16-летний воспитанник «Зенита» сыграл за «Лудогорец»

В воскресенье, 23 июня, чемпион Болгарии, который готовится к предварительному раунду ЛЧ, победил в контрольном матче «Слован» из Братиславы (1:0), который тренирует Владимир Вайсс, работавший в свое время в «Сатурне».

16-летний воспитанник «Зенита» Елисей Сыров провел на поле заключительные 20 минут. Это уже второе появление хавбека в составе первой команды «Лудогорца». В прошедшую среду он дебютировал в спарринге со словенским «Приморьем"(5:0), отыграв весь второй тайм.

Сбор «Лудогорца» в австрийском Тироле пройдет до конца июня, запланированы еще два товарищеских матча.