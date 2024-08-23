Чалов не забил пенальти, но помог в двух голах. Еврокубковый дебют легенды «Амкара», «Челси» привыкает к Лиге конференций

Рассказываем о главных события первых матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

ПАОК разозлил отмененный гол

Начав на выходных с первых минут игру чемпионата Греции и заработав победный пенальти, в еврокубках Федор Чалов снова оказался в числе запасных. А его одноклубники, включая Магомеда Оздоева, никак не могли довести до ума свои многочисленные атаки. Точнее, ПАОК забил, однако до пушечного удара Баба из центра штрафной случилось падение ирландского игрока. ВАР эпизод изучил, и судья после подсказки убедился, что Хони Кастро действительно попал по пятке своему оппоненту.

Как оказалось, это решение завело не только получившего желтую карточку Рэзвана Луческу, но и — в хорошем смысле — всех «Двуглавых орлов». Первый тайм они завершили автоголом гостей. Вторую половину начали с классного паса Живковича на ворвавшегося в свободную зону Тайсона и удара бразильца в ближний верхний гол.

Ну а появление на поле Чалова получилось внеплановым. Скорее всего, он вышел бы на замену позже, однако Брандон Томас получил травму после жесткого подката соперника. К тому времени «Шэмрок» остался в меньшинстве, и российский легионер помог добить соперника. Работа в прессинге и отбор Федора на бровке положили начало атаке, увенчавшейся голом Константелиаса.

А вот первый греческий гол Чалова откладывается по его собственной вине. В компенсированное время форвард крайне неудачно исполнил пенальти. Мяч пошел по центру, и вратарь остановил его ногой, а с добивания бывший армеец попал в штангу. И все же завершить игру ему удалось на мажорной ноте, так как после удара Федора головой к отраженному голкипером мячу первым успел все же не оставшийся без гола Баба. 4:0 — почти гарантия группового турнира Лиги Европы.

Стоит упомянуть и о том, как сыграл в четверг возможный наследник Чалова в ЦСКА. Речь о нападающем сборной Израиля Турджемане, переговоры о трансфере которого ведут армейцы. 20-летний форвард помог своему нынешнему клубу сделать серьезный задел перед визитом в Сербию. Он завершил красивую атаку «Маккаби» успешным добиванием и открыл счет, а потом от линии поля головой сбросил мяч удвоившему перевес Перетцу. Справедливости ради стоит отметить, что «Бачка-Топола» весь второй тайм играла вдевятером, а одно из удалений заработал арендованный у «Краснодара» полузащитник Баньяц.

Сираков начинает и выигрывает

Возглавляющий минское «Динамо» Вадим Скрипченко после того, как белорусская команда гарантировала себе первое за девять лет участие в групповом турнире еврокубков, высказался о завершающем отборочном раунде предельно конкретно: «Синицу в руках держим, постараемся ухватить журавля в небе в виде «Андерлехта».

С одной стороны, слова по горячим следам. С другой — попытка бывшего главного тренера «Урала» снять напряжение с команды. Понятно же, кто очевидный фаворит, но почему, имея запасной аэродром в виде Лиги конференций, не пошуметь в турнире рангом выше?

Сильно удивить бельгийцев не получилось, но быстрый гол, который после углового забил капитан гостей Аугустинссон, так и остался единственным. Вполне себе достойный результат при цельной игре.

В плане дальнейших перспектив в схожей с «Динамо» ситуации оказался и чемпион Молдавии «Петрокуб». Хотя «Лудогорец» сейчас не так грозен, а унижение болгарского гегемона «Карабахом» (2:7) еще не стерлось из памяти. Тот разгром стоил увольнения Георги Дерментжиеву, которого в роли и.о. главного тренера сменил работавший со второй командой экс-защитник «Амкара» Захари Сираков. Пермская легенда прошла все ступени клубном пирамиды «Лудогорца», начав с 17-летних и продолжив с командой U-19.

Судя по добытой в концовке победе над лидером национального первенства «Левски» (1:0), новому рулевому удалось привести в чувство уже главную команду. А продолжение последовало в еврокубке, где на поле вернулся отбывший дисквалификацию ключевой форвард Кайо Видал. Как раз он стал соавтором гола открывшего счет форварда сборной Швейцарии Дуа. Если бы этим все ограничилось, «Петрокуб» был бы доволен. Да и 0:2 не выглядели приговором для команды Андрея Мартина, однако в компенсированное время два гола защитника Диниса Алмейды сняли все вопросы в этой паре. Такими темпами Сираков наработает на полноценное назначение.

Фото ПФК Лудогорец

Территория «Аякса» и наш человек на «Стэмфорд Бридж»

У «Аякса» отличная статистика матчей с польскими командами. До визита в Белосток из шести матчей амстердамцы не выиграли только один (+5=1) и пропустили всего один мяч. Шестой «сухарь» отменил быстрый гол «Ягеллонии», однако голландцы довольно оперативно отыгрались, а к середине тайма и вовсе вышли вперед после гола Годтса.

Вторая же половина началась с атак хозяев, но превратилась в их избиение. Особенно усердствовал Акпом, отличившийся на добивании после удара Тэйлора с дальней дистанции и с назначенного за фол против ван ден Бумена пенальти. Англичанин стал четвертым — после Кудуса, Аллера и Луиса Суареса — футболистом «Аякса», сделавшим в XXI веке еврокубковый хет-трик. А полную идиллию слегка подпортил смазанный 11-метровый. Со знаком минус отметился Годтс, которому отдал мяч капитан гостей Хендерсон.

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Дошло до тяжеловесов и в Лиге конференций, которую в этом сезоне для себя открывает вернувшийся в еврокубки «Челси». Перед стартовым свистком лондонцы порадовали болельщиков, представив вернувшегося на «Стэмфорд Бридж» Жоау Феликса. Но если синие рассчитывали на легкую прогулку, то «Серветт» эти планы разрушил. По крайней мере, в первом тайме — даже при преимуществе лондонцев и наличии у них голевых моментов — швейцарцы смотрелись достойно. Персональной похвалы заслуживал и русский камерунец Ондуа.

«Челси» переключил скорости после серии замен, и пропустивший почти весь прошлый сезон Нкунку стал автором первого официального гола при тренерстве Энцо Марески. Француз заставил вратаря сбить себя с ног, и сам реализовал пенальти. Удвоил перевес расстрелявший ближний угол Мадуэке, а еще верный шанс упустил Гиу. Воспитаннику «Барселоны» будет сниться, как он не забивает в почти беззащитные ворота и проваливает две попытки добивания. Но Мареска, поддержав 18-летнего юношу после замены, найдет нужные слова. Добавить бы еще в надежности, ведь в концовке у «Серветта» было несколько моментов, включая попадание в перекладину и промах Ондуа после углового.

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«Астане» будет сложно

Чемпион Армении в первом раунде противостояния со словенским «Целе», которым управляет российский менеджмент, остался без важной фигуры. Травмировавшийся в противостоянии с казахстанским «Ордабасы» бразилец Лукас Виллела вернется в строй только к ноябрю. И пока «Пюник» не мог реализовать свое преимущество, об этой потере можно было вспоминать бесконечно. Однако ставка Егише Меликяна на одного из новичков приблизила ереванцев к групповому турниру.

20-летний нигериец Бухари исполнил эффектный номер, когда на подступах к штрафной на скорости прошел двух защитников и выстрелил в верхний угол. Жаль, в другом эпизоде молодой игрок не сразу сориентировался и решил сделать скидку головой, хотя вратарь никак не перекрывал ближний к форварду угол. Впрочем, могли забивать и более опытный Мартим Майя, и самый яркий футболист «Пюника» в этой квалификации Отубанджо. Но все ограничилось единственным голом, который ничего не гарантирует перед визитом в Словению.

Только победа всегда остается победой, и перед ответным матчем расклад для «Пюника» гораздо комфортнее, чем у «Астаны». Последний представитель Казахстана в еврокубках начал игру в Норвегии по максимально неудачному сценарию — с быстро пропущенного гола. Бывший голкипер «Ротора» Чондрич остановил удар в упор, однако защитники «Астаны» так и не пришли в себя, позволив Мюре отличиться на добивании.

Важно, что команда Григория Бабаяна после этого не развалилась. Но все же осторожная игра казахстанцев не снимала давления с их ворот, и второй гол «Бранн» все же забил. Только после этого гости активизировались и показали, что могут играть иначе. Это все потребуется через неделю, но тут стоит напомнить, что «Астана» сейчас лишена козыря в виде искусственного поля из-за реконструкции домашнего стадиона.