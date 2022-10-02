127 человек погибло во время матча чемпионата Индонезии по футболу

Сегодня, 02:48
127 человек погибло во время матча 11-го тура чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3).
Игра проходила на стадионе «Канджурухан» в Маланге. Матч между «Аремой» и «Персебаей» является местным дерби, в связи с чем на стадионе было много активных фанатов.
После финального свистка служба безопасности увела футболистов «Персебаи» с поля. Болельщики вырвались на газон, между ними и полицией возникла стычка. Фанаты начали бросать предметы в представителей службы безопасности, в ответ на что те стали применять дубинки и гранаты со слезоточивым газом.
Это вызвало панику в толпе, фанаты начали разбегаться, из-за чего образовалась давка. Многие из болельщиков упали и оказались под ногами толпы.
Отмечается, что многие из болельщиков испытывали проблемы с дыханием после использования газа, а футболисты «Аремы», остававшиеся рядом с полем, помогали уносить с газона фанатов, оставшихся без сознания.
В связи с инцидентом все остальные матчи 11-го тура чемпионата Индонезии перенесены, а Футбольная ассоциация Индонезии вынесла решение, согласно которому «Арема» не будет принимать матчи на своем домашнем стадионе до конца сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования