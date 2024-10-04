Магуайр спас «МЮ» и Тен Хага. Команда чуть не сгорела «Порту», ведя 2:0

Бруну удалился во втором матче подряд.

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью с «Порту» во втором туре общего этапа Лиги Европы. Манкунианцы спаслись в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену центрального защитника Харри Магуайра, хотя к 20-й минуте матча вели 2:0.

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«МЮ» быстро вышел вперед, но расплескал преимущество

«Манчестер» вырвался вперед уже на седьмой минуте — Маркус Рэшфорд вбежал в штрафную с левого края и пробил в ближний угол. Мяч прыгнул за линию ворот после помарки вратаря Диогу Кошты. На 20-й минуте Расмус Хейлунн вонзил второй: датчанин впервые в сезоне вышел в основе и забил дебютный гол во всех турнирах.

Однако «драконы» уничтожили преимущество соперника за семь минут: на 27-й отставание сократил Пепе, а на 34-й Саму Омородион сравнял счет. На старте второго тайма форвард, который летом едва не оказался в «Челси», оформил дубль. Счет 3:2 в пользу «Порту» продержался почти до конца матча. Спасителем «красных дьяволов» в компенсированное время стал вышедший на замену центральный защитник Харри Магуайр. Великан идеально пробил головой после стандарта.

Бруну удалился во втором матче подряд

Спасение «красных дьяволов» случилось в меньшинстве — на 81-й минуте Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку. Португалец неподалеку от чужих ворот опасно задрал ногу около головы соперника, за что был удален. Первое предупреждение полузащитник заработал на 32-й минуте. Кроме него, никому в составе «МЮ» главный арбитр не показывал предупреждений.

Капитан манкунианцев удалился во втором матче подряд: в воскресенье «МЮ» сгорел в матче с «Тоттенхэмом» в чемпионате (0:3), а Фернандеш оставил партнеров вдесятером еще на 42-й минуте. Крис Кавана подстрелил португальца прямой красной карточкой за фол на Джеймсе Мэддисоне — Бруну шипами шел в район колена соперника. Правда, «МЮ» обжаловал решение арбитра, и красную отменили — полузащитник может выйти на поле в следующем туре АПЛ.

Что известно об отставке Тен Хага

«МЮ» кошмарно начал сезон — у команды три победы в 10 матчах во всех турнирах и безвыигрышная серия из четырех встреч. В медиа прорываются инсайды о возможной отставке главного тренера Эрика тен Хага, который только в июле продлил контракт до лета 2026 года с мощнейшей неустойкой в случае увольнения — около 21 миллиона евро.

The Telegraph и Фабрицио Романо сообщали, что руководство все еще надеется на тен Хага, но обрисовало дедлайн, после которого будет приниматься решение о дальнейшем сотрудничестве. По данным источников, ключевыми окажутся уже прошедшая игра с «Порту» и предстоящая рубка с «Астон Виллой» в АПЛ. А журналист ESPN Роб Доусон сообщил, что вероятной заменой Эрика станет Руд ван Нистерлой — экс-главный тренер ПСВ летом пришел в штаб нынешнего босса «МЮ».

Как команды выступают в Лиге Европы

«Красные дьяволы» оформили вторую ничью подряд — в первом туре не справились с нидерландским «Твенте» (1:1). После двух туров команда Эрика тен Хага зависла на 22-й строчке — в стыки перед 1/8 финала выходят команды с девятого по 24-е место. «Порту» находится еще ниже и пока не входит в топ-24, расположившись на 26-й позиции. В стартовом туре «драконы» сенсационно уступили норвежскому «Буде-Глимт» (2:3).