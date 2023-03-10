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Лига Европы

Сегодня, 15:30

Станислав Черчесов: «На ответный матч с «Байером» придет 60 тысяч. Сдаваться не собираемся»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
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На следующий день после поражения в гостях от «Байера» (0:2) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы мы обсудили игру в Леверкузене с российским главным тренером «Ференцвароша».
Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:0
Ференцварош

— В ночь на пятницу вы вернулись из Леверкузена, а утром отправились на базу готовить команду к воскресному матчу чемпионата Венгрии против «Академии Пушкаш». Правильно мыслю?

— Нет. Тренировка у нас сегодня после обеда, а мой день в Будапеште начался с просмотра нашей встречи с «Байером».

— Как оцениваете результат и игру «Ференцвароша»?

— Первое нас не устроило, а вот по части выполнения тренерской установки и особенно по самоотдаче к ребятам глобальных претензий нет. Да, соперник больше владел мячом, но на это и настраивались. Была задача компактно действовать в обороне и в центре поля в расчете на то, что свои моменты у чужих ворот обязательно создадим. Мы их и создали, но не реализовали, а оба гола получили из-за досадных недоработок. Вот их предстоит внимательно разобрать.

Надо учиться на своих ошибках и расти.

Станислав Черчесов
Фото Global Look Press

«Байер» — серьезный клуб бундеслиги, не простил даже мелочей. При этом со вторым мячом немцам еще и повезло с отскоком после исполнения штрафного удара. Но ведь везение в футболе никто не отменял, так что пенять нам надо прежде всего на самих себя. Значит, что-то не донесли до ребят, не до конца объяснили.

— При этом из-за травм вы не могли рассчитывать сразу на пять игроков из заявки на Лигу Европы, а с учетом того, что Ботка заработал дисквалификацию на ответный матч, перед ответной встречей нет уже шестерых. Всем известно, что не любите слово «проблема», но как тогда описать эту ситуацию?

— Это наши сегодняшние реалии. Из травмированных никто не успеет вернуться в строй, Ботка получил желтую карточку, которая ведет к пропуску игры в Будапеште. Замечу, что предупрежден он по делу, а итальянская бригада арбитров отработала практически идеально: давно не видел столь качественного судейства.

Станислав Черчесов. «Ференцварош» засушил «Байер», но все равно проиграл. Команда Черчесова на грани вылета из Лиги Европы

— Сколько же полевых футболистов будут готовиться к ответному матчу против «Байера»?

— Тринадцать из основной обоймы плюс молодежь.

— В это трансферное окно состав «Ференцвароша» пополнили, если не ошибаюсь, семь человек. Как получилось, что их нет в заявке на ЛЕ?

— Один из них сейчас выступает за нашу дочернюю команду, это парень на перспективу. Троих заявить успели, но один уже получил повреждение в чемпионате Венгрии. Остальные трое появились уже после того, как закрылась дозаявочная кампания в Лигу Европы.

Станислав Черчесов
Фото Global Look Press

А последние двое ребят и вовсе приехали только на днях, потому что они на особых условиях покинули турецкие клубы. Новички помогут в этом сезоне только в национальном первенстве, ну а летом будут, наверное, заявлены и в еврокубки. Между тем уже в это воскресенье предстоит матч с принципиальным соперником. Есть два дня на подготовку: будем разбираться с составом.

— Вы справедливо сказали в нашем последнем разговоре, что в футбол играют люди, а не деньги. Но все же — как ваш скромный «Ференцварош» без шести людей из основы может рассчитывать на что-то после поражения 0:2 от команды, чья суммарная стоимость почти в десять раз выше?

— Бесполезно говорить на подобные темы: я же главный тренер футбольной команды, а не игрок в монополию. Да, ситуация перед ответным матчем с «Байером» сложилась непростая, но наш штаб привык к трудностям и не привык жаловаться. Проведем работу над ошибками, как-то перестроимся.

Надеемся, что на ответную встречу на главном стадионе Венгрии придет не менее 60 тысяч болельщиков — а это очень солидная поддержка. Никогда нельзя сдаваться, нужно всегда до конца верить в свои силы и делать работу на максимуме. Этим мы и занимаемся.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ференцварош
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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