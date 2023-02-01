55-летний футболист из Японии подписал контракт с клубом второй лиги чемпионата Португалии

Сегодня, 20:55
Знаменитый японский футболист Кадзуеси Миура, который прославил себя тем, что продолжает играть на профессиональном уровне в 55 лет, официально подписал новый игровой контракт в Европе.
Он будет защищать цвета португальского «Униао Деспортиво Оливейренсе», выступающего во второй лиге чемпионата Португалии.
До этого он продолжал свою беспрецедентно длинную карьеру в «Сузука Пойнт» — команде из четвертой японской лиги, которую тренирует его брат Ясутоши Миура.
Последний раз в Европе Миура играл в 1999 году, когда выступал за «Динамо» и Загреба.
Отметим, что 26 февраля футболист отпразднует свой день рождения.
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Основные источники исследования