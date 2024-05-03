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Лига Европы

Сегодня, 17:00

Итальянского финала в Лиге Европы не будет. Пробьется ли туда «Аталанта» Миранчука?

Шансы «Аталанты», «Ромы» и «Фиорентины» на выход в финалы еврокубков
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболисты Алексей Миранчук и Леонардо Балерди
Алексей Миранчук и Леонардо Балерди.
Фото Global Look Press
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Трудная победа, перспективная ничья и безальтернативное поражение — так сыграли накануне три клуба серии А в первых полуфинальных матчах еврокубков.

«Аталанта»: перспективная ничья в Марселе

Россиянин Алексей Миранчук появился в выездном матче против «Марселя» на 84-й минуте, заменив Шарля Де Кетеларе. La Gazzetta dello Sport оставила нашего полузащитника без оценки, но при этом посвятила ему небольшой комментарий: «Сделал то, что от него требовалось в концовке матча: помог уменьшить давление со стороны «Марселя». Он провел на поле мало времени, но этого хватило для опасного удара, который мог принести победу «Аталанте».

Счет 1:1 перед ответным матчем на своем поле — весьма неплохой результат для нынешней «Аталанты», способной на более яркие, чем вчера в Марселе, матчи. Ну и 9 голов Скамакки в его 11 последних поединках за бергамасков говорят о том, что рвущийся на Евро-2024 Джанлука готов внести основной вклад в нужный результат и в домашнем матче. Что касается Миранчука, то можно надеяться, что в гостевой встрече серии А 6 мая против уже вылетевшей из высшего дивизиона «Салернитаны» Алексей получит больше игрового времени, чем в Марселе.

Алексей Миранчук (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Марселя&raquo;. Миранчук все ближе к финалу Лиги Европы. Вышел на поле в концовке и был в сантиметрах от эффектного гола

«Рома»: без шансов выбить «Байер»

Итальянского финала Лиги Европы не будет. Если «Аталанта» может дома одолеть «Марсель» в ответном матче, то вот у такой «Ромы» не вижу никаких шансов выбить столь прекрасный «Байер». 0:2 дома — это подарок от подопечных Хаби Алонсо, которые временами напоминают мне своей сыгранностью и изящностью легендарную хоккейную пятерку Игоря Ларионова.

В Риме команда Даниэле Де Росси могла получить в свои ворота и три, и четыре, и пять голов. «Байер» творил на поле и играючи создавал опасные и голевые моменты, «Рома» же их вымучивала. Когда весной прошлого года мне довелось живьем увидеть в Будапеште «Байер» против ослабленного травмами «Ференцвароша» Станислава Черчесова, команда Хаби Алонсо уже произвела впечатление яркой команды с большим потенциалом. В прошлом розыгрыше Лиги Европы немцы проиграли в полуфинале как раз «Роме», у которой теперь, думаю, уверенно возьмут реванш. Мне лично было бы очень любопытно посмотреть в финале на дуэль «Байера» с «Аталантой».

Футболисты «Фиорентины» в матче против «Брюгге»
Футболисты «Фиорентины» в матче против «Брюгге».
Фото Reuters

«Фиорентина»: необходим здоровый цинизм на выезде

В прошлом сезоне «фиалки» играли в финале Лиги конференций и проиграли там английскому «Вест Хэму». Сейчас подопечные Винченцо Итальяно вновь в шаге от финала. Правда, домашняя победа над «Брюгге» далась с большим трудом и лишь в самой концовке.

Если команда под руководством Итальяно (он, видимо, покинет летом Флоренцию) не окажется в гостях более циничной, то этот шаг в финал можно и не сделать. При счете 2:1 и игре в большинстве на своем поле пропустить гол и едва не лишиться победы — это очередной показатель уязвимости «фиолетовых» при Винченцо, которому недостает то ли опыта, то ли победного тренерского искусства в решающий момент.

Футболисты &laquo;Байера&raquo; празднуют гол Джереми Фримпонга в&nbsp;ворота &laquo;Вест Хэма&raquo;. «Байер» спас историческую серию, Мартинес взбесил фанатов соперника и напомнил о финале ЧМ-2022, «Рома» прошла «Милан»

Прошлогодний проигранный финал ЛК и недавнее поражение в полуфинале Кубка Италии от «Аталанты» показывают, что тренер «фиалок» пока не созрел для титулов. Впрочем, вдруг я ошибаюсь, и в итоге Итальяно не просто выбьет крепкий «Брюгге», но еще и выиграет финал?

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Аталанта
ФК Рома
ФК Фиорентина
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