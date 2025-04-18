«МЮ» вытянул себя из пропасти, феноменальный Хайкин вывел «Буде» в полуфинал Лиги Европы, «Атлетик» идет за мечтой

Главные события ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Один Никита — герой, другой наблюдал за вылетом со скамейки

Лига конференций. 1/4 финала.

17 апреля, 19:45. Artemio Franchi (Флоренция)

В первом матче вечера — в который уже раз в этом евросезоне — удивил «Целе». Словенский клуб, у которого российские инвесторы и менеджмент, а главный тренер Альберт Риера является обладателем паспорта РФ и женат на нашей соотечественнице, начал свою невероятную еврокубковую кампанию девять месяцев назад. Еще на ранних стадиях квалификации Лиги чемпионов. Представить тогда, что «Целе» доживет до четвертьфинала одного из еврокубков, было невозможно.

Тем сильнее впечатление от достигнутого и, конечно, от более чем достойного противостояния с «Фиорентиной», которая два года подряд выходила в финал Лиги конференций. Словенцы не сломались, дважды пропустив дома, и едва не спасли игру недельной давности (1:2). Во Флоренции — под проливным дождем и на частично разрушенном «Артемио Франки» (арену будут поэтапно реконструировать до лета 2028 года) — балканцы в начале второго тайма ответили двумя голами на успех «фиалок».

Однако «Целе» словно испугался собственной смелости. Меньше чем через две минуты после своего результативного углового гости пропустили включение Мойзе Кина, чей гол сначала отменили из-за офсайда, но засчитали после подсказки ВАР. Интрига прожила еще немного благодаря второму вмешательству в игру техники и отмены гола Раньери. «Целе», у которого уже были невероятно удачные концовки в этом турнире, даже организовал полноценное давление на флорентийские ворота. Чуда, впрочем, не случилось, а российский игрок Никита Иосифов так и не вышел на поле и наблюдал за последними минутами своей команды в Лиге конференций со скамейки запасных.

Лига Европы. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Olimpico (Рим)

А Никиту Хайкина и его «Буде-Глимт» в четверг ждало испытание Римом, и в первом тайме российскому голкиперу остаться сухим не удалось. Успех «Лацио» принесла настырность Исаксена, который сохранил контроль над мячом у линии поля, и после его передачи красивый гол пяткой забил Кастельянос.

А восстановить равновесие по сумме двух матчей до перерыва итальянцам помешала остановившая удар Дзакканьи головой перекладина. Что до норвежцев, то у них первом тайме самым опасным стал штрафной Берга, но Мандасу удалось перевести мяч через перекладину.

Во второй половине отличный шанс упустил затянувший с ударом Хег. Бомбардир едва не обесценил усилия Хайкина, который крутился как белка в колесе. Никита во втором тайме спасал «Буде» на регулярной основе. Но что он мог сделать, когда на исходе основного времени Романьоли выиграл борьбу в воздухе и Нослин вогнал мяч в сетку почти с линии ворот?!

И совсем печально для гостей все стало в овертайме, когда мягкий навес Гендузи (мяч перелетел через Хайкина) замкнул Диа.

Только оказавшийся на грани вылета «Буде» в ответ сам вдавил «орлов» в штрафную и восстановил равновесие по сумме двух матчей.

Развязка наступила в серии пенальти, которую норвежцы начали с осечки. Но уже второй удар «Лацио» в исполнении Чауны остановил Хайкин. А третья попытка хозяев увенчалась промахом Нослина. Берг должен был ставить в серии точку, однако капитан «Буде» пробил в небеса. А закрыл все Хайкин, отбив удар Кастельяноса. Наш вратарь пишет историю еврокубков, где до этого четверга представителей Норвегии в полуфиналах никогда не было.

Фантастика на «Олд Траффорд»

Лига Европы. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Old Trafford (Манчестер)

Рубен Аморим, как и обещал, вернул в ворота получившего отдых в АПЛ Онана, который допустил две результативные ошибки в Лионе. Камерунцу нужно было привести мысли в порядок после перепалки в соцсетях с полузащитником соперника и экс-футболистом «МЮ» Матичем. И, надо сказать, тренерский ход оказался очень мудрым, а Онана выдал несколько крутых спасений. При счете 1:0 голкипер вытянул мяч из угла после впечатляющего сольного прохода Шерки, а потом среагировал на удар с разворота в исполнении Толиссо. Оба эпизода — для хит-парада недели!

Что еще впечатляло в игре «Красных дьяволов» в первые 45 минут, так это стабильно работавшая ставка на длинные передачи защитников. Мазрауи в первом тайме начал атаку, в концовке которой отличный пас Гарначо помог Угарте забить первый еврокубковый гол, а также снабдил мячом попавшего в перекладину Бруну Фернандеша. Кроме того, голевым пасом стала диагональ Магуайра, после которой роль форварда блестяще исполнил Диогу Далот. Португальский латераль поставил корпус Тальяфико и отправил мяч в дальний угол рикошетом от штанги. Первый тайм в исполнении «МЮ» получился для них непривычно совершенным.

А еще в начале второго тайма обязан был забивать Гарначо. Но насколько красиво аргентинец поймал на паузе прокатившегося мимо защитника, настолько же бесхитростным оказался остановленный Лукасом Перри удар. Забивай — и все закончилось бы, только вингер не знал, что у «Лиона» есть программа-минимум по забитым мячам.

Команда Паулу Фонсеки на протяжении тринадцати официальных матчей пробивает оборону соперника не менее двух раз, и эта серия продлилась на «Олд Траффорд». Прижавшиеся к своим воротам хозяева получили типично британский гол от Толиссо, а после удара Тальяфико Онана выбил мяч уже из-за линии ворот.

Пришлось играть дополнительные полчаса, на которые хозяева получили численный перевес из-за второй желтой карточки Толиссо на 89-й минуте. Снова все было в руках англичан, но они в который уже раз ухитрились загнать себя в угол. Контратака с голом Шерки. Потом — пенальти от Ляказетта.

Сколько в это время было написано строк о безнадежном «МЮ», а он — подобно барону Мюнхгаузену — вытянул себя из трясины! Пенальти Фернандеша, потрясающий по исполнению и хладнокровию гол Майну и контрольный выстрел Магуайра! Семь неполных минут, которые потрясли эту Лигу Европы. Кажется, лучше уже не будет. Да и не было в истории еврокубков такого, чтобы два гола забивались со 120-й минуты.

Особая мотивация

Лига Европы. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)

Для «Айнтрахта» игра началась с неприятностей в виде травмы Гетце. Только его мышечное повреждение — мелочь в сравнении с тем, что пережил Мэддисон, в которого врезался голкипер «орлов» Кауа Сантос. Вратарь, кстати, отбил мяч головой, но в итоге все же пропустил, так как арбитр после изучения повтора указал на точку. Пенальти в исполнении Соланке оказалось достаточно, чтобы «Тоттенхэм» пробился в полуфинал. Провалившиеся на внутренней арене «шпоры» делают все, чтобы оправдать обещания своего тренера Ангелоса Постекоглу, который во всех своих командах обязательно брал трофеи на второй год работы.

Лига Европы. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. San Mames (Бильбао)

Особая мотивация и у «Атлетика», который сделал еще один шаг на пути к домашнему финалу. Это само по себе красивая история, а особый шарм пока не реализованной мечте придает фигура ветерана басков Де Маркоса. Отметивший в понедельник своей 36-й день рождения защитник помнит финал Кубка УЕФА в 2012-м, в котором команда из Бильбао под началом Марсело Бьельсы проиграла «Атлетико» (0:3). Поэтому подача Де Маркоса на голову удвоившего счет Нико Уильямса вызвала настоящий восторг на «Сан-Мамес».

А до этого взломать оборону «Рейнджерс» с игры никак не удавалось. Защита шотландцев выглядела крепче, чем их экипировка, над которой все смеялись по ходу первого тайма. Речь об эпизоде, в котором защитник хозяев слегка схватил за футболку Дессерса и порвал тому форму. Это даже не притормозило форварда, и когда он спустя секунду решил рухнуть в штрафной, ему не поверили ни судьи в поле, ни ВАР. А вот пенальти в ворота «джерс» позже назначили. «Атлетик» в этом сезоне смазал пять 11-метровых, включая тот, что неделю назад били в Глазго. Но когда на поле находится проводящий лучший сезон в карьере Сансет, они все исполняются безупречно.

Лига конференций: шведский сюрприз

Лига конференций. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

Лига конференций. 1/4 финала.

17 апреля, 19:45. Miejski (Белосток)

В двух матчах ЛК все закончилось так, как и должно было. Хотя не совсем, потому что «Челси» ухитрился проиграть «Легии» на «Стэмфорд Бридж». Словно синие расслабились после 3:0 в Варшаве, но это та самая встряска, которая должна помочь в Европе команде Энцо Марески. В целом же главный фаворит турнира уверенно идет дальше. Как и выбивший другую польскую команду («Ягеллонию») «Бетис», у которого снова отличился ветеран Бакамбу.

Лига конференций. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Allianz Stadion (Вена)

А вот где все пошло не так, как ожидалось, так это в Вене. Как оказалось, лимит удачи «Рапид» исчерпал в концовке первого тайма, спровоцировав второй в этой серии автогол соперника. Между тем «Юргорден» с седьмой минуты играл в большинстве, что стало следствием жуткого фола Сангаре на бровке. А во втором тайме — вскоре после упущенного хозяевами убойного момента — потрясающий удар с подбора удался Косуги. Японец перевел игру в овертайм, где пробил час оформившего дубль Гулликсена.

Полуфинальные пары Лиги конференций:

«Бетис» — «Фиорентина»

«Челси» — «Юргорден»

Первые матчи пройдут 1 мая, ответные встречи — 8 мая