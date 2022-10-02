127 человек погибло во время матча чемпионата Индонезии по футболу

127 человек погибло во время матча 11-го тура чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3).

Игра проходила на стадионе «Канджурухан» в Маланге. Матч между «Аремой» и «Персебаей» является местным дерби, в связи с чем на стадионе было много активных фанатов.

После финального свистка служба безопасности увела футболистов «Персебаи» с поля. Болельщики вырвались на газон, между ними и полицией возникла стычка. Фанаты начали бросать предметы в представителей службы безопасности, в ответ на что те стали применять дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Это вызвало панику в толпе, фанаты начали разбегаться, из-за чего образовалась давка. Многие из болельщиков упали и оказались под ногами толпы.

Болельщики убегают от полиции во время беспорядков на матче «Арема» — «Персебая».

Полиция распылила слезоточивый газ.

Отмечается, что многие из болельщиков испытывали проблемы с дыханием после использования газа, а футболисты «Аремы», остававшиеся рядом с полем, помогали уносить с газона фанатов, оставшихся без сознания.

В связи с инцидентом все остальные матчи 11-го тура чемпионата Индонезии перенесены, а Футбольная ассоциация Индонезии вынесла решение, согласно которому «Арема» не будет принимать матчи на своем домашнем стадионе до конца сезона.