Россиянин помог команде одолеть РФШ.

Греческий ПАОК в пятом туре общего этапа Лиги Европы добыл первую победу в турнире — всухую обыграл на выезде РФШ из Латвии (2:0). Второй мяч команды из Салоник забил российский нападающий Федор Чалов.

Как забил Чалов

Федор отличился на 59-й минуте: на тот момент ПАОК уже вел 1:0 благодаря голу Кирила Десподова на второй минуте, но 26-летний россиянин окончательно добил соперника. Забил Чалов как раз с передачи Десподова с правого фланга — отлично открылся на линии вратарской и после прострела отправил мяч в сетку с близкого расстояния. Для экс-форварда ЦСКА это первое результативное действие в текущем еврокубковом сезоне.

На 66-й минуте Чалова заменили на Тарика Тиссудали, другой россиянин из ПАОК Магомед Оздоев провел встречу целиком. В прошлый раз Чалов забивал в еврокубках ровно пять лет назад — 28 ноября 2019-го поразил ворота «Лудогорца» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Правда, тогда ЦСКА выступил неудачно и с пятью очками не вышел в плей-офф. Вероятно, самый памятный гол Чалова в Европе — мяч «Реалу» в декабре 2018-го, когда армейцы на выезде разгромили мадридский клуб (3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как для него складывается сезон

Федор летом перешел в ПАОК за три миллиона евро. Пока сезон складывается для него тяжело: гол РФШ — лишь второй забитый мяч за 19 игр во всех турнирах. Впервые россиянин отличился в пятом туре чемпионата Греции — подставился под вынос вратаря, после чего мяч рикошетом отправился в сетку «Волоса» (4:1).

«По совокупности причин [уехал в Грецию]. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин», — объяснил Федор в разговоре с «СЭ».

При этом сейчас Чалов оформил результативное действие во второй игре подряд — 24 ноября вырезал голевую передачу на Абдула Бабу в конце встречи с «Астерасом» в чемпионате Греции (2:1). Тот пас принес ПАОК победу.

Команда идет на втором месте в суперлиге и на один балл отстает от лидирующего «Олимпиакоса» — действующего победителя Лиги конференций. В Лиге Европы ПАОК — на 25-й строчке, с четырьмя очками в пяти турах.