Абаскаль сходил на футбол с Промесом, а потом посетил игру команды голландца в ОАЭ

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в настоящее время находится на отдыхе в ОАЭ.

На минувшей неделе в пятницу испанец в компании бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса посетил матч за Суперкубок страны между «Аль-Васлом» и «Шабаб Аль-Ахли» (2:2, 1:4 пен.).

А в субботу Абаскаль побывал уже на матче команды самого Промеса «Юнайтед» из Дубая, выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. «Юнайтед» победил «Аль-Фуджейру» со счетом 5:3, а Промес забил один из голов.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и уступили в 23 встречах. В сезоне 2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.

В составе красно-белых 32-летний Промес выступал с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны.