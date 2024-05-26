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Сегодня, 20:27

16-летний воспитанник «Зенита» попал в заявку на матч «Лудогорца»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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16-летний уроженец Санкт-Петербурга Елисей Сыров попал сегодня в заявку на матч «Лудогорца» в чемпионате Болгарии.

13-кратный победитель первенства Болгарии, заранее оформивший чемпионство, проиграл в гостях «Левски» со счетом 0:1.

Накануне этого поединка Сыров был в срочном порядке вызван из команды «Лудогорец» U17, которой он обеспечил своим голом победу со счетом 1:0 в поединке чемпионата Болгарии U17.

Сыров провел предыгровую тренировку с первой командой «Лудогорца» и был заявлен на поединок против «Левски» под номером 15.

Предполагается, что воспитанник Академии «Зенит» начнёт летние сборы-2024 в составе первой или второй команды «Лудогорца».

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