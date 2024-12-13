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Сегодня, 01:45

Хейлунн спас «МЮ» после дикого ляпа Онана, Хайкин против Зайнутдинова, «Лацио» на первом месте

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Викторию»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Расмус Хейлунн и Мануэль Угарте празднуют гол.
Фото Reuters
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Рассказываем о главных событиях состоявшихся в четверг матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Чалов снова забил

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Toumba (Салоники)
ПАОК
5:0
Ференцварош

У ПАОК игру с первых минут начал Магомед Оздоев, тогда как Федор Чалов остался в запасе. Так было и в последнем туре греческого чемпионата, где бывший форвард ЦСКА после выхода на замену отметился голевым пасом в игре с «Пансерраикасом» (4:1). В этой же игре «Двуглавые орлы» тоже создали солидный задел к перерыву. Он мог быть и больше, не упусти в дебюте отличный момент сыгравший в четверг на острие атаки Томас.

Своей первый в сезоне гол испанец все же забил, сыграв на опережение после штрафного в исполнении Живковича. А роковой для «Ференцвароша» фол справа от штрафной совершил бывший защитник «Краснодара» Рамирес. Что до первой голевой атаки, то в ней себя ярко проявил главный талант ПАОК Константелиас, который собрал вокруг себя нескольких защитников и покатил мяч в свободную зону на бразильского ветерана Тайсона.

Магомед Оздоев и&nbsp;Федор Чалов празднуют победу в&nbsp;матче Лиги Европы ПАОК&nbsp;&mdash; &laquo;Ференцварош&raquo; (5:0). Чалов зажигает в Лиге Европы. Забил во втором матче подряд, разгромив бывшую команду Черчесова

Ну а Чалов свое слово сказал, выйдя на замену на 62-й минуте. Сначала он не смог переиграть вратаря после паса Оздоева, но затем все же забил с передачи Десподова. У Федора два гола в двух последних еврокубковых играх. Обе ПАОК выиграл и с семью очками реально претендует на выход в плей-офф. Все решится в январских матчах со «Славией» (дома) и «Реал Сосьедад» (на выезде).

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:1
Бешикташ

Важнейший матч провел в четверг и другой российский легионер Никита Хайкин, чей «Буде-Глимт» принимал прямого конкурента — поменявший недавно тренера «Бешикташ». Возможно, перемены скажутся на статусе Зайнутдинова, который впервые попал в стартовый состав в Лиге Европы и помог «орлам» открыть счет. Казахстанский полузащитник с фланга вырезал передачу на забившего с нескольких метров Жедсона Фернандеша.

Впрочем. К перерыву норвежцы уже вели в счете. Героем ударного отрезка оказался Цинкернагель, который классно разобрался с защитниками после неудачного ввода мяча в игру вратарем «Бешикташа». А потом датский полузащитник исполнил угловой, и Бьортуфт классно пробил под дальнюю штангу. Этого хватило для победы, хотя Хайкину уже после перерыва пришлось останавливать еще одну атаку с участием Зайнутдинова и Жедсона. 10 очков «Буде» — мощная заявка на плей-офф перед январскими играми с «Маккаби» и проваливающейся в Европе «Ниццей».

Фото Reuters

Аморим — как легенды «МЮ»

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
1:2
Манчестер Юнайтед

При Эрике тен Хаге «МЮ» в Лиге Европы играл вничью. Победы пришли вслед за увольнением голландца, причем по три очка «красным дьяволам» принесли как временно исполнявший обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой (2:0 с ПАОК), так и Рубен Аморим (3:2 с «Буде-Глимт»). Однако запаса прочности все равно не хватало, и в Чехии англичане придумали себе проблемы на ровном месте. Точнее, «постарался» Онана, отдавший безобразную передачу в направлении де Лигта, и «Виктория» начала второй тайм голом Выдры.

В который уже раз «Юнайтед» выручил Диалло, чей проход завершился ударом с острого угла, а отскочивший от защитника мяч отправил в сетку Хейлунн. Опять же Диалло создал момент для Маунта, который пробил во вратаря. И все же госте увезли из Пльзени волевую победу благодаря оригинальному розыгрышу штрафного. Бруну Фернандеш не бил и не навешивал, что вроде бы напрашивалось, а покатил мяч низом на оформившего второй подряд еврокубковый дубль Хейлунна. На нервах, но Аморим начал еврокубковую карьеру в «МЮ» с двух побед, что удавалось только двум легендам — Мэтту Басби и Алексу Фергюсону.

Фото Reuters

Страсти в Лионе и упущенный шанс «Рейнджерс»

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:2
Айнтрахт Ф

В вечернем блоке матчей было три игры с яркими афишами, и самой событийной получалась встреча а Лионе. Хозяева пропустили после быстрой атаки и неловких действий Чалеты-Цара в собственной штрафной, а сами наиграли на несколько голов. При этом «ткачи» забили в не самой очевидной ситуации, так как Трапп, скорее всего, справился бы с дальним ударом Толиссо. Однако находившийся спиной к воротам Шерки изящным подправлением поставил голкипера «Айнтрахта» в тупик.

И это еще «Лиону» не везло, ведь к перерыву хозяева довели до 16 число попаданий в каркас ворот в нынешнем сезоне. Впрочем, за настырность и трудолюбие хозяевам воздалось. Они заставили Теате потерять мяч на фланге, а Шерки к голу добавил передачу на Фофана. Еще один результативный пас главного лионского таланта помог отличиться Нуама. Впрочем, тот все сделал сам, забив после смещения в центр и обыгрыша защитника. Огня концовке добавил сокративший отставание Мармуш, который в этот раз вышел на замену. Страсти с парой потасовок кипели нешуточные, но это скорее сбило ритм «Айнтрахта», который при равном количестве очков (13) пропустил «Лион» на четвертое место.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
1:3
Лацио

«Лацио» под началом Марко Барони — одно из открытий нынешнего сезона. Римляне держатся в группе лидеров в серии А, а в ЛЕ и вовсе вышли на первое место, при равенстве очков (по 16) обойдя в таблице «Атлетик». В Амстердаме все было под контролем «орлов», а стоило Траоре сравнять счет, гости оперативно восстановили статус-кво. Ключевой элемент атаки — проход Дзакканьи с прострелом на атаковавшего с острого угла Деле-Баширу. Пасвер вроде бы остановил мяч, но сделал это уже за линией ворот. Добил же голландцев 37-летний Педро, который, кстати, все и начал пасом на открывшего счет Чауну. Прошлый раз так мощно (5 побед в шести играх) «Лацио» начинал еврокубковый сезон в 1997-м — в славные времена ушедшего недавно из жизни Свена-Йорана Эриксена.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:1
Тоттенхэм Хотспур

Что до принципиального противостояния Шотландии и Англии, то долгое время «Рейнджерс» смотрелся ярче «Тоттенхэма» и сумел открыть счет в начале второго тайма. Мастер фланговых подач Тавернье выдал классный кросс на Игамане, у которого пять голов в пяти последних официальных матчах. Однако при 1:0 «шпоры» стали придавливать хозяев к штрафной и вполне заслуженно отыгрались. Нужно, кстати, отметить арбитра, который не стал сразу давать свисток после фола на Мэддисоне и дал доиграть эпизод, увенчавшийся голом Кулушевски. Но в итоге «Тоттенхэму» повезло в концовке, когда после атаки Дессерса гостей спас Форстер. Так что итог для команды Ангелоса Постекоглу неплох, но чтобы обойти «джерс» и выбить их из топ-8, «Тоттенхэму» требовалось побеждать.

Фото Reuters

«Карабах» проиграл ключевой матч

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Boras Arena (Бурос)
Эльфсборг
1:0
Карабах

Матч в Швеции был фактически последним шансом «Карабаха» вмешаться в борьбу за выход в плей-офф, и в первом тайме чаша весов могла качнуться в любую сторону. Так, ворота азербайджанской команды в одной атаке спасла перекладина, а в ответ в сантиметрах от дальнего угла пробил головой Жуниньо. Не смог сделать то, что уже во втором половине игры после подачи углового исполнил Касем. «Эльфсборг» отчаянно цепляется за плей-офф, тогда как у команды Гурбана Гурбанова всего три очка после шести матчей, а впереди январские игры против ФКСБ и «Олимпиакоса».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:0
Динамо К

Киевское «Динамо» потеряло даже математические шансы на выход в плей-офф. Пять матчей, пять поражений и последнее место в таблице. Это единственная команда, у которой нет ни одного набранного очка, и в Сан-Себастьяне шансов у гостей не было. Когда Кубо собирал на себя все внимание защитников и выводил на удар Беккера, а Ойярсабаль расстреливал ближний угол после издевательского обыгрыша защитника, класс команд выглядел несопоставимым. Баски набрали 10 очков и, возможно, в важных январских играх с «Лацио» и ПАОК Арсена Захаряна можно будет увидеть не на трибуне, а на поле.

Фото Reuters

Не прыгнули выше головы

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 18:30. Central Stadium (Алма-Ата)
Астана
1:3
Челси

«Астана» серьезно осложнила себе жизнь, упустив в прошлом туре победу над «Гимарайншем». Соответственно, в заключительном домашнем матче нужно было прыгать выше головы, потому что даже второй состав «Челси» — это топ-уровень. Между тем у казахстанцев имелся положительный опыт игр с представителями АПЛ в виде одержанной несколько лет назад в схожей ситуации победы над «МЮ».

Однако синие сейчас на другом уровне. Это стало очевидно, когда самый статусный из приехавших в Казахстан футболистов Педру Нету едва не открыл счет. Но уже следующий выпад лондонцев завершился красивым соло Гиу и коварным ударом в ближний угол. И практически сразу на волне успеха прострел Нету трансформировался во второй гол воспитанника «Барселоны».

В общем, никаких чудес, хотя «Астана» уже при счете 0:3 порадовала своих болельщиков. Постарался красивым ударом размочивший счет 37-летний хорват Томасов. Кому забивать, как не клубной легенде, которая отыграла в Казахстане восемь сезонов?! Да и в целом второй тайм хозяева провели смело, что, впрочем, не сказалось на результате. У астанинцев 4 очка, и все решится через неделю — в гостях у кипрского клуба АПОЭЛ.

Победа Минска и драма в Ереване

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Mehdi Huseynzade (Сумгаит)
Динамо Мн
2:0
Ларн

Проигравшее четыре предыдущих матча минское «Динамо» в первом тайме ни в чем не превосходило североирландский «Ларн». Игра, которую в старте начал бывший полузащитник «Локомотива» Данил Куликов, до перерыва вообще на баловала моментами. Все стало меняться во второй половине, а когда белорусы захватили инициативу, Мельниченко заработал пенальти. Удар с точки идеально исполнил Гаврилович, после чего команда Вадима Скрипченко удвоила свое преимущество. После прорыва Пигаса отличился Жердев, и «Динамо» наконец-то ушло с последнего места. Выйти в плей-офф с тремя очками нереально, но математически шансы будут жить неделю — до гостевой игры с «Панатинаикосом».

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 20:45. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Ноа
1:3
АПОЭЛ

«Ноа» активно начал ключевую для себя игру, но пропустил при подаче углового. Защищавший ворота ереванцев воспитанник «Краснодара» Александр Площадный элементарно не успел поднять руки после удара соперника головой, а протесты экс-защитника «Амкара» Мильковича ни к чему не привели, так как правила киприоты не нарушали. На какое-то время пропущенный гол сбил хозяев с ритма, но в добавленное к первому тайму время они отыгрались. Развязка же получалась максимально драматичной для «Ноа». Армянская команда недолго радовалась красивому голу Пенсона, который отменили из-за попадания мяча в руку в начальной стадии атаки, а в концовке хозяева снова пропустила после углового. Оборона с воспитанником «Зенита» Сергеем Мурадяном сыграла не лучшим образом, а решающим оказался удар бывшего полузащитника тульского «Арсенала» Костадинова. С четырьмя очками за тур до финиша перспективы «Ноа» не вызывают оптимизма. Как и предстоящий визит в гости к сербскому клубу «Бачка Топола».

Фото Reuters

Статистика дня

1-е поражение потерпела не пропускавшая в четырех турах «Легия». Поляки уступили дома «Лугано» (1:2), после чего без потерь в Лиге конференций идет только «Челси».

3 раза АЗ не смог выиграть в последних пяти еврокубковых играх, где у него был перевес в два мяча. Сегодня голландцы довольствовались ничьей с «Лудогорцем» (2:2).

4 матча потребовалось «МЮ», чтобы впервые выиграть в еврокубках в Чехии.

6 защитников «Ромы» — Анхелиньо, Хуммельс, Н'Дика, Манчини, Эрмосо и Абдулхамид — отметились результативными действиями в нынешнем еврокубковом сезоне.

7 мячей в еврокубковом матче впервые забила «Фиорентина», которой удалось разгромить ЛАСК (7:0).

12 из последних пятнадцати матчей в ЛЕ проиграла «Ницца» (+1=2-12).

17 результативных передач после реформы еврокубков отдал в Лиге Европы полузащитник «Галатасарая» Мертенс. Бельгиец лидирует в данной номинации и в нынешнем розыгрыше (4).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК АПОЭЛ
ФК Астана
ФК Аякс
ФК Бешикташ
ФК Буде-Глимт
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Киев)
ФК Динамо (Минск)
ФК Карабах
ФК Лацио
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПАОК
ФК Реал Сосьедад
ФК Рейнджерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ференцварош
ФК Челси
ФК Эльфсборг
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