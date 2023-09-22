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Лига Европы

Сегодня, 00:30

Кокорин забил в еврокубках впервые за пять лет! Правда, «Арис» все равно проиграл свой стартовый матч Лиги Европы

Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения «Спарте» в Лиге Европы
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Александр Кокорин празднует забитый гол с пенальти.
Фото Reuters
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Чудо в Праге.
Лига Европы. Группа C
21 сент, 22:00. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
3:2
Арис Л

Матч пражской «Спарты» и кипрского «Ариса» в рамках Лиги Европы вряд ли когда-то мог так заинтересовать российского зрителя так, как в сезоне-2023/24. Дело не в том, что это интересный проект под руководством молодого белорусского тренера Алексея Шпилевского. И не в том, что в «Спарте» играет Ян Кухта из «Локомотива». Главная интрига вечера — возвращение Александра Кокорина в еврокубки!

Форвард обманывает футбольную судьбу анекдотичными способами. Казалось, после провала в «Фиорентине» Кокорин вряд ли будет способен заиграть где-либо на более-менее профессиональном уровне. Однако одна удачная аренда перевернула жизнь Александра — в прошлом сезоне он забил 13 голов в первенствах Кипра и вот теперь (после второй аренды в «Арис») выступает в Лиге Европы. И, что забавно, сама «Фиорентина», так и не поверившая в русского бомбардира, довольствуются Лигой конференций.

Дебютировать в еврокубках за «Арис» Александр должен был уже в первом туре, в матче против «Спарты» — и сделал это. Тренер киприотов Шпилевский, лично заманивавший форварда обратно после успешной аренды в сезоне-2022/23, доверился своему девятому номеру. И тот не подвел.

В принципе весь «Арис» первые 15 минут против фаворита (а «Спарта» была таковым) держался молодцом, опасно огрызался и даже несколько раз претендовал на то, чтобы забить. А самое главное (собственно, то, ради чего все россияне собрались смотреть именно этот матч) случилось на 11-й минуте. Александр Кокорин реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

Заработал 11-метровый Брорссон — защитник «Ариса», вовремя оказавшийся в штрафной «Спарты» и наткнувшийся головой прямо на ногу капитана хозяев Крейчи. Ну а сам Кокорин четко реализовал удар, отличившись в еврокубках впервые за пять лет. Последний раз он забивал за «Зенит» в 2018 году, еще до истории со стулом. Кстати, тоже чехам из Праги — «Славии».

Но радоваться гостям долго не пришлось. «Спарта» быстро вспомнила о фаворитском статусе, а Крейчи (левый защитник) быстро исправил ошибку — забил сначала на 20-й минуте головой, потом на 25-й — ногой. Так чехи вышли вперед, и до перерыва команда Шпилевского сделать с этим ничего не смогла.

Впрочем, после перерыва тоже — киприоты просто перестали поспевать за хозяевами, хотя только выйдя из раздевалки еще пытались навязывать борьбу. Все оказалось бесполезно — «Спарта» отлично контролировала игру, а на 67-й минуте и вовсе увеличила преимущество. На этот раз уже другой защитник, Мартин Витик, сориентировался в толкучке в штрафной «Ариса» и красиво вколотил третий мяч в сетку киприотов.

Казалось, что команда Шпилевского и Кокорина приговорена — чехи хоть и не были многократно сильнее, гостям все равно было трудно с ними что-то сделать. Тем не менее получилось — уже без Александра на поле (его заменили на 75-й), но «Арис» все же поймал «Спарту» на ошибке. На 90-й минуте защитник хозяев отдал передачу на Бабику — тот не растерялся и забил издали. На большее у киприотов не хватило ни сил, ни времени — матч так и закончился со счетом 3:2.

Пусть для «Ариса» это плохой результат и стартовали в групповом этапе они неудачно, персонально Кокорин молодец — вряд ли еще недавно кто-то мог подумать, что в 2023 году именно он будет единственным россиянином, забивающим в еврокубках. Чудеса, да и только.

Александр Кокорин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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