«МЮ» обыграл ПАОК с Оздоевым и Чаловым, «Карабах» дважды красиво забил Хайкину, «Челси» уничтожил армянский «Ноа»

Рассказываем о главных события состоявшихся в четверг матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Красота от Байрамова

Стартовавший с трех поражений «Карабах» в Норвегии забил эффектный гол после неудачного паса Никиты Хайкина. К мячу первым успел Байрамов и по крутой дуге отправил его за шиворот российскому голкиперу. А вот вратаря гостей в сложной ситуации подстраховал остановивший мяч на линии защитник. Случилось это после стандарта, которые считаются козырем норвежцев. Именно так к перерыву хозяева и отыгрались, когда Салтнес головой подрезал мяч в район дальней штанги, и Берг с лета расстрелял пустой угол.

Как правило, «Буде-Глимт» своих соперников в таких ситуациях дожимает. Но это был не тот случай. Один раз Хайкину повезло, когда удар Патрика Андраде пришелся в крестовину. Однако в быстрой контратаке с последним пасом вышедшего на замену Бензия шансов вратарю не оставил Зубир. Выходит, не зря Гурбан Гурбанов говорил, что «Карабах» должен привезти из Норвегии очки, а главный тренер хозяев Кьетиль Кнутсен предупреждал, что, несмотря на неудачный старт, азербайджанский клуб опасен. Только в следующем туре будет сложнее — в Баку приедет «Лион».

Магомед Оздоев на газоне. Фото Reuters

Диалло решает, Онугха не забивает за «Копенгаген»

Магомед Оздоев попал в стартовый состав ПАОК, а Федор Чалов начал игру на «Олд Траффорд» на скамейке запасных. И наблюдал за тем, как «Двуглавые орлы» достойно выглядят на фоне «МЮ», хотя до этого в ЛЕ греки играли не лучшим образом. Уступили «Галатасараю» (1:3) и «Стяуа» (0:1), а также в большинстве героически спасли игру с «Викторией» (2:2). То есть, команда Рэзвана Луческу всегда пропускала первой, тогда как в этот четверг вполне могла повести в счете. Хозяев спас Онана, который вытащил из-под перекладины удар Камара.

Дорабатывающий последние матчи в роли и.о. главного тренера Руд ван Нистелрой разбудил «Юнайтед» в перерыве, и в итоге ПАОК пропустил. Причем в совсем не очевидной ситуации, так как удар Диалло головой после подачи Бруну Фернандеша пошел по невероятно крутой траектории. Зато Тиссудали, которого в штрафной блестящим пасом нашел Тайсон, бесхитростно пробил по центру и упустил стопроцентный момент сравнять счет. На 65-й минуте марокканца сменил Чалов, но внести перелом, как в прошлом туре, ему не удалось. А вот Диалло после классного прорыва оформил свой первый дубль в составе «МЮ».

Продолжая тему наших легионеров, отметим выход Германа Онугхи в стартовом составе «Копенгагена» на матч Лиги конференций. В прошлом сезоне воспитанник «Краснодара» забил за «Вейле» 15 мячей. Этот чемпионат Дании он начал с трех голов, но после перехода в столичный клуб еще не отличался. До встречи с «Истанбул ББ» Онугха пять раз оставался на скамейке запасных. В этот раз его заменили на 61-й минуте при счете 0:1. После этого датчане, за которых выступают бывшие футболисты «Спартака» и «Краснодара» Ларссон и Классон, дважды смогли отыграться в течение четырех минут. Пока у «Копенгагена» лишь два очка в трех турах.

Виктор Осимхен. Фото Reuters

Звездный вечер «Галатасарая»

Ангелос Постекоглу в Лиге Европы экспериментирует и дает возможность проявить себя молодежи. Хотя на поле появляются и звезды уровня набирающего форму после травмы Сон Хын Мина или Джонсона, который в этот раз записал на свой счет голевую передачу. Эта парочка сыграла важную роль в атаке, которая принесла первый гол за главную команду Ланкширу. Причем 19-летний футболист забил самый молодой еврокубковый гол «Тоттенхэма» со времен 18-летнего на тот момент Харри Кейна. Это, конечно, красиво, но недостаточно, когда приезжаешь в гости к «Галатасараю».

«Львы» на своем поле играют на сумасшедшем кураже, что выливается в такие голы, как у Юнеса Акгюна — он выстрелил в верхний угол и отличился в четвертом подряд еврокубковом матче. А потом на первый план вышли звезды турецкого суперклуба. Оба своих гола Осимхен забил с передач Мертенса, и в первом случае ключевым эпизодом стал отбор в исполнении Икарди. Двойной перевес позволил стамбульцам чувствовать себя спокойно, а вторая желтая карточка удаленного на 60-й минуте Ланкшира, по сути, закрыла вопрос с шансами лондонцев на спасение. Хотя красивый гол Соланке пяткой позволил сократить отставание. Единственное, что смазало впечатление от яркой победы «Галатасарая», — травма Икарди, покинувшего поле на носилках.

Кристофер Нкунку. Фото Reuters

Разгром и сенсация

Армянскому клубу стоило выходить в групповой раунд ради того, чтобы сыграть с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Эта фраза до начала игры казалась очевидной, но вряд ли футболисты из Еревана предполагали, каким кошмарным получится для них поездка в Лондон. Гостей хватило минут на десять, после чего с интервалом в 84 секунды Адарабиойо и Гиу забили свои первые мячи за «Челси». К 20-й минуте вышедший на поле с капитанской повязкой Энцо Фернандес оформил ассистентский хет-трик, а к перерыву на табло горели цифры 6:0. Прошлый раз такую скорострельность в еврокубках синие демонстрировали в 1971 году, тоже забив шесть раз «Женессу» из Люксембурга.

Наверное, в хоккее в такой ситуации поменяли бы вратаря, но во втором тайме голкипер сборной Армении Чанчаревич остался на поле, а воспитанник «Краснодара» Алексей Площадный — на скамейке запасных. В старте же гостей вышли несколько не чужих нам футболистов. Сербский защитник Милькович в свое время провел два сезона в пермском «Амкаре». Еще один игрок обороны Сергей Мурадян вырос в системе «Зенита», а вышедший на замену уроженец Подмосковья Артем Аванесян — выпускник академии ЦСКА. В четверг они пережили не самые приятные минуты, но в целом «Ноа» дебютирует в еврокубках достойно. Одному из лидеров «Рапиду» уступили 0:1, а чешскую «Младу Болеслав» обыграли (2:0). Хотя после 0:8, до которых дело довел Нкунку, нужно приходить в себя.

Обратный пример от дебютанта группового раунда еврокубков — выступление рижского РФШ в Лиге Европы. Начав с крупного поражения от «Стяуа» (1:4), латвийская команда добилась ничьей с «Галатасараем» (2:2) и очень достойно выглядела в гостях у «Айнтрахта» (1:1). Теперь же рижане лишили «Андерлехт» возможности показать после четырех туров стопроцентный результат. Бельгийцы были близки к нему после красивого удара Стрейкенса, которому ассистировал бывший вингер «Рубина» Дрейер. Однако на шестой добавленной арбитром минуте наигравшие на гол хозяева спаслись, заставив соперника срезать мяч в свои ворота.

Без нескольких минут герой

Летом, когда «Астана» сражалась в отборочных раундах, ей перенесли несколько матчей. Как результат — у команды Григория Бабаяна сумасшедший график с двумя играми каждую неделю, а финансовые трудности оставили команду без чартерных рейсов. А так как клуб сохраняет шансы на чемпионский титул, приоритет отдается внутренним турнирам. В итоге второй тур подряд участники последнего матча чемпионата Казахстана остались дома, а остальные отправились на Кипр, проведя в дороге почти 24 часа.

Против лидирующего в своем чемпионате «Пафоса», впрочем, вышли и опытные игроки — Бейсебеков, Марочкин, Куат, экс-защитник «Ахмата» Харин. Героем же вечера должен был стать Сейсен. 25-летний голкипер, который в этом сезоне изредка получал практику во внутренний кубковых турнирах, в своем дебютном матче в еврокубках поймал сумасшедший кураж. Он поставил спасения на поток и заслужил благосклонность фортуны, когда мяч попал в перекладину. Оставалось продержаться несколько минут, однако защитник прозевали подачу бывшего торпедовца Жажа на Андерсона, и тут уже Сейсен оказался бессилен.

Получилась вполне себе достойная игра с обидным по итогу результатом. «Астане» за свой матч точно не стыдно. А вот минское «Динамо» вчистую уступило «Легии», которая открыла счет при активном участии бывшего полузащитника «Урала» Аугустыняка. Белорусский чемпион проиграл все три своих матча с суммарным счетом 1:7. Хуже соотношение мячей (1:9) только у двух команд, включая тоже не имеющий очков молдавский «Петрокуб».

Статистика дня

1-й раз с момента назначения на пост главного тренера «Лиона» Пьера Сажа «ткачи» выдали серию из четырех матчей без побед. Ляказетт забил «Хоффенхайму» на четвертой добавленной минуте, но немцы спаслись на шестой (2:2).

2 гола в еврокубках «Ницца» отыграла впервые с 1967 года.

2-й раз в истории «Лацио» начал еврокубковый сезон с четырех побед. Текущую серию продлил гол ветерана Педро в ворота «Порту» в компенсированное время (2:1).

6 мячей с учетом всех турниров забил с начала года защитник «Ромы» Манчини. Сейчас он делит звание самого результативного игрока обороны в серии А с Мартинесом Куатрой из «Фиорентины».

9 побед в Лиги Европы одержал главный тренер «Гаталатасарая» Окан Бурук, который установил рекорд для турецких специалистов.

14 красных карточек получили с начала прошлого еврокубкового сезона команды из Нидерландов. Звание самых недисциплинированных они делят с соседями из Бельгии.

16 матчей составила безголевая серия форварда «Аякса» и голландской сборной Бробби.

17 матчей с забитыми голами составляет рекордная для немецкий клубов серия в Лиге Европы. «Айнтрахт» превзошел собственное достижение 2013 года, которое «орлы» сами повторили в 2019-м.

42 года спустя «Рапид» одержал в еврокубках крупную выездную победу.