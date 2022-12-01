35-летний Луис Суарес готов продолжить карьеру в МЛС

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.

У 35-летнего форварда есть два предложения от клубов из Северной Америки. Однако все эти вопросы Суарес будет решать уже после завершения ЧМ-2022 в Катаре.

Контракт нападающего с «Насьоналем» рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.