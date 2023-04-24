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Сегодня, 19:27

8-летний российский вратарь Раманов может перейти в академию сербской «Ягодины»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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8-летний игрок академии «Спартак Юниор» Эмиль Раманов может присоединиться к академии сербского клуба «Ягодина».

Юный футболист занимается в группе Дмитрия Ананко и лично работает с Александром Филимоновым. Недавно ребенок прошел молодежный футбольный лагерь в Сербии и привлек внимание клуба «Ягодина». Работу юного россиянина оценил тренер академии «Ягодины» Саша Йевтич.

«В соцсетях я случайно наткнулся на Эмиля, сразу заметил его талант и способности. Его рефлексы, скорость и координация показали мне, что у него есть потенциал стать отличным вратарем. Потом мы связались с Эмилем и по согласованию с его родителями решили, что он приедет в Сербию и проведет несколько тренировок в нашей академии вратарей в «Ягодине». Я считаю, что каждый тренер хотел бы видеть Эмиля в своей академии», — приводит слова Йевтича Metaratings.ru.

Отмечается, что в 8-летнем Раманове также заинтересован самый титулованный клуб Сербии «Црвена звезда».

Источник: https://metaratings.ru/news/8-letnii-rossiiskii-vratar-ramanov-mozhet-pereiti-v-akademiyu-serbskoi-yagodiny-v-igroke-takzhe-zainteresovana-crvena-zvezda-245861/
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