Кошмарный сезон «Севильи» может завершиться триумфом. Благодаря тренеру, которого считали сбитым летчиком

Андалусийский клуб нацеливается на седьмую победу в Лиге Европы/Кубке УЕФА.

Мончи уже не тот

Для кого-то главный парадокс европейского сезона — выигравшая вопреки всему очередной чемпионский титул «Бавария». Однако «Севилья» с ее американскими горками переплюнула всех. Примерно так же (если не сильнее) чудил только менеджмент «Лидса», для которого все закончилось вылетом из АПЛ. Но там точно не воевали в верхах, как нынешний президент Хосе Кастро и постоянной атакующий его владелец значительной части акций — бывший босс клуба Хосе Мария дель Нидо.

Утратил магию и легендарный спортивный директор Мончи — теперь он скорее напоминает не волшебника золотых времен, а шарлатана, которым его многие считали во время работы в «Роме». Все предсезонные трансферы, за исключением аренды у «МЮ» Алекса Теллеса, — настоящая катастрофа. Купленный у «Баварии» за 18 миллионов евро Ньянзу осел в глухом запасе. 15-миллионный Маркао больше лечится, чем играет, из-за чего в защитника превратили опорного полузащитника Гуделя.

Про отправившихся в январе в другие клубы Янузая и Дольберга даже вспомнить нечего, а расторжение контракта с Иско — апофеоз трансферного безумия. И, что самое интересное, под некоторых новичков пытались расчистить платежную ведомость, создав в коллективе нервозную обстановку. Дошло до идиотской аренды Окампоса в «Аякс», где аргентинец чуть не зачах, но, вернувшись, снова стал одной из ярчайших звезд. Вот только покидал он команду, которая в ла лиге стабильно была первой после большой испанской тройки, а вернулся в ситуации, когда нужно было думать о сохранении места в высшем дивизионе.

Еще один бесспорный провал — решение Мончи сохранить на скамейке Хулена Лопетеги. Хотя всем было очевидно, что ресурс выработан, а сам тренер посматривает на сторону. На своем посту выигравший с «Севильей» шестую Лигу Европы/Кубок УЕФА специалист продержался до начала октября, а пика недовольство его работой достигло после 1:4 от «Боруссии» и 17-го места в национальном первенстве.

Хорхе Сампаоли. Фото Global Look Press

Сампаоли слишком сложен

История с назначением Хорхе Сампаоли изначально вызывала вопросы. У аргентинца непростой характер и завышенные требования по трансферам. Например, под него собирали наполовину новую звездную команду в «Атлетику Минейру», а из «Марселя» Сампаоли ушел сам, так как не получил от руководства достойного усиления перед Лигой чемпионов. Непонятно только, чего он тогда ждал от проблемной «Севильи»?

Как потом оказалось — то, чего тренеру обещали, но не выполнили. О том, что руководство его обмануло, Сампаоли говорил прямым текстом. При этом тренер полностью посвятил себя операции по спасению «Севильи». Тем более каким бы придирчивым он ни был к трансферам, следует признать, что зимой менеджмент андалусийцев сработал качественно.

Во-первых, из Амстердама вернули Окампоса. Во-вторых, оформили три качественных арендных сделки. Полузащитник Гей, игравший у Сампаоли в «Марселе», повысил выбор и уровень средней линии, Баде из «Ренна» стал незаменимой фигурой в центре обороны, а Брайан Хиль добавил вариативности атаки. Большего не сделали по объективным причинам — например, потому что не удалось реализовать план о расторжении контракта и отправки в МЛС Папу Гомеса.

Но, по большому счету, в «Севилье» у Сампаоли не получилось. Он разве что удержал команду от падения в пропасть, но многие футболисты банально не подходили под его стиль игры. Такие авторитетные игроки, как Буну и Акунья, публично критиковали тренера. А забивший на днях «Реалу» Рафа Мир, который стал одной из жертв Сампаоли, вспоминал: «Он делал вещи, которые заставляли футболиста чувствовать себя не на своем месте».

Хосе Луис Мендилибар. Фото Global Look Press

От двух вылетов до финала еврокубка

Выбор в пользу 62-летнего Хосе Луиса Мендилибара казался совсем неочевидным. С одной стороны, в его послужном списке значились выход с «Вальядолидом» в высший дивизион и уникальные шесть сезонов «Эйбара» в примере. При этом маленький клуб с самым низким бюджетом в ла лиге показывал смелый и симпатичный футбол.

Вместе с тем у Мендилибара не было еврокубкового опыта. Из «Атлетика» — самого сильного клуба в его тренерской карьере — специалиста попросили на выход после четырех месяцев работы. Это, впрочем, случилось давно, но два последних сезона стали для Мендилибара настоящим кошмаром. Сначала завершилась сказка вернувшегося в сегунду «Эйбара», а в прошлом чемпионате Испании тренер по ходу сезона пытался спасти «Алавес», но, выиграв лишь один из 12 матчей, был отправлен в отставку.

Де-факто команды Мендилибара вылетали два года подряд; и вдруг — «Севилья».

О скепсисе, который сопровождал его назначение, тренер со смехом вспомнил перед полуфинальным противостоянием с «Ювентусом», когда у него поинтересовались — не предложил ли клуб продлить рассчитанный до конца сезона контракт: «Некоторые из вас меня заранее похоронили: «Этот дурак приехал сюда на три месяца, он покойник». Но, оказывается, я вполне себе жив!»

Хосе Луис Мендилибар (справа) на тренировке. Фото Global Look Press

Мендилибару удалось главное — расположить к себе команду, которой не нравилось, как она играла и как тренировалась прежде. Хотя были и пострадавшие, так как место в воротах от Буну поначалу перешло к игравшему у нового тренера в «Эйбаре» Дмитровичу. Но главное, специалист не просто отказался от расстановки с тремя центральными защитниками и перешел на привычные для «Севильи» 4-2-3-1, а четко распределил роли футболистов. Это оказалось полной противоположностью Сампаоли, которого порой было сложно понять.

«Я всегда говорил, что люблю простые вещи. Я стараюсь не усложнять жизнь игрокам. Стремлюсь к тому, чтобы они чувствовали себя комфортно, и от этого мы начинаем совершенствоваться», — рассказывал о своих принципы Мендилибар в интервью сайту УЕФА.

«Севилья» финалы не проигрывает

Сегодняшний финал станет седьмым для самого титулованного клуба в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы. Во всех предыдущих розыгрышах испанцы неизменно добивались успеха. Три трофея «Севилья» взяла под руководством Унаи Эмери, два — с Хуанде Рамосом, еще один — с Юленом Лопетеги. (Кирилл Бурдаков)

Нынешний тренер «Севильи» — не фанат Гвардиолы и контроля мяча ради контроля. Он даже уверял, что против таких команд может играть в свой футбол — с агрессивным прессингом. Принцип Мендилибара прост — мяч нужен для того, чтобы создавать моменты. Правда, сам тренер посмеивается, когда его называют адептом 4-4-2 и простого стиля, подразумевающего активности в чужой штрафной.

Напротив, он отмечает, что ему нужны умные игроки, которые не наматывают километры впустую, а мяч выигрывают не в единоборствах, а очень внезапно для соперника, не прикладывая особых усилий. И в «Севилье» Мендилибар получил таких исполнителей. Как он говорит — самых технически совершенных в его карьере. Выход в финал Лиги Европы Мендилибар считает наградой тренерам, работающим с маленькими клубами. А его успех показывает, что с сильными игроками те могут добиться больших высот.

«Я 20 лет был в первом дивизионе, и про меня как будто никто не слышал. А теперь оказаться в «Севилье» и проделывать такую работу... Просто невероятно! Хотя задача выживать с «Эйбаром» на протяжении пяти сезонов сопоставима с тем, чтобы финишировать с «Севильей» в топ-4. Сейчас мы в финале Лиги Европы — и это очень важно, даже если клуб к такому привык», — размышлял тренер в интервью Relevo.

При этом Мендилибар не витает в облаках: «Мы побеждаем, мы в финале — фото здесь, фото там! Но я прекрасно понимаю: как только мы пару раз проиграем, все это забудется, а оскорбления понесутся со всех сторон».

Тренер «Севильи» в шаге от большой победы — и как же хочется, чтобы он его сделал. Да, Жозе Моуринью — Особенный. Но Мендилибар в случае победы в финале станет Уникальным.

Моуринью выиграл все пять финалов европейских турниров

За годы тренерской карьеры Жозе Моуринью 29 раз играл в финальных матчах различных турниров. Его команды завоевали 18 трофеев, уступив 11 раз. При этом на европейском уровне португалец ни разу не уступил в финалах Лиги чемпионов (две победы), Кубка УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций, зато трижды был бит во встречах за Суперкубок УЕФА: в 2003 году «Порту» уступил «Милану» (0:1), в 2013-м — «Челси» — «Баварии» (2:2, пен. — 4:5), а 2017-м — «МЮ» — «Реалу» (1:2). (Кирилл Бурдаков)