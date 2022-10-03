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Зарубежные

Сегодня, 19:35

34-летний Гонсало Игуаин завершит карьеру после окончания сезона в МЛС

Иван Шитик
Корреспондент
Гонсало Игуаин.
Фото ФК «Интер Майами».

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин принял решение завершить карьеру.

Он доиграет до конца нынешнего сезона МЛС, после чего повесит бутсы на гвоздь.

34-летний аргентинец выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

Он по три раза выигрывал чемпионат Испании и чемпионат Италии, брал Кубки и Суперкубки этих странах, становился победителем Лиги Европы.

В составе сборной Аргентины он провел 75 матчей и забил 31 гол. Вместе с командой он завоевал серебро ЧМ-2014.

Гонсало Игуаин
ФК Интер Майами
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