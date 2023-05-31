Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 13:30

Кошмарный сезон «Севильи» может завершиться триумфом. Благодаря тренеру, которого считали сбитым летчиком

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футбольный тренер Хосе Луис Мендилибар
Хосе Луис Мендилибар.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Андалусийский клуб нацеливается на седьмую победу в Лиге Европы/Кубке УЕФА.

Мончи уже не тот

Для кого-то главный парадокс европейского сезона — выигравшая вопреки всему очередной чемпионский титул «Бавария». Однако «Севилья» с ее американскими горками переплюнула всех. Примерно так же (если не сильнее) чудил только менеджмент «Лидса», для которого все закончилось вылетом из АПЛ. Но там точно не воевали в верхах, как нынешний президент Хосе Кастро и постоянной атакующий его владелец значительной части акций — бывший босс клуба Хосе Мария дель Нидо.

Утратил магию и легендарный спортивный директор Мончи — теперь он скорее напоминает не волшебника золотых времен, а шарлатана, которым его многие считали во время работы в «Роме». Все предсезонные трансферы, за исключением аренды у «МЮ» Алекса Теллеса, — настоящая катастрофа. Купленный у «Баварии» за 18 миллионов евро Ньянзу осел в глухом запасе. 15-миллионный Маркао больше лечится, чем играет, из-за чего в защитника превратили опорного полузащитника Гуделя.

Хорхе Сампаоли, Хосе Кастро, Рамон Мончи. Борьба за власть, обманутый тренер и потерявший чутье трансферный гений. Как «Севилья» превратилась в аутсайдера ла лиги

Про отправившихся в январе в другие клубы Янузая и Дольберга даже вспомнить нечего, а расторжение контракта с Иско — апофеоз трансферного безумия. И, что самое интересное, под некоторых новичков пытались расчистить платежную ведомость, создав в коллективе нервозную обстановку. Дошло до идиотской аренды Окампоса в «Аякс», где аргентинец чуть не зачах, но, вернувшись, снова стал одной из ярчайших звезд. Вот только покидал он команду, которая в ла лиге стабильно была первой после большой испанской тройки, а вернулся в ситуации, когда нужно было думать о сохранении места в высшем дивизионе.

Еще один бесспорный провал — решение Мончи сохранить на скамейке Хулена Лопетеги. Хотя всем было очевидно, что ресурс выработан, а сам тренер посматривает на сторону. На своем посту выигравший с «Севильей» шестую Лигу Европы/Кубок УЕФА специалист продержался до начала октября, а пика недовольство его работой достигло после 1:4 от «Боруссии» и 17-го места в национальном первенстве.

Футбольный тренер Хорхе Сампаоли
Хорхе Сампаоли.
Фото Global Look Press

Сампаоли слишком сложен

История с назначением Хорхе Сампаоли изначально вызывала вопросы. У аргентинца непростой характер и завышенные требования по трансферам. Например, под него собирали наполовину новую звездную команду в «Атлетику Минейру», а из «Марселя» Сампаоли ушел сам, так как не получил от руководства достойного усиления перед Лигой чемпионов. Непонятно только, чего он тогда ждал от проблемной «Севильи»?

Как потом оказалось — то, чего тренеру обещали, но не выполнили. О том, что руководство его обмануло, Сампаоли говорил прямым текстом. При этом тренер полностью посвятил себя операции по спасению «Севильи». Тем более каким бы придирчивым он ни был к трансферам, следует признать, что зимой менеджмент андалусийцев сработал качественно.

Лионель Месси радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Страсбура&raquo;. Месси побил рекорд Криштиану и сравнялся с Дани Алвесом, Родриго зажег в Севилье, «Интер» и «Унион» — в Лиге чемпионов

Во-первых, из Амстердама вернули Окампоса. Во-вторых, оформили три качественных арендных сделки. Полузащитник Гей, игравший у Сампаоли в «Марселе», повысил выбор и уровень средней линии, Баде из «Ренна» стал незаменимой фигурой в центре обороны, а Брайан Хиль добавил вариативности атаки. Большего не сделали по объективным причинам — например, потому что не удалось реализовать план о расторжении контракта и отправки в МЛС Папу Гомеса.

Но, по большому счету, в «Севилье» у Сампаоли не получилось. Он разве что удержал команду от падения в пропасть, но многие футболисты банально не подходили под его стиль игры. Такие авторитетные игроки, как Буну и Акунья, публично критиковали тренера. А забивший на днях «Реалу» Рафа Мир, который стал одной из жертв Сампаоли, вспоминал: «Он делал вещи, которые заставляли футболиста чувствовать себя не на своем месте».

Футбольный тренер Хосе Луис Мендилибар
Хосе Луис Мендилибар.
Фото Global Look Press

От двух вылетов до финала еврокубка

Выбор в пользу 62-летнего Хосе Луиса Мендилибара казался совсем неочевидным. С одной стороны, в его послужном списке значились выход с «Вальядолидом» в высший дивизион и уникальные шесть сезонов «Эйбара» в примере. При этом маленький клуб с самым низким бюджетом в ла лиге показывал смелый и симпатичный футбол.

Футболисты &laquo;Севильи&raquo; радуются голу в&nbsp;дополнительное время в&nbsp;матче против &laquo;Ювентуса&raquo;. Сумасшествие в Севилье! Команда из Испании сыграет в финале ЛЕ против «Ромы» Жозе Моуринью

Вместе с тем у Мендилибара не было еврокубкового опыта. Из «Атлетика» — самого сильного клуба в его тренерской карьере — специалиста попросили на выход после четырех месяцев работы. Это, впрочем, случилось давно, но два последних сезона стали для Мендилибара настоящим кошмаром. Сначала завершилась сказка вернувшегося в сегунду «Эйбара», а в прошлом чемпионате Испании тренер по ходу сезона пытался спасти «Алавес», но, выиграв лишь один из 12 матчей, был отправлен в отставку.

Де-факто команды Мендилибара вылетали два года подряд; и вдруг — «Севилья».

О скепсисе, который сопровождал его назначение, тренер со смехом вспомнил перед полуфинальным противостоянием с «Ювентусом», когда у него поинтересовались — не предложил ли клуб продлить рассчитанный до конца сезона контракт: «Некоторые из вас меня заранее похоронили: «Этот дурак приехал сюда на три месяца, он покойник». Но, оказывается, я вполне себе жив!»

Футбольный тренер Хосе Луис Мендилибар
Хосе Луис Мендилибар (справа) на тренировке.
Фото Global Look Press

Мендилибару удалось главное — расположить к себе команду, которой не нравилось, как она играла и как тренировалась прежде. Хотя были и пострадавшие, так как место в воротах от Буну поначалу перешло к игравшему у нового тренера в «Эйбаре» Дмитровичу. Но главное, специалист не просто отказался от расстановки с тремя центральными защитниками и перешел на привычные для «Севильи» 4-2-3-1, а четко распределил роли футболистов. Это оказалось полной противоположностью Сампаоли, которого порой было сложно понять.

«Я всегда говорил, что люблю простые вещи. Я стараюсь не усложнять жизнь игрокам. Стремлюсь к тому, чтобы они чувствовали себя комфортно, и от этого мы начинаем совершенствоваться», — рассказывал о своих принципы Мендилибар в интервью сайту УЕФА.

«Севилья» финалы не проигрывает
Сегодняшний финал станет седьмым для самого титулованного клуба в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих розыгрышах испанцы неизменно добивались успеха. Три трофея «Севилья» взяла под руководством Унаи Эмери, два — с Хуанде Рамосом, еще один — с Юленом Лопетеги. (Кирилл Бурдаков)

Нынешний тренер «Севильи» — не фанат Гвардиолы и контроля мяча ради контроля. Он даже уверял, что против таких команд может играть в свой футбол — с агрессивным прессингом. Принцип Мендилибара прост — мяч нужен для того, чтобы создавать моменты. Правда, сам тренер посмеивается, когда его называют адептом 4-4-2 и простого стиля, подразумевающего активности в чужой штрафной.

Напротив, он отмечает, что ему нужны умные игроки, которые не наматывают километры впустую, а мяч выигрывают не в единоборствах, а очень внезапно для соперника, не прикладывая особых усилий. И в «Севилье» Мендилибар получил таких исполнителей. Как он говорит — самых технически совершенных в его карьере. Выход в финал Лиги Европы Мендилибар считает наградой тренерам, работающим с маленькими клубами. А его успех показывает, что с сильными игроками те могут добиться больших высот.

20&nbsp;апреля. &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Никогда, никогда, никогда нельзя сдаваться. Чему учит пример «Севильи» в матчах с «МЮ»

«Я 20 лет был в первом дивизионе, и про меня как будто никто не слышал. А теперь оказаться в «Севилье» и проделывать такую работу... Просто невероятно! Хотя задача выживать с «Эйбаром» на протяжении пяти сезонов сопоставима с тем, чтобы финишировать с «Севильей» в топ-4. Сейчас мы в финале Лиги Европы — и это очень важно, даже если клуб к такому привык», — размышлял тренер в интервью Relevo.

При этом Мендилибар не витает в облаках: «Мы побеждаем, мы в финале — фото здесь, фото там! Но я прекрасно понимаю: как только мы пару раз проиграем, все это забудется, а оскорбления понесутся со всех сторон».

Тренер «Севильи» в шаге от большой победы — и как же хочется, чтобы он его сделал. Да, Жозе Моуринью — Особенный. Но Мендилибар в случае победы в финале станет Уникальным.

Моуринью выиграл все пять финалов европейских турниров
За годы тренерской карьеры Жозе Моуринью 29 раз играл в финальных матчах различных турниров. Его команды завоевали 18 трофеев, уступив 11 раз. При этом на европейском уровне португалец ни разу не уступил в финалах Лиги чемпионов (две победы), Кубка УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций, зато трижды был бит во встречах за Суперкубок УЕФА: в 2003 году «Порту» уступил «Милану» (0:1), в 2013-м — «Челси» — «Баварии» (2:2, пен. — 4:5), а 2017-м — «МЮ» — «Реалу» (1:2). (Кирилл Бурдаков)

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Обсудить
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Скандалы в гандболе не зависят от гендера». Трехкратная чемпионка мира — о стереотипах
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, финал-2023: «Севилья» — «Рома»
«Севилья» — «Рома»: короли Лиги Европы против особенного Моуринью. Онлайн-трансляция финала
Пеллегрини: «Мы знаем, что Моуринью уникален»
Моуринью: «Для «Севильи» сыграть в финале — обычное дело, для «Ромы» — экстраординарное событие»
Манчини надеется, что Дибала сыграет в финале Лиги Европы
Пеллегрини: «Мы смеемся, когда кто-то говорит, что «Рома» побеждает благодаря «автобусу»
Моуринью: «Люди видят мои седые волосы и думают, что я старик, но я не собираюсь уходить из футбола»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сумасшествие в Севилье! Команда из Испании сыграет в финале ЛЕ против «Ромы» Жозе Моуринью