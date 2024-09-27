Типичная победа Моуринью, безумный матч во Франкфурте, «Тоттенхэм» вдесятером разгромил «Карабах»

Рассказываем о главных событиях состоявшихся в четверг матчей 1-го тура Лиги Европы.

Прагматичный «Фенербахче»

Перед тем, как вылететь из Лиги чемпионов, Жозе Моуринью говорил, что главный еврокубок — это круто, но более реально проявить себя в турнире рангом ниже. Вот и пришло время проверить данную теорию, причем начинать основной раунд Лиги Европы «Фенербахче» выпало против соперника, которого в марте удалось выбить из плей-офф Лиги конференций еще при прежнем тренере — Исмаиле Картале.

С тех пор «Юнион» потерял лучшего бомбардира и лидера средней линии (Нильссон и Пуэртас), но это не мешало бельгийцам переигрывать серьезной усилившихся «канареек» и нагружать серьезной работой Ливаковича. Но, как оказалось, хозяевам хватило розыгрыша углового, в котором важную роль сыграли выступавшие в РПЛ футболисты. Экс-динамовец Шиманьски выполнил подачу, а скидку на Чаглара Сеюнджю сделал его напарник по центру обороны — бывший защитник ЦСКА Бекао.

Фото AFP

Собственно, долгое время кроме этого и выделить было нечего. Типичная прагматичная победа Моуринью, которую более убедительно по счету сделал автогол гостей. Ну и в концовке репутацию грозы пенальтистов подтвердил Ливакович. Остановив удар своего соотечественника Иванича, хорват сделал то, что вратари «Фенера» не добивались с февраля 2019 года. Тогда Харун Текин остановил удар зенитовца Мака.

На классе

Игра в Лондоне началась позже остальных из-за проливного дождя, который помешал командам вовремя прибыть на стадион. И, как оказалось, вынужденная пауза и мокрый газон хуже всего повлияли на защитника «Тоттенхэма» Дрэгушина. Румын неловко обработал мяч, после чего ему пришлось сбивать с ног убегавшего к воротам Жуниньо. Итог — самое быстрое еврокубковое удаление в истории «шпор» (7-я минута) и первый случай, когда красную карточку получил футболист, проводивший за лондонцев первый матч в континентальном турнире.

Правда, команда Ангелоса Постекоглу этого словно не заметила и довольно быстро открыла счет. А еще забивший в третьем матче подряд Джонсон не попал в пустые ворота, пробив мимо далеко выбежавшего голкипера. Хотя это было не так обидно, как в ситуации, когда Джафаргулиев нашел в центре штрафной находившегося в полном одиночестве Жуниньо, но лучший снайпер чемпионов Азербайджана не смог правильно поставить под мяч ногу.

Фото Reuters

Команда Гурбана Гурбанова выдавала классные отрезки, показывая фирменный комбинационный футбол, но ей катастрофически не везло. Гол Жуниньо отменили из-за офсайда, Викарио вытащил удар Джафаргулиева из «девятки», а Байрамов и вовсе не реализовал пенальти. Но это и есть класс, который у «Тоттенхэма» элементарно выше, что позволяло наказывать за любую ошибку. Неудачная игра вратаря на выходе при подаче углового — гол Сарра. Отбитый кипером перед собой удар Сон Хын Мина — добивание Соланке. Против других соперников шансы у «Карабаха» будут выше.

Избиение «Бешикташа»

Дополнительную интригу матчу в Амстердаме придавала личность главного тренера «Бешикташа», ведь Джованни ван Бронкхорст в первую очередь ассоциируется с непримиримым соперником «Аякса» — «Фейеноордом». Вот только никаких сравнений с теми встречами эта игра не имела. Уж слишком очевидным был перевес голландцев, которые в первом тайме ограничились одним голом, поймав соперника на быстрой атаке. А отличившийся на подборе Фитц-Джим пока забивает за красно-белых только в еврокубках.

Гол получился трудовым, что намекало на упорную борьбу во второй половине. Тем более «Бешикташ» обозначил желание отыграться выходом на замену Иммобиле. Вот только итальянский бомбардир стал свидетелем форменного избиения его команды.

Фото AFP

Особенно удался подопечным Франческо Фариоли пятиминутный отрезок, по ходу которого Траоре нашел перед воротами Годтса, потом сам попал в штангу, а красивая атака (с пасами пяткой и шведкой) завершилась точным дальним ударом Тэйлора. В итоге Годтс (19 лет и 111 дней) оформил самый юный с 1979 года аяксовский еврокубковый дубль.

Такие разные ничьи

Если смотреть только на афишу, то главный матч не только дня, но и всего первого тура принимал Рим. Только по факту все закончилось банальной ничьей. Банальной в том плане, что «Рома» частенько теряет очки на последних минутах, и опытный «Атлетик» выжал максимум из стандарта. Подача Беренгера, скидка Унаи Лопеса, и точный удар головой нанес другой центральный защитник — Айтор Паредес. «Волкам» же не хватило гола лучшего снайпера ла лиги прошлого сезона Добвика, который головой замкнул подачу Анхелиньо.

Зато настоящее пиршество устроили «Айнтрахт» и «Виктория», от которой, положа руку на сердце, во Франкфурте многого не ждали. И долгое время там все шло по ожидавшемуся сценарию, а самым опасным «орлом» оказался Экитике. Француз забил сам, отдал голевой пас и набил сумасшедшую статистику. У него больше десяти выигранных единоборств и контактов с мячом в штрафной, а также более пяти удачных обводок и созданных моментов.

Уго Экитике. Фото Reuters

В итоге же все перевернулось на последних минутах. Причем даже гол Аду мог показаться немцам досадной случайностью. 3:2 тоже победа, Однако хозяев без нее оставил отчаянный штурм чехов в компенсированное время, когда вратарь «Айнтрахта» после вброса аута неудачно сыграл на выходе, дав Емелке добыть ничью. Однозначно, матч тура!

Победное возвращение «Лиона»

«Лион» не играл в еврокубках с сезона-2021/22. Во время паузы завершилась эпоха правившего клубом 36 лет Жана-Мишеля Оласа, с которым связаны все успехи клуба. А команда изменилась настолько, что против победителя Лиги конференций «Олимпиакоса» вышел состав, в котором не были ни одного человека из предыдущего еврокубкового матча. Игра же — нескучная и в первые 45 минут — резко прибавила в зрелищности после перерыва.

Попадание Ляказетта в штангу, обмен сумасшедшими вратарскими сейвами — голы с такими вводными были неизбежным. Правда, Шерки отличился в не самой очевидной ситуации, прошив вратаря ударом в ближний угол. Данный эпизод показал, как же не хватало этого футболиста провалившимся на старте лионцам. Продливший контракт с клубом Шерки несколько дней назад забил «Марселю», отыграв лишь несколько минут, а теперь его мяч открыл путь к важнейшей победе. А так как в концовке случился досадный автогол, решающей оказалась атака с участием Заа и Бенрахма.