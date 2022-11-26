34-летний Марсело ведет переговоры о расторжении контракта с «Олимпиакосом»

Защитник Марсело ведет переговоры о расторжении контракта с «Олимпиакосом», утверждает журналист Николо Скира.

34-летний бразилец перешел в греческий клуб пред стартом нынешнего сезона на правах свободного агента.

Он заключил контракт с «Олимпиакосом» на один год.

Однако в новой команде экс-игрок «Реала» сыграл только 5 матчей, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.