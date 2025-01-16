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Сегодня, 14:25

16-летний вратарь умер после того, как отбил пенальти грудью

Камила Абдурахманова
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16-летний вратарь любительской команды бразильского штата Амазонас Эдсон Лопес Гама скончался после того, как во время тренировки отбил пенальти грудью, сообщает издание 20minutos.

По информации источника, мяч попал футболисту в область между грудиной и диафрагмой. От сильного удара голкипер упал на землю и испытал острую боль. Его увезли в больницу на скорой помощи, дорога заняла около 11 часов. Врача не смогли спасти жизнь юного спортсмена.

«Сегодня ты тронул всю Бразилию, я никогда не думал, что это может быть так. Ты был преданным игроком и ребенком, который никогда не грустил, всегда был счастлив», — написал брат погибшего в социальных сетях.

Трагедия произошла 5 января. Как отмечает издание, в анамнезе футболиста не было сердечных заболеваний или других проблем с сердцем.

Источник: 20minutos
Футбол
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