Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 05:40

Адиев отреагировал на слова Черчесова о «бесхозной» сборной Казахстана

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на критику со стороны нынешнего наставника национальной команды страны Станислава Черчесова.

После поражения Казахстана от сборной Норвегии в матче Лиги наций (0:5) Черчесов заявил, что до его прихода сборная была «бесхозна».

«Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Ожидания были несколько другими с приходом Станислава Черчесова. То есть рассчитывали, что результаты будут лучше, чем у меня. К сожалению, получилось не то, что все ожидали», — цитирует Адиева РИА Новости.

Под руководством 61-летнего россиянина казахстанская национальная команда не одержала ни одной победы в Лиге наций, потерпев пять поражений и допустив одну ничью, а также установила антирекорд турнира по числу пропущенных голов.

Источник: РИА Новости
Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче с «Вегасом»
Хлусевич может уйти в «Динамо». Что происходит в «Спартаке»
Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
Сегодня
Вчера
Неделя