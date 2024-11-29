Ошибка Хайкина и Хейлунн принесли Амориму первую победу в «МЮ», Микаутадзе не оставил шансов «Карабаху», «сухари» российских вратарей

Рассказываем о главных события состоявшихся в четверг матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Огненная игра на «Олд Траффорд»

В своей первой игре на «Олд Траффорд» очень тепло встреченный трибунами Рубен Аморим устроил ротацию состава, куда в числе прочего попали футболисты, которых редко увидишь в стартовом составе. Речь, прежде всего, о Маунте, вернувшемся в строй Лисандро Мартинесе и замученном травмами Маласии. А быстрый гол «МЮ» обеспечила ошибка Никиты Хайкина, который дрогнул под прессингом Хейлунна, и после подката датчанина перед Гарначо были пустые ворота. Со стартового свистка прошло меньше минуты, и это самый быстрый еврокубковый гол «красных дьяволов» с 1991 года.

Идеальный старт, за которым не последовало продолжения, и к середине первого тайма «Буде-Глимт» уже был впереди благодаря выстрелу Эвьена в «девятку» и голу Цинкернагеля, который после банального заброса по флангу умчался от имевшего фору Маласии. К радости переживших за эти минуты шок трибун уныние перед уходом на перерыва развеял Хейлунн, которому в окружении защитников удалось красиво пробить в угол. Идеальное исполнение, и вопросов к Хайкину в этом эпизоде не было.

По факту — это был переломный момент, потому что во втором тайме «МЮ» переключил скорости и усилил давление. И если удар Маунта остановила перекладина, то неудержимый Хейлунн оформил дубль с передачи Угарте. При этом хозяева снова грубо ошиблись в обороне, и Онана пришлось играть за штрафной в отборе, как заправский защитник. Да, мяч потом отскочил в руку вратарю, чего не увидели судьи, только ВАР не мог вмещаться, так как на красную карточку эпизод не тянул. Онана остался в игре и в добавленное арбитром время отстоял первую победу Аморима в Англии, когда парировал штрафной Берга.

Наши греческие победы

РШФ в Риге в этом розыгрыше уже удивлял ничьими с «Галатасараем» (2:2) и лидировавшим на тот момент «Андерлехтом» (1:1). Однако ПАОК, в составе которого в латвийской столице с первых минут появились Магомед Оздоев и Федор Чалов, начал мощно. Проскочивший по флангу Живкович организовал быстрый гол Десподова. Он же мог в концовке первого тайма удвоить счет, когда Чалов в площади ворот не дотянулся до прострела, однако удар болгарина с острого угла на ленточке остановил голкипер.

Впрочем, во втором тайме эти форварды организовали второе взятие ворот. Десподов прострелил справа в площадь ворот, а там Чалов опередил защитника и голкипера. Для россиянина это первый еврокубковый гол в составе ПАОК и второй после переезда в Грецию. Прошлый раз Федор отличился в игре национального чемпионата с «Волосом» еще 21 сентября. А для «Двуглавых орлов» это первая победа в Лиге Европы, и с 4 очками они приблизились к зоне плей-офф.

Наконец-то сыграл в этом еврокубковом сезоне Юрий Лодыгин, для которого встреча с ХИК стал первой с 6 октября, когда россиянин отыграл на ноль принципиальную игру с «Олимпиакосом» (0:0). Не пропустил российский голкипер и в этот раз, а «Панатинаикос», как и ПАОК, за счет автогола финнов записал себе в актив первую победу, но в Лиге конференций.

Красота из Грузии в Баку

В прошлом туре «Карабах» прервал неудачную серию гостевой победой над «Буде-Глимт», но игра с «Лионом» началась не по сценарию Гурбана Гурбанова. Шерки бросил в прорыв по флангу Нуаму, а тот выдал пас под удар Микаутадзе. Для форварда сборной Грузии и одного из лучших бомбардиров Евро-2024 это первый еврокубковый гол. Хозяева же свои шансы в концовке первого тайма не реализовали, так как Жуниньо из убойной позиции головой направил мяч в перекладину, а оригинальный розыгрыш штрафного завершился спасением вратаря гостей.

Еще одна возможность была упущена вскоре после перерыва, и снова на пути мяча встал кипер «ткачей» Лукас Перри. Закончилось же все, по сути, на втором голе Толиссо. Речь, само собой, о надеждах «Карабаха» на положительный результат. Французы же не остановились и на свободном пространстве разрывали оборону хозяев. И если гол Фофана получился будничным по исполнению, то оформивший дубль Микаутадзе двумя финтами усадил на газон вратаря и защитника, после чего отправил мяч в сетку изящным «черпачком». А хозяева лишь подсластили горечь поражения реализованным Жуниньо пенальти.

Хуммельс исправился

Самая яркая с точки зрения афиши игра получилась насыщенной событиями. Только в первом тайме мяч побывал в воротах четыре раза, хотя гол Эль-Шаарави отменили из-за офсайда. Так, Дибала, отметившийся ранее результативной подачей со штрафного на голову Н'Дика, остался без второго голевого паса. А перевес «Тоттенхэма» стал следствием ошибок Хуммельса, который снес в собственной штрафной Сарра. Из-под немца свой очередной гол забил и валлиец Джонсон. И это еще «Рому» спас голкипер, а когда Кулушевски попал в штангу, Сон с подбора ухитрился запустить мяч выше ворот.

Римляне же продолжали попадать в положение «вне игры», из-за чего во второй половине отменили два гола гостей. Плюс, перекладина остановила удар поддержавшего атаку Анхелиньо. «Тоттенхэм», который мог все решить за 45 минут, играл с огнем. Пожар едва не потушил Соланке, однако его удар остановила перекладина. Банально такая игра закончится не могла, и развязка наступила «на флажке». А Форстер, круто среагировав на удар Манчини, лишь отсрочил спасение «Ромы». Починил же все наломавший до этого дров Хуммельс. Похоже, Клаудио Раньери постепенно приводит римскую команду в чувство.

В сравнение с лондонской игрой встреча в Сан-Себастьяне получилась не такой яркой, а основные события развернулись после перерыва. «Реал Сосьедад» рисковал пропустить первым, но ворота басков спасла штанга. И в решающий момент на первый план вышел Кубо, который сначала мягко набросил мяч расстрелявшему ворота Барренечеа, а в концовке сам в фирменном стиле завершил сольный проход ударом под дальнюю штангу. Это вторая победа басков, которые продолжают играть без сражающегося с травмами Арсена Захаряна.

«Челси» на другом уровне

«Челси» наконец-то получил крепкого соперника в лице немецкого «Хайденхайма». В прошлом сезоне эта команда дебютировала в бундеслиге и сразу попала в еврокубки. Сейчас все не так радужно, и в национальном первенстве «Хайденхайм» рядом с зоной вылета, однако в Лиге конференций команда из городка с население менее 50 тысяч жителей среди лидеров.

Получив на выходных пять мячей от «Байера» (2:5), немцы словно находились мыслями в Европе, и там им удалось в первом тайме сохранить свои ворота на замке. Однако во второй половине свой пятый гол в Лиге конференций забил Нкунку, что было ожидаемо. Звездой француз стал в Германии, и кому, как не ему забивать в этой стране. А в концовке синие добили соперника вторым голом. У команды Энцо Марески четыре победы при разности мячей 18:3.

Упущенный шанс

Из-за насыщенного графика сражавшейся в Казахстане за титул «Астане» пришлось, по сути, жертвовать двумя еврокубковыми матчами, отправляя на Кипр и в Уэльс второй состав. Но сейчас, когда национальное первенство закончено и команда Григория Бабаяна финишировала там второй вслед за «Кайратом», можно сосредоточиться на одном турнире. При этом добавилась новая проблема — отсутствие игровой практики. Но она станет ощутимой к декабрьским турам, так как в минувшие выходные «Астана» завершила внутренний сезон победой в финале Кубка лиги.

Так что набирать очки нужно было здесь и сейчас. Шанс на это был более чем реальный. В концовке первого тайма после вброса аута Бартолецем из центра штрафной мяч в угол отправил другой хорватский легионер — Калаица. В свою очередь ворота хозяев несколько раз спас бывший голкипер «Ротора» Чондрич. Но нужен был второй гол, однако Чинеду из отличной позиции не попал с лета в пустой угол. Расплата наступила в концовке, когда Рамирес неотразимо пробил головой. Итоговая ничья осложняет задачу выхода в плей-офф, так как впереди у набравшей 4 очка «Астаны» два гостевых матча — с «Челси» и кипрским клубом АПОЭЛ.

Минск на дне таблицы и премьера воспитанника «Краснодара»

В азербайджанском Сумгаите, где принимает своих соперников минское «Динамо», в дебюте проявили себя выступавшие прежде в РПЛ футболисты. У гостей голевой пас записали на бывшего футболиста «Краснодара» Классона, а сравнявший счет Адеола отличился, когда вратарь «Копенгагена» не смог зафиксировать мяч после подачи экс-полузащитника «Локомотива» Куликова. Решающим же оказался заработанный Классоном пенальти, а роковой для белорусов фол совершил игравший в свое время в «Ростове» Селява. Российский форвард датского клуба Онугха наблюдал за игрой со скамейки запасных. Его команда впервые выиграла в этом турнире, тогда как у «Динамо» четыре поражения в четырех турах.

После 0:8 от «Челси» армянский «Ноа» вернулся в свою весовую категорию. Причем игру в «Викингуром» с первых минут начал не только дебютировавший осенью в сборной Армении воспитанник «Зенита» Мурадян, но и занявший место в работах выпускник академии «Краснодара» Площадный. Этот голкипер начинал сезон в роли запасного, но с середины октября он провел пять матчей и не пропустил ни одного мяча. В еврокубках за клуб из Еревана до четверга Площадный играл только раз — в не имевшей серьезного значения августовской матч отборочного раунда. В первом тайме, по ходу которого больше шансов было у «Ноа», в одном эпизоде хозяев спасла перекладина. Во втором в паре эпизодов пришлось потрудиться Площадному, который снова оставил ворота на замке. Только хозяева явно рассчитывали на победу, а сейчас у них 4 очка.

Статистика дня

1-й французской командой, забившей 100 голов в Лиге Европы, стал «Лион».

1 минута и 26 секунд — время самого быстрого евкрокубкового гола АЗ.

3 еврокубковых матча с забитыми мячами — лучшая серия в карьере марокканского нападающего «Фенербахче» Эн-Несири.

3 раза в этом евросезоне «Порту» пропускал после 85-й минуты, что стоило пяти потерянных очков.

11 поражений в четырнадцати последних матчах ЛЕ потерпела «Ницца». Проигрыш «Рейнджерс» (1:4) — самая крупная домашняя неудача «орлят» в еврокубках.

13 мячей — рекорд результативности «Галатасарая» на групповом этапе еврокубков.

21 еврокубковый матч провел голкипер венского «Рапида» Никлас Хедль, который по данному показателю превзошел своего отца — также игравшего в воротах зелено-белых Раймунда. Сейчас Хедль-старший является тренеров вратарей «Рапида».

28 еврокубковых матчей провел защитник «Аякса» Ренш. Для футболистов не старше 22 лет это повторение клубного рекорда, которым владел Найджел де Йонг.

550 дней не попадал в стартовый состав «МЮ» защитник Маласия.