — после невероятного промаха Нуньеса. Уже забивший ранее уругваец обвел голкипера, но ухитрился попасть не в пустые ворота, а в штангу. Отскок же оказался в пользу Гравенберха. Уже в следующем туре команда Юргена Клоппа может оформить пропуск в плей-офф.

Группа E

И В Н П М О 1. Ливерпуль 3 3 0 0 10-2 9 2. Юнион 3 1 1 1 3-4 4 3. Тулуза 3 1 1 1 3-6 4 4. ЛАСК 3 0 0 3 2-6 0

9 ноября. ЛАСК — Юнион, Тулуза — Ливерпуль.

Пилипчук был близок к волевой победе

Группа G

На римском «Олимпико» болельщики еще в первом тайме увидели два примечательных события. Одно — привычное, ведь классно выстреливший в ближний верхний угол Лукаку продлил свою серию результативных матчей в Лиге Европы до 14 игр. Событие номер два — уникальное. Красивый обводящий удар Бове в дальний верхний угол состоялся на 43-й секунде. Это самый ранний гол «Ромы» во втором по статусу еврокубке, а прежний рекорд принадлежал Мхитаряну (57 секунд).

Команда Жозе Моуринью явно набрала ход, выиграв пять последних матчей с учетом всех турниров, а в Лиге Европы «Рома» выиграла у «Славии» спор за первое место. Что касается тех, кто в этой группе может утешиться проходом в плей-офф Лиги конференций, то Роман Пилипчук едва не одержал волевую победу во главе «Шерифа». Команда бывшего тренера «Спартака» отыгралась в концовке, а в компенсированное время упустила отличный момент.

Группа G

И В Н П М О 1. Рома 3 3 0 0 8-1 9 2. Славия Пр 3 2 0 1 8-2 6 3. Серветт 3 0 1 2 1-7 1 4. Шериф 3 0 1 2 2-9 1

9 ноября. Серветт — Шериф, Славия Пр — Рома.

Лига конференций: Хайкину забил свой

Группа С

Главный тренер «Астаны» Аркадий Бабаян назвал игру в Албании определяющей и выразил надежду, что в сравнении с первыми турами его команда не будет допускать много ошибок. Таких, которые позволяют сопернику отыграться всего через минуты после того, как Эбонг вывел на ударную позицию Оганесяна. В итоге казахстанцы даже толком не успели порадоваться, позволив сопернику без сопротивления пробить головой из центра штрафной.

Однако ключевое слово в словах Бабаяна об ошибках — «много». А с этим астанинцы справились и заставили соперника допускать просчеты. Во второй раз это удалось после отличной подачи углового, которую завершил головой вогнавший мяч под перекладину Бейсебеков. Этот гол стал победным и оставил «Астану» в числе претендентов на выход из группы. Тем не менее даже после победы Бабаян раскритиковал судейство.

Группа С

И В Н П М О 1. Виктория Пл 3 3 0 0 4-1 9 2. Динамо З 3 1 0 2 5-4 3 3. Балкани 3 1 0 2 3-3 3 4. Астана 3 1 0 2 4-8 3

9 ноября. Виктория Пл — Динамо З, Астана — Балкани.

Группа D

«Буде-Глимт» поднялся на второе место, отправив «Бешикташ» в подвал таблицы, а Никита Хайкин провел очень качественный матч. При счете 0:0, когда норвежцы упустили несколько верных моментов, российский голкипер спас свою команду. Это явно вдохновило полевых игроков, и Гренбак с добивания открыл счет, а по ходу второго тайма «Буде» увеличил преимущество в фирменной быстрой атаке. Поставить Хайкина в тупик смог только отправивший мяч в собственные ворота головой капитан хозяев Мое.

Группа D

И В Н П М О 1. Брюгге 3 2 1 0 5-2 7 2. Буде Глимт 3 1 1 1 3-2 4 3. Лугано 3 1 1 1 4-5 4 4. Бешикташ 3 0 1 2 4-7 1

9 ноября. Брюгге — Лугано, Бешикташ — Буде Глимт.

Группа G

В конце августа Магомед Оздоев не получил британскую визу и пропустил матч отборочного раунда с «Хартсом». В этот раз российскому полузащитнику все же удалось добраться до Шотландии, однако игру он начал на скамейке запасных. В Лиге конференций его игровое время дозируется, тогда как в греческом чемпионате Оздоев — стабильный игрок стартового состава. Так, в воскресенье два его гола принесли ПАОК победу над «Атромитосом» (2:0).

В Эдинбурге Магомеду и другим лидерам пришлось выступать в роли спасателей, ведь после часа игры «Двуглавые орлы» проигрывали девятой команде Шотландии со счетом 0:2. Камбэк начался с гола Десподова, продолжился выстрелом опытного Виейриньи в ближний угол, а завершился вмешательством в игру ВАР. На повторе же было четко видно, что соперник наступил на ногу Оздоеву в штрафной, и еще один лидер гостей — Шваб — обеспечил в Салониках праздник. Но нельзя не похвалить и вратаря ПАОК, который при счете 2:2 невероятным образом на линии ворот остановил удар в упор ногой.

Группа G

И В Н П М О 1. ПАОК 3 3 0 0 8-5 9 2. Айнтрахт Ф 3 2 0 1 9-3 6 3. Абердин 3 0 1 2 4-6 1 4. ХИК 3 0 1 2 3-10 1

9 ноября. ПАОК — Абердин, ХИК — Айнтрахт Ф.

Статистика дня

1-ю победу в основной стадии еврокубков Фарерам принес «Клаксвик». Команда из города с населением 5000 человек.

2-м итальянцем после экс-баварца Луки Тони, сделавшим хет-трик в еврокубках за немецкий клуб, стал полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо.

3-й раз АЗ пропустил не менее четырех мячей в домашнем еврокубковом матче. До сегодняшнего унижения «Астон Виллой» (1:4) голландцы пострадали в играх с «Анжи» (0:5) и «Лионом» (1:4).

3 матча провел в Польше «Спортинг» и ни одного не выиграл (=2-1).

5 домашних еврокубковых матчей «Фенербахче» забивает не менее трех мячей, что стало новым рекордом турецких клубов.

17 матчей не проигрывал в еврокубках «Вест Хэм». Лондонцы уступали «Олимпиакосу», который в Лиге Европы добыл первую победу в десяти встречах.

31 год «Айнтрахт» не побеждал в еврокубках с перевесом в четыре мяча.