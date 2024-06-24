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Сегодня, 00:10

16-летний воспитанник «Зенита» сыграл за «Лудогорец»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В воскресенье, 23 июня, чемпион Болгарии, который готовится к предварительному раунду ЛЧ, победил в контрольном матче «Слован» из Братиславы (1:0), который тренирует Владимир Вайсс, работавший в свое время в «Сатурне».

16-летний воспитанник «Зенита» Елисей Сыров провел на поле заключительные 20 минут. Это уже второе появление хавбека в составе первой команды «Лудогорца». В прошедшую среду он дебютировал в спарринге со словенским «Приморьем"(5:0), отыграв весь второй тайм.

Сбор «Лудогорца» в австрийском Тироле пройдет до конца июня, запланированы еще два товарищеских матча.

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