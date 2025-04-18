Как я перестал бояться и полюбил овертаймы. Хотя большинство приносят лишь раздражение

Алексей Дурново — о правиле, которое скоро могут отменить.

Зимой УЕФА осторожно намекнул, что в будущем может отказаться от овертаймов в плей-офф еврокубков. Никаких дополнительных тридцати минут, сразу серия пенальти. Единственное исключение — финалы. Там овер- или, как его еще называют, экстратайм останется. Идею явно засветили для обсуждения, то есть с намерением посмотреть на реакцию общественности. И та отреагировала со сдержанным оптимизмом. Правда, вчерашний день может склонить чашу весов в другую сторону.

Мощный матчдей второстепеннных еврокубков

Экстратаймов вечером четверга было целых три, и все подарили безумные по накалу интриги. В Лиге конференций «Юргорден» оформил первый за очень долгое время выход шведского клуба в ервокубковый полуфинал двумя голами в дополнительное время «Рапиду». В Лиге Европы «Лацио» и «Буд-Глимт» выдали триллер, главным героем которого оказался россиянин Никита Хайкин. Но этому действу предшествовала неистовая тридцатиминутная баталия. «Лацио», который в самой концовке утащил игру в овертайм, забил третий и, казалось, поставил точку, но усиленные Хайкиным норвежцы умудрились вернуться в игру голом Андреаса Хельмерсена, который вскоре после этого еще и удалился.

Ну и, наконец, «МЮ» — «Лион». Восторг, восторг, восторг! Чем больше таких матчей, тем больше людей влюбляются в футбол. Камбэк «Лиона», а затем — ответный в исполнении англичан. В Манчестере, наконец, вспомнили, что не даром зовутся «Юнайтед», и сотворили подвиг. Да еще и на глазах Алекса Фергюсона, когда-то поставившего такие перевороты на последних минутах на поток!

Ну и как тут сказать слово против овертаймов, если они дарят такие безумные сюжеты?! Отмени УЕФА дополнительное время, и остались бы мы без эпичности на «Олд Траффорд», без двуликого Хельмерсена и исторического воскрешения «Юргордена». А сейчас вот — получили. Словно по какому-то предпасхальному волшебству.

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Стоит ли оно того?

Увы, не каждый овертайм дарит нам такой фонтан эмоций, как дополнительное время в матче «МЮ» — «Лион». Большинство из них приносят лишь раздражение. Наблюдая за тем, как очень усталые люди, преодолевающие мышечные спазмы, вяло катают мяч в ожидании пенальти, болельщик злится и задает тот самый вопрос: «А зачем они вообще нужны, эти ваши экстра- или, если хотите, овертаймы?»

Вот, к примеру, прошлый год. В трех еврокубках было 14 случаев, когда командам не хватало основного времени, чтобы выявить победителя. Восемь овертаймов затем перешли в серию пенальти. Еще шесть уложились в дополнительное время. Из чудес была разве что победа «Олимпиакоса» над «Маккаби», когда греки отыгрались с домашних 1:4. Годом ранее сочетание вышло таким: 7:3. Из десяти матчей, где был экстратайм, дошли до серии пенальти.

А сколько ярких овертаймов за те два сезона подарила нам Лига чемпионов? Правильно, ни одного. Там уже если выходили в дополнительное время, то доигрывались до послематчевой лотереи.

И каким бы крутым ни было шоу в исполнении «МЮ» и «Лиона», это большущая редкость. В большинстве случаев мы смотрим на очень усталых людей. Как в час пик. Представьте, что вы включаете телевизор или сразу пять устройств, чтобы посмотреть на то, как во вторник вечером по спальному району курсирует автобус, который развозит по домам людей, работающих 5 на 8. Не особо же зрелищно, правда?

Есть и еще один пример. В Южной Америке экстратаймы извели. Никто по ним там не скучает.

Стоит ли один великий экстратайма полдюжины скучных — каждый пусть решает сам. Это время может как подарить чудо, так и просто съесть полчаса жизни.

И да, второе бывает чаще.