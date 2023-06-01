«Ты гребаное позорище!» Моуринью в бешенстве от судейства в финале с «Севильей»

Скандал после финала Лиги Европы.

«Судья казался испанцем»: Жозе ждал судей на парковке

После поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» по пенальти главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью разносил судейство. Матч обслуживала бригада англичанина Энтони Тейлора. Главный арбитр показал 13 желтых карточек (из них 8 — «Роме»). Также Тейлор на назначил в ворота «Ромы» пенальти, который отменил после подсказки ВАР. По мнению Моуринью, арбитр также должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанцев за попадание мяча в руку защитнику.

«Влияние судей — это то, к чему мы привыкли, но я не ожидал этого в европейском финале. Он казался испанцем... Это не одна, а две, три судейские ситуации. Их много. Мы, занимающиеся футболом, знаем, какое значение имеют мелочи. Просто посмотрите на рот Ибаньеса, и вы все поймете, просто посмотрите на Ламелу, который не был удален. Только посмотрите, что команда, которая играла лучше в первом тайме, получила три желтые карточки. Пеллегрини падает — и это желтая, Окампос имитирует пенальти — ВАР говорит, что это не пенальти, но судья не дает желтую. Можно проигрывать матчи, но нельзя терять достоинство.

Жозе Моуринью снимает серебряную медаль с шеи. Фото Global Look Press

Мы с парнями проиграли партию, но достоинства не потеряли. В следующем сезоне мы не будем играть в Лиге чемпионов, и я думаю, что это хорошая новость, потому что мы еще не команда Лиги чемпионов. Будем надеяться, что Тейлор попадет только в Лигу чемпионов. Так он будет заниматься той же фигней, но хотя бы не в Лиге Европы..." - заявил Моуриньо на пресс-конференции.

После этого спича Жозе ожидал судей на парковке стадиона, чтобы вылить всю ярость. Когда португалец увидел бригаду арбитров, подходившую к машине, то направился к ним с претензиями. Он оскорбил рефери: «Какой позор, мужик! Ты гребаное позорище!»

La Gazzetta dello Sport сообщила, что после этой вспышки ярости президент судейской комиссии УЕФА Роберто Розетти подходил к Жозе и пытался обнять его, чтобы успокоить. Моуринью оттолкнул его: «Вы были с ними согласны».

Жозе затем много раз повторял слова fuck и puta, обсуждая работу арбитров.

Португалец показал Розетти видео спорного момента на своем телефоне, затем снова подошел к судьям с обращением: «Даже Розетти сказал, что вы были неправы». Речь идет о стыке Ибаньеса с Окампосом, считает итальянское издание. Хотя это додумки, возможно, Моуринью имел в виду эпизод на 81-й минуте, когда мяч попал в руку Фернанду после прострела Матича, но Тейлор ответил протестующим игрокам «Ромы», что рука игрока «Севильи» была прижата к телу.

Уходя, Жозе произнес: «У них даже стыда нет на лице...»

La Gazzetta dello Sport сделала обзор на судейские решения в финале, в том числе и на моменты, про которые говорил Моуриньо.

Издание считает, что Ламела мог получить красную за удар локтем, рассекшим Ибаньесу губу.

«Ламела удерживает Ибаньеса, опасно двигая локтем. Опухшая губа у Ибаньеса — это желтая у Ламелы, красная карточка не была бы скандальным решением», — отмечает издание.

А Corriere Dello Sport выпустил материал с заголовком: «Тейлор — катастрофа: какая ошибка на Ламеле!», в котором тоже раскритиковал решения арбитра по эпизоду Ибаньес — Ламела и назначенному пенальти.