Ставка Моуринью не сыграла. Особенный остался без трофея и без места в Лиге чемпионов

Великий португальский тренер впервые проиграл еврокубковый финал.

Акелла промахнулся. Как стратегически, так и в отдельно взятом матче. Это, естественно, не повод говорить, что впервые в карьере проигравший еврокубковый финал Жозе Моуринью больше не Особенный. Он еще найдет возможность напомнить о себе, однако в этот раз португалец оказался наказан за слишком циничный подход к концовке сезона.

Уже месяц при просмотре матчей «Ромы» в серии А возникало стойкое ощущение, что на национальное первенство римская команда махнула рукой. Последняя победа датируется 16 апреля, после чего было четыре ничьих и три поражения и всего один матч на ноль. Настоящая катастрофа, но, возможно, у Моуринью просто не было иного выбора, кроме как попытаться прорваться в Лигу чемпионов через второй по статусу еврокубок.

Жозе Моуринью. Фото Reuters

Шесть претендентов на оставшиеся после триумфа «Наполи» три лигочемпионские вакансии — настоящая мясорубка. Да еще и абсолютно непредсказуемая с учетом фактора «Ювентуса», чья судьба стала понятна только в прошлый понедельник. Плюс отсутствие глубины состава, где условная замена Эбрахама на Белотти бьет по качеству. А надеяться, что каждый раз будет обнаруживаться новый герой, как решивший судьбу полуфинального противостояния с «Байером» Бове, немного наивно.

Это точно не про Моуринью, поэтому он пытался просчитать все варианты. До последнего темнил с Дибалой, уверяя, что тот вряд ли сыграет в Будапеште. «Если он сможет выйти на 15-20 минут, я уже буду счастлив», — говорил Жозе про игрока, который, по его мнению, делает лучше не только команду, но и тренера.

В итоге Дибала отыграл больше часа (68 минут) и открыл счет. И тут начинаются споры вокруг стакана, который для кого-то наполовину полон, а для кого-то — наполовину пуст. С одной стороны, ставка Моуринью вроде бы сыграла. Первый тайм, если вынести за скобки попадание «Севильи» в каркас ворот, прошел с преимуществом римской команды. Вместе с тем, когда оставивший на поле всего себя Дибала брел к скамейке во время своей замены, в воздухе повис вопрос: и кто в этой «Роме» сможет забить? Или хотя бы придумать что-то неординарное на решающем отрезке матча?

Жозе Моуринью. Фото Reuters

Так, может, стоило придержать аргентинца в запасе, чтобы он вышел против подуставшего соперника и за счет свежести все решил? Так ведь было в ответном четвертьфинале с «Фейеноордом». Выход на замену на 73-й минуте и гол «на флажке», после чего деморализованные голландцы были добиты в дополнительные полчаса (4:1). В среду же таких героев в составе «Ромы» не обнаружилось, а убийственный момент Белотти невероятным образом остановил Буну.

Касание мяча с кончиками пальцев голкипера получилось столь легким и стремительным, что рассмотреть его удалось только благодаря повторам крупным планом. Человеческий глаз арбитра Энтони Тэйлора и его ассистента оказался бессилен, так что «Рома» даже углового не получила. Между тем это были те самые сантиметры, которых не хватило «волкам» для победы.

Только все это — сослагательное наклонение. О моменте Белотти можно рассуждать так же долго, как о немыслимом промахе Ибаньеса. Даже если в том эпизоде и был офсайд. Или об автоголе Манчини, сводя все не только к классной подаче выигравшего свой четвертый трофей Хесуса Наваса и давлению соперника, а к магии «Севильи», которой и в прошлом финале невольно помог поразивший собственные ворота форвард «Интера» Лукаку.

Все это очень тонкая материя, однако серия пенальти — пусть ее по привычке и называют лотереей — целая наука. С мощной предматчевой работой по изучению бьющих в команде соперника и манеры вратарей, а также умению выбрать лучших исполнителей в своей команде. И почему Моуринью поставил на Манчини и Ибаньеса — загадка не легче доказательства теоремы Ферма.

Или настоящее самоубийство, если вспомнить, что напротив римских неудачников был Буну. Тот самый, кому в 1/8 финала ЧМ-2022 испанцы не забили все три удара с точки. Зато у преобразившейся с приходом на пост главного тренера Хосе Луиса Мендилибара «Севильи» решающий 11-метровый исполнял Монтиэль. Тот, чей удар в аналогичной ситуации принес Аргентине титул чемпиона мира. Да и в реализовавших свои подходы Окампосе, Ламеле и Ракитиче сомнений тоже не было. А у «Ромы» — при живых и здоровых Эль-Шаарави, Белотти и Вайналдуме — били два не специализирующихся на этом центральных защитника.

Так что какие бы трогательные слова ни говорил Моуринью своим футболистам и сколько бы он ни ругал арбитра, сравнивая его с испанцем и рассуждая о несправедливости, Жозе проиграл финал в Будапеште. И по результату, и по отдельным решениям. Но бросив свою серебряную медаль болельщику, Особенный напомнил, что для него существуют только титулы. Он по-прежнему голоден до них, но будет ли у него еще один такой шанс?