Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью

Главные события первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы.

Минус Дибала и Эбрахам

По итогам первого тайма ремейка финала прошлой Лиги конференций Жозе Моуринью имел все основания сетовать на отсутствие удачи. Во-первых, уже на 26-й минуте поле из-за мышечной травмы покинул Дибала. Во-вторых, в отсутствие штатного пенальтиста не удалось использовать шанс, когда мяч попал в руку игроку «Фейеноорда». Пеллегрини смазал уже второй в сезоне подход к «точке», направив мяч в штангу и укрепив за «волками» звание самой невезучей команды сезона. Среди команд из лиг топ-5 у них уже 26 попаданий в каркас ворот, что на три больше, чем у «Баварии» и «ПСЖ».

Как оказалось, это было прелюдией более серьезных проблем «Ромы». Активнее игравшие роттердамцы наконец-то забили благодаря коварному для вратаря удару с отскоком в исполнении Виффера. Практически тут же травму плеча во вроде бы обычном единоборстве получил Эбрахам, а когда ответный гол римлян казался неминуемым, автор результативного паса Идрисси вынес мяч с линии пустых ворот.

Сплошные расстройства для итальянцев, которых в игре против воспитавшего его клуба так и не спас выстреливший рядом с «девяткой» Вайналдум. Зато у поклонников «Фейеноорда» случился полноценный праздник, который они украсили, принеся на трибуны надувные игрушки. Это был флэш-моб после того, как в недавнем голландском класико с трибун кидали более опасные предметы и разбили голову звезде «Аякса» Классену.

Безумие на «Олд Траффорд»

В пандемийном 2020-м «МЮ» и «Севилья» сошлись в полуфинале Лиги Европы, которую андалусийцы уже привычно выиграли. Тот результат (3:2) не тянул на сенсацию, а теперь расклад сил поменялся. «Красные дьяволы» снова становятся грозной силой, тогда как севильцы сражаются с системным кризисом и недавно назначили уже третьего тренера с начала сезона.

Получался почти идеальный для английского клуба расклад, чтобы с четвертой попытки наконец-то обыграть неудобного соперника даже в отсутствие выбывшего на неопределенный срок Рэшфорда. И если быстрый гол Санчо отменили из-за офсайда, то Забитцер идеально открылся под классный пас Бруну Фернандеша и не оставил шансов Буну. Австриец оказался секретным оружием Эрика тен Хага, врываясь в зоны, которые расчищал Марсьяль. И как раз француз ассистировал Забитцеру, когда тот оформлял дубль.

Правда, Фернандеш столь же быстро получил предупреждение, из-за которого пропустит ответный матч. А сколь важен португалец для «МЮ» — говорят цифры. С момента переезда Бруну на «Олд Траффорд» только он и Месси записали на свой счет более 50 мячей и голевых передач.

Возможно, не сыграет через неделю и Варан, которого во избежание риска в перерыве поменяли на будущего неудачника Магуайра. А еще большей проблемой может стать потеря травмировавшегося в концовке Лисандро Мартинеса. Партнера по сборной Аргентины заботливо вынесли с поля севильцы Акунья и Монтиэль. Смотрелось это красиво, однако для поклонников «МЮ» данная ситуация стала последним положительным моментом.

Их команда должна была выигрывать крупно, создав массу моментов вроде того, в котором штанга остановила удар Антони. Вместо этого случился глупый автогол Маласии, а так как к моменту травмы Мартинеса все замены были сделаны, в концовке пришлось отбиваться вдесятером. Де Хеа, казалось, сделал все, вытянув мертвый мяч от Эн-Несири. Но что мог сделать вратарь, когда после еще одной атаки марокканского снайпера мяч резко поменял направление, попав в голову Магуайра?! Удивительное невезение и невероятный итог, который превращает ответную игру в битву с непредсказуемым исходом.

Туринский прагматизм

Массимилиано Аллегри накануне не жалел комплиментов в адрес «Спортинга», а когда дело дошло до игры, лиссабонцы принялись доказывать, что это не просто слова. «Львы» в предыдущем раунде вполне заслуженно выбили из турнира «Арсенал», а после такого как-то странно кого-то бояться.

В Турине гости смотрелись интереснее «Ювентуса», который в концовке первого тайма от гола Нуну Сантуша спасли сумевшие закрыть угол ворот защитники. Вдобавок ко всему пришлось внепланово менять Щенсны. Голкипер покидал поле, не сдержав слез, а причиной стали боли в груди. Покидая поле, поляк держал руку в районе сердца.

В общем, ничего хорошего «Старой синьоре» не светило, однако она в очередной раз показала, как умеет добиваться своего. А тут еще и периодически допускающий дикие ошибки Адан просчитался при подаче в площадь ворот, и хотя защитники остановил удар Влаховича, на добивании отличился защитник Гатти.

Его первый гол в составе «бьянконери» в итоге принес хозяевам третью подряд еврокубковую победу со счетом 1:0. Хотя, в список героев обязательно нужно включить Перина. На последних минутах голкипер исполнил сейв дня, остановив удар в упор, а вслед за ними среагировал на добивание. Почти классическая победа Аллегри, тогда как у «Спортинга» системные проблемы с корнерами. В этом сезоне после них он пропускал пять раз, и четыре взятия ворот пришлись на еврокубки.

Гроза немецких клубов

Дебютант еврокубков из Бельгии становится грозой немецких клубов. В предыдущем раунде «Юнион» выбил практически тезку — берлинский «Унион». Теперь проблемы возникли у «Байера», который преобразился с приходом на пост главного тренера Хаби Алонсо. Леверкузенцы уже поднялись в еврокубковую шестерку в бундеслиге, а их последнее поражение датировалось 19 февраля.

Однако в этой игре свои условия диктовал «Юнион», который не проиграл в Лиге Европы ни одного гостевого матча (+3=1). Бельгийцы были чуть острее до перерыва, а после паузы Бонифас уложил мяч в угол. Нигерийский форвард проводит удивительный сезон, по ходу которого в отборочных раундах он забил пять голов за «Буде-Глимт», а теперь превзошел данный показатель в качестве игрока «Юниона».

Фото Reuters

Спасительным для «Байера» оказался выход на поле Азмуна, который после голов в двух последних матчах записал на свой счет ассистентский балл. Зацепившись за мяч, иранец переадресовал его идеально пробившему в угол леверкузенскому вундеркинду Вирцу. А если бы экс-форварду «Зенита» удалось замкнуть прострел на последних минутах, его бы признали героем вечера. Впрочем, с такой игрой у Азмуна будет шанс получить это звание в ответной игре.

Статистика дня

1-й в карьере еврокубковый гол забил нападающий «Вест Хэма» Ингс.

5 мячей ударами с дальней дистанции забили в этот евросезоне игроки «Фейеноорда». Роттердамцы лидируют по данному показателю вместе с «Бетисом».

10 голов с начала года во всех турнирах забил нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал. Из всех игроков серии А он уступает только неаполитанцу Осимхену.

33 года назад «Севилья» тоже спасла еврокубковую игру со счета 0:2, отыгравшись против московского «Торпедо».