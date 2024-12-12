Чалов зажигает в Лиге Европы. Забил во втором матче подряд, разгромив бывшую команду Черчесова

ПАОК улучшил свои позиции в турнирной таблице .

ПАОК уничтожил «Ференцварош» (5:0) в шестом туре общего этапа Лиги Европы и серьезно поправил положение в турнирной таблице. Один из мячей греческой команды забил российский нападающий Федор Чалов.

Чалов забил уже во втором матче Лиги Европы подряд

Россиянин появился на поле на 62-й минуте при счете 2:0 в пользу ПАОК — заменил Брендана Томаса, отличившегося в середине первого тайма.

Уже спустя 13 минут забил и Чалов: партнеры обокрали соперника на его половине поля, Федор потерялся в районе вратарской и после паса Кирилла Десподова с правого фланга отправил мяч в сетку.

В последние 10 минут черно-белые забили еще два мяча: Андрия Живкович реализовал 11-метровый, а за несколько мгновений до финального свистка Десподов загрузил в ворота «Ференцвароша» пятый безответный мяч.

Все 90 минут на поле провел другой россиянин — полузащитник Магомед Оздоев. Экс-футболист сборной России — один из лидеров ПАОК. В этом сезоне он пятый по игровому времени во всех турнирах (1699 минут).

Сам Чалов отличился уже во втором матче Лиги Европы подряд — перед «Ференцварошем» расстроил латвийский РФШ (2:0). Причем ассистентом для россиянина тогда тоже выступил Десподов. Тот мяч стал для Федора первым в еврокубках за 1000 дней — перед РФШ он в составе ЦСКА огорчил «Лудогорец» (1:1) на групповом этапе Лиги Европы в 2019-м. Всего за карьеру у него шесть мячей в еврокубках.

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У Чалова появилась стабильность

Нападающий присоединился к ПАОК этим летом — ЦСКА получил три миллиона евро. Дебютный сезон в Греции складывается для форварда тяжело: у Чалова нет твердого места в стартовом составе, а в 22 матчах во всех турнирах у него всего три гола. Правда, в последнее время Федор наконец начал стабильно набирать результативные действия — в предыдущих пяти встречах в Лиге Европы и чемпионате Греции у него 2+2.

ПАОК же благодаря разгрому «Ференцвароша» серьезно улучшил положение в турнирной таблице — до этого матча команда с четырьмя очками болталась за пределами зоны плей-офф. Теперь черно-белые набрали семь баллов и ворвались в борьбу за нижние места в топ-24. В следующих двух турах они встретятся со «Славией» и «Реал Сосьедад».

В чемпионате Греции команда Чалова идет на третьей строчке, на три балла отставая от лидирующего «Олимпиакоса». В Кубке страны ПАОК без проблем вышел в четвертьфинал, где встретится с АЕК.