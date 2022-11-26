34-летний Марсело ведет переговоры о расторжении контракта с «Олимпиакосом»

26 ноября, 23:09
Защитник Марсело ведет переговоры о расторжении контракта с «Олимпиакосом», утверждает журналист Николо Скира.
34-летний бразилец перешел в греческий клуб пред стартом нынешнего сезона на правах свободного агента.
Он заключил контракт с «Олимпиакосом» на один год.
Однако в новой команде экс-игрок «Реала» сыграл только 5 матчей, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования