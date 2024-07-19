Игнатьев помог команде Гунько голевым пасом, драма «Актобе» Парфенова, шок для белорусской «Ислочи»

Рассказываем о главных события ответных матчей 1-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Чуда не случилось

Счет 2:5 по итогам первого матча оставлял «Тоболу» лишь призрачные шансы на выход в следующий раунд. С другой стороны, в Словакии казахстанцы если и выглядели в чем-то безнадежно, так это при подачах угловых. Четыре мяча из пяти «Ружомберок» забил после корнеров, но в Костанае жила надежда. Бывший защитник «Сочи» Миладинович, например, заявил, что команда не просто верит в победу, но и надеется на продолжение кампании в Лиге Европы.

Вроде бы дежурные слова, однако «Тобол» начал мощно. Забил быстрый гол, когда Иванович пасом в касание вывел на ворота Эль-Мессауди, а еще одно взятие ворот отменили из-за офсайда. Стань счет 2:0 — градус противостояния поднялся бы до пика. Однако словаки с давление справились и не дали хозяевам развить успех до перерыва. А уже во второй половине удар форварда сборной Казахстана Чеснокова пришелся в штангу. Чуть менее очевидных, но перспективных моментов хватало, «Тобол» бился до конца, но все же ему пришлось отправиться в Лигу конференций.

Марокканский герой «Шерифа»

«Шериф» неприятно удивил своих болельщиков домашним поражением от соперника, которому для успеха хватило одного попадания в створ. На своем же поле «Зиря» повела уже на 5-й минуте, однако азербайджанцев незадолго до перерыва подвел Сума, который отмахнулся от соперника и попал ему рукой в лицо. Тираспольцы же такой подарок приняли с благодарностью, а их главной ударной силой стал Аллаш. Марокканец сам сравнял счет, а после его подачи в район дальней штанги ошиблись вратарь с защитником, и Яде с острого угла переправил мяч в сетку.

«Зиря», правда, едва не отменила овертайм, однако при подаче со штрафного коварный отскок от газона увенчался попаданием в перекладину. Потом у активизировавшихся хозяев были шансы избежать серии пенальти. Они словно предчувствовали неприятную развязку, когда на пятом ударе роковую осечку допустил попавший в перекладину Байрамов. В свою очередь Аллаш утвердился в статусе главного героя матча, исполнив победный удар с «точки». Следующим соперником «Шерифа» будет шведский «Эльфсборг».

Ставка на молодых

Первая игра запомнилась тем, что в Эстонию не пустили российских легионеров «Урарту». Однако это не помешало армянской команде выиграть, и Дмитрий Гунько был доволен, заявив: «Как и президент клуба, я также очень горжусь тем, что нам удалось добиться успеха с молодыми армянскими футболистами. Это очень важный шаг не только для меня, но и для всей академии — дать игровое время молодым армянским футболистам. Для меня важно развивать армянский футбол, чтобы армянских футболистов можно было увидеть на международной арене».

При этом бывший тренер «Спартака» не стал сильно менять состав, а наши легионеры в четверг поначалу остались в запасе. Ворота снова защищал 18-летний Газарян, для которого матчи с «Калевом» стали первыми на профессиональном уровне. Счет же довольно быстро открыл Мирзоян, который не оставил шансов вратарю после классной скидки от оформившего в Таллине дубль Мовсесяна. Теперь дуплетом выстрелил другой футболист, причем во второй атаке отметился Иван Игнатьев. Появившись на поле сразу после перерыва, он отметился голевой передачей. Но все же ключевыми стали действия Маргаряна, который не дал мячу покинуть поле и в подкате переадресовал его российскому форварду. Теперь «Урарту» ждут игры с чешским «Баником».

«Динамо» вылетело, «Торпедо» идет дальше

Для тбилисского «Динамо» сценарий первой игры в Черногории напоминал поездку на американских горках. Сначала — ноль шансов и два гола, пропущенных в середине первого тайма в течение двух минут. Однако в концовке игры грузинская команда получила численное преимущество и на четвертой добавленной минуте забила гол надежды. Это, конечно, шутка, но создавалось впечатление, что команде, которую тренирует австриец Фердинанд Фельдхофер, лучше играть в неравных составах. В Тбилиси Салия открыл счет после того, как уже на 19-й минуте динамовцы остались в меньшинстве. Однако развить успех — как и сохранить минимальный перевес — не удалось. Для тбилисцев европейская кампания завершена.

Другой представитель Грузии — кутаисское «Торпедо» — в первом матче не убедило. Но все же нулевая ничья — не приговор, а в Албании еще и удалось быстро открыть счет. После фланговой подачи с лета классно пробил экс-форвард сборной Норвегии Йонсен. У этого игрока очень насыщенная карьера. Родился в Нью-Йорке, начинал в низших дивизионах Испании и Португалии. Далее были Болгария, Шотландия, Нидерланды, Норвегия, Канада и США, а в Грузию он приехал из Кореи, где Йонсен выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Так что, как побеждать, форвард знает, и его успех обеспечил проход во второй раунд, где «Торпедо» ждет кипрская «Омония».

Эмоциональные качели

После домашнего поражения — когда соперник поймал шанс на последних минутах — тренирующий «Актобе» Дмитрий Парфенов заметил: «Да, небольшое преимущество у хозяев есть... Но, если бы счет был 0:0, так и так надо было бы забивать мяч на выезде». Тут с рулевым казахстанцев сложно спорить, а еще он оказался прав, включив в стартовый состав Умаева. Воспитанник «Ахмата» ярко вышел на замену на прошлой неделе, а теперь в качестве игрока основы отправил мяч в угол после красивого прохода Думбуя вдоль линии поля.

Впрочем, у этого гола не было бы никакого смысла, если бы при счете 0:0 «Актобе» несколько раз не спас первый номер сборной Казахстана Шацкий. Однако у голкипера не было шансов во втором тайме, когда первый гол за «Сараево» забил Гулиашвили. Бывший игрок молодежной сборной Грузии потрясающим обводящим ударом отправил мяч в дальний угол. Однако «Актобе» не сломался, и выжал максимум из углового. Подача одного из самых ярких казахстанских сборников Самородова, удар головой экс-защитника «Крыльев Советов» Барача, и на добивании отличился капитан гостей Танжариков.

И это было только начало настоящей драмы. На последней добавленной к основному времени минуте боснийцы со штрафного попали в перекладину, а овертайм начался с третьего гола казахстанцев. Вышедший на замену гаитянин Жан эффектно поразил цель рикошетом от планки. Только эмоции в этот вечер менялись, словно в калейдоскопе. Не сумев укротить мяч, Шацкий выбил его с линии ворот точно на ногу Ренану Оливейре. Но и «Сараево» ликовало недолго, оставшись в меньшинстве из-за второй желтой карточки своего капитана.

У «Актобе» было 15 минут, чтобы использовать численное преимущество. Не удалось, а темп еще и сбила небольшая потасовка у скамеек запасных. Что до серии пенальти, то она стартовала с двух смазанных подходов. Роковым же для казахстанцев стал отраженный вратарем удар Самородова.

Сенсация дня

Если бы не минское «Динамо», еврокубовые выступления белорусских клубов можно было бы оценить, как тотальный провал. Не волновались же перед ответными матчами только за дебютанта континентальных турниров «Ислочь», которая добыла на прошлой неделе гостевую победу. Однако девятая на данный момент команда белорусской лиги ухитрилась сесть в лужу в противостоянии с командой из Сан-Марино. Пропустила за три минуты до окончания основного времени, а потом уступила в серии пенальти. Чтобы в полной мере оценить глубину падения, заметим — ранее «Ла Фиорита» никогда не побеждала в еврокубках. Лишь отчасти могут служить оправданием транспортные проблемы. А именно — отмена авиарейса в Венгрию, из-за чего белорусами пришлось проехать на автобусе более тысячи километров.