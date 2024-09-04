Доннарумма, Мамардашвили, Мартинес и Лунин номинированы на приз Льва Яшина

Издание France Football опубликовало список 10 вратарей-номинантов на приз Льва Яшина.

Награда будет вручена лучшему голкиперу мира по итогам сезона-2023/24.

Диогу Кошта («Порту», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Швейцария), Андрей Лунин («Реал», Украина), Майк Меньян («Милан», Франция), Георгий Мамардашвили («Валенсия"/"Ливерпуль», Грузия), Унаи Симон («Атлетик», Испания), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Янн Зоммер («Интер», Швейцария), Ронвен Уильямс («Сандаунс», ЮАР).

Награда вручается с 2019 года. Ранее обладателями приза становились Эмилиано Мартинес (2023), Тибо Куртуа (2022), Джанлуиджи Доннарумма (2021) и Алиссон (2019). В 2020-м награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.