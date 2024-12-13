Хейлунн спас «МЮ» после дикого ляпа Онана, Хайкин против Зайнутдинова, «Лацио» на первом месте

Рассказываем о главных событиях состоявшихся в четверг матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Чалов снова забил

У ПАОК игру с первых минут начал Магомед Оздоев, тогда как Федор Чалов остался в запасе. Так было и в последнем туре греческого чемпионата, где бывший форвард ЦСКА после выхода на замену отметился голевым пасом в игре с «Пансерраикасом» (4:1). В этой же игре «Двуглавые орлы» тоже создали солидный задел к перерыву. Он мог быть и больше, не упусти в дебюте отличный момент сыгравший в четверг на острие атаки Томас.

Своей первый в сезоне гол испанец все же забил, сыграв на опережение после штрафного в исполнении Живковича. А роковой для «Ференцвароша» фол справа от штрафной совершил бывший защитник «Краснодара» Рамирес. Что до первой голевой атаки, то в ней себя ярко проявил главный талант ПАОК Константелиас, который собрал вокруг себя нескольких защитников и покатил мяч в свободную зону на бразильского ветерана Тайсона.

Ну а Чалов свое слово сказал, выйдя на замену на 62-й минуте. Сначала он не смог переиграть вратаря после паса Оздоева, но затем все же забил с передачи Десподова. У Федора два гола в двух последних еврокубковых играх. Обе ПАОК выиграл и с семью очками реально претендует на выход в плей-офф. Все решится в январских матчах со «Славией» (дома) и «Реал Сосьедад» (на выезде).

Важнейший матч провел в четверг и другой российский легионер Никита Хайкин, чей «Буде-Глимт» принимал прямого конкурента — поменявший недавно тренера «Бешикташ». Возможно, перемены скажутся на статусе Зайнутдинова, который впервые попал в стартовый состав в Лиге Европы и помог «орлам» открыть счет. Казахстанский полузащитник с фланга вырезал передачу на забившего с нескольких метров Жедсона Фернандеша.

Впрочем. К перерыву норвежцы уже вели в счете. Героем ударного отрезка оказался Цинкернагель, который классно разобрался с защитниками после неудачного ввода мяча в игру вратарем «Бешикташа». А потом датский полузащитник исполнил угловой, и Бьортуфт классно пробил под дальнюю штангу. Этого хватило для победы, хотя Хайкину уже после перерыва пришлось останавливать еще одну атаку с участием Зайнутдинова и Жедсона. 10 очков «Буде» — мощная заявка на плей-офф перед январскими играми с «Маккаби» и проваливающейся в Европе «Ниццей».

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Аморим — как легенды «МЮ»

При Эрике тен Хаге «МЮ» в Лиге Европы играл вничью. Победы пришли вслед за увольнением голландца, причем по три очка «красным дьяволам» принесли как временно исполнявший обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой (2:0 с ПАОК), так и Рубен Аморим (3:2 с «Буде-Глимт»). Однако запаса прочности все равно не хватало, и в Чехии англичане придумали себе проблемы на ровном месте. Точнее, «постарался» Онана, отдавший безобразную передачу в направлении де Лигта, и «Виктория» начала второй тайм голом Выдры.

В который уже раз «Юнайтед» выручил Диалло, чей проход завершился ударом с острого угла, а отскочивший от защитника мяч отправил в сетку Хейлунн. Опять же Диалло создал момент для Маунта, который пробил во вратаря. И все же госте увезли из Пльзени волевую победу благодаря оригинальному розыгрышу штрафного. Бруну Фернандеш не бил и не навешивал, что вроде бы напрашивалось, а покатил мяч низом на оформившего второй подряд еврокубковый дубль Хейлунна. На нервах, но Аморим начал еврокубковую карьеру в «МЮ» с двух побед, что удавалось только двум легендам — Мэтту Басби и Алексу Фергюсону.

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Страсти в Лионе и упущенный шанс «Рейнджерс»

В вечернем блоке матчей было три игры с яркими афишами, и самой событийной получалась встреча а Лионе. Хозяева пропустили после быстрой атаки и неловких действий Чалеты-Цара в собственной штрафной, а сами наиграли на несколько голов. При этом «ткачи» забили в не самой очевидной ситуации, так как Трапп, скорее всего, справился бы с дальним ударом Толиссо. Однако находившийся спиной к воротам Шерки изящным подправлением поставил голкипера «Айнтрахта» в тупик.

И это еще «Лиону» не везло, ведь к перерыву хозяева довели до 16 число попаданий в каркас ворот в нынешнем сезоне. Впрочем, за настырность и трудолюбие хозяевам воздалось. Они заставили Теате потерять мяч на фланге, а Шерки к голу добавил передачу на Фофана. Еще один результативный пас главного лионского таланта помог отличиться Нуама. Впрочем, тот все сделал сам, забив после смещения в центр и обыгрыша защитника. Огня концовке добавил сокративший отставание Мармуш, который в этот раз вышел на замену. Страсти с парой потасовок кипели нешуточные, но это скорее сбило ритм «Айнтрахта», который при равном количестве очков (13) пропустил «Лион» на четвертое место.

«Лацио» под началом Марко Барони — одно из открытий нынешнего сезона. Римляне держатся в группе лидеров в серии А, а в ЛЕ и вовсе вышли на первое место, при равенстве очков (по 16) обойдя в таблице «Атлетик». В Амстердаме все было под контролем «орлов», а стоило Траоре сравнять счет, гости оперативно восстановили статус-кво. Ключевой элемент атаки — проход Дзакканьи с прострелом на атаковавшего с острого угла Деле-Баширу. Пасвер вроде бы остановил мяч, но сделал это уже за линией ворот. Добил же голландцев 37-летний Педро, который, кстати, все и начал пасом на открывшего счет Чауну. Прошлый раз так мощно (5 побед в шести играх) «Лацио» начинал еврокубковый сезон в 1997-м — в славные времена ушедшего недавно из жизни Свена-Йорана Эриксена.

Что до принципиального противостояния Шотландии и Англии, то долгое время «Рейнджерс» смотрелся ярче «Тоттенхэма» и сумел открыть счет в начале второго тайма. Мастер фланговых подач Тавернье выдал классный кросс на Игамане, у которого пять голов в пяти последних официальных матчах. Однако при 1:0 «шпоры» стали придавливать хозяев к штрафной и вполне заслуженно отыгрались. Нужно, кстати, отметить арбитра, который не стал сразу давать свисток после фола на Мэддисоне и дал доиграть эпизод, увенчавшийся голом Кулушевски. Но в итоге «Тоттенхэму» повезло в концовке, когда после атаки Дессерса гостей спас Форстер. Так что итог для команды Ангелоса Постекоглу неплох, но чтобы обойти «джерс» и выбить их из топ-8, «Тоттенхэму» требовалось побеждать.

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«Карабах» проиграл ключевой матч

Матч в Швеции был фактически последним шансом «Карабаха» вмешаться в борьбу за выход в плей-офф, и в первом тайме чаша весов могла качнуться в любую сторону. Так, ворота азербайджанской команды в одной атаке спасла перекладина, а в ответ в сантиметрах от дальнего угла пробил головой Жуниньо. Не смог сделать то, что уже во втором половине игры после подачи углового исполнил Касем. «Эльфсборг» отчаянно цепляется за плей-офф, тогда как у команды Гурбана Гурбанова всего три очка после шести матчей, а впереди январские игры против ФКСБ и «Олимпиакоса».

Киевское «Динамо» потеряло даже математические шансы на выход в плей-офф. Пять матчей, пять поражений и последнее место в таблице. Это единственная команда, у которой нет ни одного набранного очка, и в Сан-Себастьяне шансов у гостей не было. Когда Кубо собирал на себя все внимание защитников и выводил на удар Беккера, а Ойярсабаль расстреливал ближний угол после издевательского обыгрыша защитника, класс команд выглядел несопоставимым. Баски набрали 10 очков и, возможно, в важных январских играх с «Лацио» и ПАОК Арсена Захаряна можно будет увидеть не на трибуне, а на поле.

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Не прыгнули выше головы

«Астана» серьезно осложнила себе жизнь, упустив в прошлом туре победу над «Гимарайншем». Соответственно, в заключительном домашнем матче нужно было прыгать выше головы, потому что даже второй состав «Челси» — это топ-уровень. Между тем у казахстанцев имелся положительный опыт игр с представителями АПЛ в виде одержанной несколько лет назад в схожей ситуации победы над «МЮ».

Однако синие сейчас на другом уровне. Это стало очевидно, когда самый статусный из приехавших в Казахстан футболистов Педру Нету едва не открыл счет. Но уже следующий выпад лондонцев завершился красивым соло Гиу и коварным ударом в ближний угол. И практически сразу на волне успеха прострел Нету трансформировался во второй гол воспитанника «Барселоны».

В общем, никаких чудес, хотя «Астана» уже при счете 0:3 порадовала своих болельщиков. Постарался красивым ударом размочивший счет 37-летний хорват Томасов. Кому забивать, как не клубной легенде, которая отыграла в Казахстане восемь сезонов?! Да и в целом второй тайм хозяева провели смело, что, впрочем, не сказалось на результате. У астанинцев 4 очка, и все решится через неделю — в гостях у кипрского клуба АПОЭЛ.

Победа Минска и драма в Ереване

Проигравшее четыре предыдущих матча минское «Динамо» в первом тайме ни в чем не превосходило североирландский «Ларн». Игра, которую в старте начал бывший полузащитник «Локомотива» Данил Куликов, до перерыва вообще на баловала моментами. Все стало меняться во второй половине, а когда белорусы захватили инициативу, Мельниченко заработал пенальти. Удар с точки идеально исполнил Гаврилович, после чего команда Вадима Скрипченко удвоила свое преимущество. После прорыва Пигаса отличился Жердев, и «Динамо» наконец-то ушло с последнего места. Выйти в плей-офф с тремя очками нереально, но математически шансы будут жить неделю — до гостевой игры с «Панатинаикосом».

«Ноа» активно начал ключевую для себя игру, но пропустил при подаче углового. Защищавший ворота ереванцев воспитанник «Краснодара» Александр Площадный элементарно не успел поднять руки после удара соперника головой, а протесты экс-защитника «Амкара» Мильковича ни к чему не привели, так как правила киприоты не нарушали. На какое-то время пропущенный гол сбил хозяев с ритма, но в добавленное к первому тайму время они отыгрались. Развязка же получалась максимально драматичной для «Ноа». Армянская команда недолго радовалась красивому голу Пенсона, который отменили из-за попадания мяча в руку в начальной стадии атаки, а в концовке хозяева снова пропустила после углового. Оборона с воспитанником «Зенита» Сергеем Мурадяном сыграла не лучшим образом, а решающим оказался удар бывшего полузащитника тульского «Арсенала» Костадинова. С четырьмя очками за тур до финиша перспективы «Ноа» не вызывают оптимизма. Как и предстоящий визит в гости к сербскому клубу «Бачка Топола».

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Статистика дня

1-е поражение потерпела не пропускавшая в четырех турах «Легия». Поляки уступили дома «Лугано» (1:2), после чего без потерь в Лиге конференций идет только «Челси».

3 раза АЗ не смог выиграть в последних пяти еврокубковых играх, где у него был перевес в два мяча. Сегодня голландцы довольствовались ничьей с «Лудогорцем» (2:2).

4 матча потребовалось «МЮ», чтобы впервые выиграть в еврокубках в Чехии.

6 защитников «Ромы» — Анхелиньо, Хуммельс, Н'Дика, Манчини, Эрмосо и Абдулхамид — отметились результативными действиями в нынешнем еврокубковом сезоне.

7 мячей в еврокубковом матче впервые забила «Фиорентина», которой удалось разгромить ЛАСК (7:0).

12 из последних пятнадцати матчей в ЛЕ проиграла «Ницца» (+1=2-12).

17 результативных передач после реформы еврокубков отдал в Лиге Европы полузащитник «Галатасарая» Мертенс. Бельгиец лидирует в данной номинации и в нынешнем розыгрыше (4).