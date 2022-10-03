34-летний Гонсало Игуаин завершит карьеру после окончания сезона в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин принял решение завершить карьеру.

Он доиграет до конца нынешнего сезона МЛС, после чего повесит бутсы на гвоздь.

34-летний аргентинец выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

Он по три раза выигрывал чемпионат Испании и чемпионат Италии, брал Кубки и Суперкубки этих странах, становился победителем Лиги Европы.

В составе сборной Аргентины он провел 75 матчей и забил 31 гол. Вместе с командой он завоевал серебро ЧМ-2014.