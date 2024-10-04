ПАОК Оздоева и Чалова снова проиграл, «Астана» и армянский «Ноа» стартовали с побед, «Челси» крут и без Палмера

Рассказываем о главных события состоявшихся в четверг матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

«Сухарь» Хайкина

ПАОК, в стартовом составе которого вышли Федор Чалов и Магомед Оздоев, снова проиграл. Причем кошмарным образом. В первом тайме «двуглавые орлы» давили, но не забивали даже в эпизодах, когда опытный Тайсон в центре штрафной сажал на газон защитника и бил во вратаря. Зато отсидевшиеся в обороне румыны забил на восьмой добавленной к первому тайму минуте.

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Команде Рэзвана Луческу не помогло даже глупое удаление Олару, который на 56-й минуте после единоборства в Оздоевым зачем-то схватил мяч руками и получил вторую желтую карточку. Магомед, которого заменили на 73-й минуте, едва не забил, но вратарь вытащил его удар со «второго этажа» из нижнего угла. А уже без отыгравшего 70 минут Чалова последний шанс на спасение был упущен в компенсированное время. После атаки Константелиаса мяч попал в штангу.

У ПАОК ноль очков после двух туров. Зато у «Буде-Глимт» Никиты Хайкина уже четыре балла. Российский вратарь сделал все, чтобы обнулить яркую атаку «Юниона» и отметился парой спасений. В свою очередь норвежцы могли забить усилиями своего самого яркого игрока Хауге, чей удар в первом тайме остановила перекладина.

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Новый формат непрост для «Карабаха»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов перед первым домашним матчем основного этапа высказал интересную мысль о реформе еврокубков и новом формате, пришедшему на смену привычному групповому раунду. «Нужно привыкать к нему. Таким клубам, как мы, наверное, выгоднее играть в группе, когда легче готовиться к трем соперникам, и хотелось бы с тем или иным соперником сыграть и на своем поле», — заметил специалист.

В этой фразе можно было услышать опасения, и они оправдались. Хотя азербайджанцы начали ярко, а их лучший снайпер Жуниньо легко разобрался с вратарем, получив мяч на свободном пространстве после паса Зубира. Однако все перевернул дубль так и не сыгравшего за «Краснодар» в официальных матчах Бутхейма, который сравнял счет ударом из восточных единоборств в стиле Ибрагимовича. «Карабах» же в итоге не добился даже ничьей. Хотя мог, однако второй гол Жуниньо отменили из-за офсайда, а Зубир после эффектного паса пяткой в исполнении Джафаргулиева попал в штангу.

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«Аякс» доволен ничьей

Перед вторым туром у Антонина Кински-младшего были лучшие показатели среди вратарей Лиги Европы в национальном чемпионате. Восемь сухих матчей, всего один пропущенный с начала сезона мяч и 94 процента отраженных ударов. Как он спасает можно было увидеть в первом тайме. Но что мог сделать сын бывшего вратаря «Сатурна», когда Расмуссена сбили в штрафной, а ван ден Бумен безупречно исполнил пенальти?

Однако такой дебют не гарантировал «Аяксу» легкой жизни. Напротив, пражане во втором тайме играли с позиции силы. До поры до времени 40-летний Пасвер выручал гостей, но оказался бессилен после удара головой вышедшего на замену Хоры. По большому счету, ничья — не худший результат для голландцев. Им ведь пришлось больше защищаться после удаления получившего вторую желтую карточку Баса.

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Сюрприз в Риге и класс в Будапеште

Дебютирующий на групповой стадии рижский РФШ сумел удивить звездный «Галатасарай». Тот приехал в столицу Латвии за уверенной победой, и поначалу все складывалось в соответствии с большинством прогнозов. Примерно так же легко, как гол Мертенса, который переправил мяч в сетку после скидки Икарди. Но на второй гол турок оперативно ответил Икауниекс, у которого набралось восемь мячей в отборочных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. И после его же удара равновесие с добивания красиво восстановил игрок молодежной сборной Грузии Одишария. Он словно копил силы на историческую для его клуба игру и не забивал с первых чисел июля. РФШ заслужил аплодисменты, а турецкий суперклуб упустил в еврокубках перевес в два мяча впервые с 2001 года. Правда, соперником тогда был не скромный дебютант, а «Барселона».

Что такое победы на классе, показал сыгравший в Будапеште без ряда своих лидеров «Тоттенхэм». «Шпоры» сначала отделались легким испугом из-за офсайда пославшего мяч в сетку Варги. Когда же форвард сборной Венгрии все-таки забил по правилам с передачи бывшего защитника «Краснодара» Рамиреса, было уже поздно. К этому времени у гостей отличились Сарр и на исполнение пробивший в угол Джонсон. Вышедший на замену валлиец отличился в пятом матче подряд и уже выполнил свою голевую норму прошлого сезона. Стоит добавить, что английские клубы не побеждали «Ференцварош» в еврокубках в столице Венгрии с 1969 года, за полвека потерпев пять поражений и четыре раза сыграв вничью.

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Спасение и кошмары тен Хага

Самая яркая афиша дня, которая скорее привычна для Лиги чемпионов, Ожидания были большими, и они в полной мере оправдались. Сначала тон задавал «МЮ», который к 20-й минуте дважды пробил Диогу Кошту обидными для вратаря ударами в ближний угол. Первым отличился Рэшфорд, который в фирменном стиле стартовал с мячом у бровки и проскочил в штрафную между двумя защитниками. Это 26-й еврокубковый гол Маркуса, который теперь опережает Пола Скоулза и за всю историю «МЮ» в топе снайперов уступает только Уэйну Руни (35).

Рэшфорд еще и ассистировал вернувшемуся в строй после травмы и открывшему свой лицевой счет в нынешнем сезоне Хейлунну. Только «красным дьяволам» для спокойствия не хватило даже двойного преимущества. Сеанс экзорцизма на «Драгау» устроил Саму Омородион, который вообще-то летом должен был перейти в «Челси». Возможно, на «Стэмфорд Бридж» кусают локти, наблюдая за тем, что творит могучий форвард. Семь голов в пяти последних матчах — это космос. В этой игре Саму оказался причастен ко всем успехам «Порту».Сначала заставил Мазрауи головой пробить по своим воротам, и после сейва Онана на добивание успел Пепе Акино. Потом Омородион сам забил со «второго этажа». А уже во втором тайме бомбардир вылетел на прострел из-под Де Лигта и вогнал мяч под перекладину.

Катастрофа «МЮ»? Она казалась неизбежной после удаления Бруну Фернандеша. Второго подряд! Да, красную карточку против «Тоттенхэма» отменили, но что толку? И все же повисший на волоске Эрик тен Хаг спас игру в компенсированное время. Палочкой-выручалочкой при подаче углового стал вышедший на замену Магуайр. Между тем у голландского тренера кошмарная статистика. Во-первых, за время работы в Англии манкунианцы 24 раза пропустили три и более мячей, что является худшим показателем за этот период. Во-вторых, в еврокубках «Юнайтед» с начала прошлого сезона пять раз забивал два и более мячей, но не выиграл ни один из этих матчей (=2-3)!

Исторический успех «Ноа»

Григорий Бабаян перед матчем говорил, что соперник привык доминировать, но у «Астаны» есть план. Деталями тренер делиться не стал, однако к перерыву с его реализацией все было в полном порядке. А перевес казахстанцам обеспечил угловой в исполнении Грипши, а скидка Вороговского позволила забить Казуковоласу. Это уже второй гол литовского защитника после перехода из «Жальгириса», который после финального свистка отметил, что в дальнейшем его команда сосредоточилась на обороне и сохранении минимального преимущества. Удалось это не без удачи, так как на помощь бывшему вратарю «Ротора» Чондричу трижды приходила перекладина.

Минское «Динамо», которому приходится играть на нейтральных полях и при пустых трибунах, на групповой стадии выбрало интересный вариант для номинально домашних матчей. Не более привычные в таких ситуациях Польшу, Венгрию или Сербию, а азербайджанский Сумгаит. И там команда Вадима Скрипченко начала с гола, который организовали два летних новичка — бразилец Раи Лопес и нигериец Альфред. Первый прострелил, а второй ударом в касание пробил 41-летнего ветерана Гордона. Но дальше у белорусов дела пошли не лучшим образом. Сначала получил травму Раи. Потом после углового в собственные ворота срезал мяч Политевич. А в компенсированное время случился типичный британский гол. Что пас Шенкленда, что удар Данды были выполнены головой.

Если «Астана» и минское «Динамо» знакомы с групповым раундом еврокубков, то армянский «Ноа» — дебютант данной стадии. Это, впрочем, не помешало исторической победе над крепким соперником. Лучшим игроком матча стал француз Пинсон, который ассистировал Матеусу Аиасу и забил сам. Отметим, что в центре обороны «Ноа» полный матч отыграл воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян, а на замену вышел уроженец подмосковного Железнодорожного и выпускник академии ЦСКА Артем Аванесян.

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«Челси» на кураже

Главный тяжеловес Лиги конференций не заявил на третий по статусу еврокубок свою главную звезду Палмера. Его берегут, чтобы хватило сил на весь сезон, включая клубный чемпионат мира. Зато Энцо Мареска открывает новые имена, и в четверг своей первый гол за «Челси» с передачи Мудрика забил португалец Ренато Вейга. Также стоит отметить седьмой в сезоне успех Нкунку, которого должен был воодушевить вызов в сборную Франции. Ну а набравший ход «Челси» выиграл пятый раз подряд.

Статистика дня

1-й раз в карьере не забил еврокубковый пенальти нападающий «Бешикташа» Иммобиле. Итальянец смазал девятую попытку.

2-м после Симоне Индзаги футболистом «Лацио», который забил в еврокубках в свой день рождения, стал Кастельянос.

5 (3+2) результативных баллов в игре с «Санкт-Галленом» (6:2) набрал нападающий «Серкль» Денки. Это повторение рекорда ЛЕ, который в 2021 году установил игравший тогда за «Буде-Глимт» Бутхейм.

5 подряд побед с учетом всех турниров «Тоттенхэм» не одерживал с 2021 года, когда лондонцев тренировал Жозе Моуринью.

7 из восьми матчей в Риме проиграли французские клубы. Эту статистику ухудшило поражение «Ниццы» от «Лацио» (1:4).

50 матчей в Лиге Европы провел «Лион». Среди французских клубов он уступает только «Марселю» (59).

184 гола забил за «Лион» Ляказетт. По числу мячей за один французский клуб форвард опередил Жана-Пьера Папена («Марсель»), а впереди ветерана бывшие футболисты «ПСЖ» Мбаппе (256) и Кавани (200).