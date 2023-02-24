0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 17:00

Станислав Черчесов: «Ответный матч с «Байером» проведем на главном стадионе Венгрии»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»
Сердар Азмун (слева) и футболисты «Байера».
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки Лиги Европы. 9 марта чемпион Венгрии сыграет против «Байера» в Леверкузене, а ответный матч в Будапеште пройдет 16-го.

— Где вы смотрели жеребьевку?

— Всей командой на нашей базе. Я специально перенес начало утренней тренировки на полчаса пораньше, чтобы успеть посмотреть трансляцию вместе.

— «Байер» — соперник бундеслиги, которая вам хорошо известна. Плюс он только что прошел «Монако», который вы тоже прекрасно изучили. Видели вчерашний матч немцев с клубом с Лазурного Берега?

— Для начала скажу, что до жеребьевки думал, что нам может выпасть «Ювентус». Но в итоге достался «Байер». В прошлом сезоне, еще до появления в Будапеште нашего тренерского штаба, «Ференцварош» играл в одной группе Лиги Европы против «Байера», так что многие ребята лично знакомы с ним. Вчерашнюю встречу действительно смотрел, что нам поможет. Однако этого слишком мало для изучения такого серьезного оппонента. Перед нами «Байер» проведет два матча в чемпионате Германии — против «Фрайбурга», которому, кстати, как раз выпало сыграть против «Ювентуса», и против «Герты».

Александр Головин в&nbsp;матче Лиги Европы &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;. «Монако» драматичным образом вылетел из Лиги Европы, Головин провел средний для себя матч

Сейчас будем обсуждать, поедет ли кто-то из моих помощников в Германию. Что касается знания бундеслиги, то я, конечно, за ней всегда слежу, а значит, представляю себе в общих чертах и нынешний «Байер», но это все поверхностно, а необходимы детали. Так что станем изучать досконально. Поможет и то, что говорю по-немецки — это позволяет смотреть футбольные передачи из Германии и читать прессу. Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже выступал в Германии, говорит по-немецки и знаком с ее реалиями — так что никаких мелочей, в том числе и в логистике, не упустим.

— Как вам игра Александра Головина против «Байера»? И что скажете об Азмуне?

— Считаю, что Головин сейчас один из лидеров «Монако». В четверг Александр провел достойный матч, а сама встреча получилась такой же интригующей, как и неделей раньше. Это были равные соперники, которые решали все в серии пенальти. Один из них реализовал как раз Азмун, который пока мало играет за «Байер». Не знаю, в чем там дело, но мы хорошо знаем иранца. Повторяю, будем еще изучать команду, где много молодых интересных футболистов.

Сердар Азмун (слева) и футболисты "Байера". Фото Global Look Press
Сердар Азмун (слева) и футболисты «Байера».
Фото Global Look Press

— Доводилось ли вам до этого пересекаться с главным тренером «Байера» Хаби Алонсо?

— Нет, раньше не встречались.

— В каком состоянии «Ференцварош» подходит к дуэли с «Байером»?

— Как вы знаете, у нас существует приличный отрыв от второго места в чемпионате Венгрии, однако ни о какой расслабленности речь не идет. К каждому матчу ведем серьезную подготовку без скидок на положение в турнирной таблице. К сожалению, против «Байера» не сыграют из-за травм сразу три футболиста — Бежич, Нгуэн, Овусу. Под вопросом еще и Вечеи. Зато восстанавливается Гойак. Надеемся, что больше никого перед 1/8 Лиги Европы не потеряем.

А вообще скажу, что изучение соперника — это дело хорошее и правильное, но меня всегда больше интересует своя команда. Я верю в «Ференцварош» и знаю, что мы сделаем все от нас зависящее в этих двух матчах, чтобы добиться результата и не разочаровать наших болельщиков.

— Не сомневаюсь, что на ответном матче будет супераншлаг.

— Мы это предвидели задолго до жеребьевки. Знаем, что «Ференцварош» в Венгрии очень любят и поддерживают. Заранее попросили о том, чтобы домашняя игра состоялась на арене Пушкаша вместимостью 70 000 зрителей, где принимает соперников сборная Венгрии. Еще до объявления итогов жеребьевки билетов на ответную встречу продано больше, чем мог бы вместить домашний стадион «Ференцвароша». Предполагаем, что соберется не менее 50-60 тысяч болельщиков.

Александр Головин
Сердар Азмун
Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Монако
ФК Ференцварош
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Мостовой: «Если у Головина будут предложения, то он их рассмотрит. Но не всем же удастся играть в топ-клубах»
Булыкин назвал чудом победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в Лиге Европы
Александр Глеб считает провалом вылет «Барселоны» из Лиги Европы
Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы: «Ференцварош» сыграет против «Байера», «Спортинг» — с «Арсеналом»
Агент Головина сообщил, что игрок расстроился после вылета «Монако» из Лиги Европы
Хави: «Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм матча с «МЮ» сложился бы иначе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«После ЧМ-2018 думал, что Головин станет звездой. Как же застопорилась его карьера!» Во Франции в шоке от вылета «Монако»